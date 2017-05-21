Юрий Семин: Буду просить руководство сохранить состав

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча заключительного тура РФПЛ против петербургского «Зенита» (0:2).

- Сыграли не лучшим образом, потому что уступили. Что повлияло на результат? Наверное, уже были в отпуске. Потом стали нервничать после судейской ошибки, стали больше спорить с судьей. В перерыве не мог настроить ребят на футбол. Во втором тайме игру перевернуть не смогли.

Сейчас нам важно сохранить состав, я буду об этом просить руководство. Какие-то точечные приобретения необходимы, и тогда «Локомотив» будет двигаться вперед. А состав сохранить нужно, потому что команда есть, она объединена одной целью. Я ребят за сезон поблагодарил, они молодцы, часто выбирались из тяжелых ситуаций. Им большое спасибо, эту команду надо сохранять.

- А разве никто не должен уйти?

- Никто не должен. Все, кто должны были уйти, ушли. А сейчас мы должны всех оставить. У нас будут матчи в Лиге Европы, а состав очень ограниченный.

- Почему Лоськова заявили на матч?

- Он уже тренер, и ему нужно на лавке сидеть. Вот таким образом дали ему место на скамейке вместе с нами, но уже в качестве тренера.

- Ари останется в команде?

- Я хочу, чтобы вся группа, пришедшая к нам после Нового года, осталась. А как получится, я не знаю. Потому что эти ребята могут побеждать.