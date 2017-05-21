Мирча Луческу: На меня давили с начала сезона

Наставник петербургского «Зенита» МирчаЛуческу прокомментировал выступление своей команды в этом сезоне после встречи 30-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» (2:0).

- «Зенит» не попал в Лигу чемпионов. Остаетесь в команде?

- Ту игру, которую показывал зенит – зрелищный футбол, который принесет результат в будущем. К сожалению, изменения в составе изменили игру не сразу. Перед началом второй части чемпионата мы выглядели хуже, чем осенью. Тот же Данни начинал тяжело, но сейчас влился в игровой ритм и уже смотрится зрелищно. Особенно на хороших полях. У «Зенита» есть команда и перспективная игра. Чувствуется, что восполнили потери ушедших футболистов –Гарая, Витселя и Халка.

Год выдался сложный. В следующем сезоне покажет другой результат. Уверен, если бы мы не играли с «Тереком» в тех условиях, то бы ли бы в Лиге Чемпионов. В следующем году будем выглядеть по-другому.

- Так вы остаетесь?

- У меня еще год контракта. Вопрос некорректный. Есть время все обдумать и принять правильное решение. Давление оказывалось с начала чемпионата на меня и на моих игроков.

Сложно изменить привычки многих игроков, но приятно, что к концу чемпионата многие меня поняли. Тот же Иванович, который прекрасно играл в «Челси», но перестроить его на чемпионат России было сложно. До сих пор эта перестройка не закончилась.

- Вы приходили в «Зенит» в том числе с целью подводить к основе молодых игроков, но никто в команде так и не появился.

- Многие игроки не поднялись на уровень «Зенита», чтобы играть в РФПЛ и еврокубках. Я хорошо изучил список перспективных ребят из академии, «Зенита-2» и молодежки. Из 17 игроков никто не остался в основном составе. В первую очередь, чтобы растить игрока, у него доложен быть талант. Моя задача – воспитать футболистов, привить им менталитет победителя, но жаль, что год в плане работы с молодежью для нас потерян.

Хочу поздравить «Спартак» и ЦСКА с Лигой чемпионов, а «Локомотив» с победой в Кубке России.