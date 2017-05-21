Юрий Семин: Буду просить руководство сохранить состав
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча заключительного тура РФПЛ против петербургского «Зенита» (0:2).
- Сыграли не лучшим образом, потому что уступили. Что повлияло на результат? Наверное, уже были в отпуске. Потом стали нервничать после судейской ошибки, стали больше спорить с судьей. В перерыве не мог настроить ребят на футбол. Во втором тайме игру перевернуть не смогли.
Сейчас нам важно сохранить состав, я буду об этом просить руководство. Какие-то точечные приобретения необходимы, и тогда «Локомотив» будет двигаться вперед. А состав сохранить нужно, потому что команда есть, она объединена одной целью. Я ребят за сезон поблагодарил, они молодцы, часто выбирались из тяжелых ситуаций. Им большое спасибо, эту команду надо сохранять.
- А разве
никто не должен
уйти?
- Никто не должен. Все, кто должны были уйти, ушли. А сейчас мы должны всех оставить. У нас будут матчи в Лиге Европы, а состав очень ограниченный.
- Почему
Лоськова заявили
на матч?
- Он уже тренер, и ему нужно на лавке сидеть. Вот таким образом дали ему место на скамейке вместе с нами, но уже в качестве тренера.
- Ари
останется в
команде?
- Я хочу, чтобы вся группа, пришедшая к нам после Нового года, осталась. А как получится, я не знаю. Потому что эти ребята могут побеждать.
Матч
Голы
Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари
Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)
Предупреждения:
Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция