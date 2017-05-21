Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 0Ростов
Футбол  ЦСКА4 : 0Анжи
Баскетбол  Реал67 : 84ЦСКА
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Спартак
Хоккей  Россия5 : 3Финляндия
Хоккей  Канада- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Тулу со своим напалмом. Фанаты «Спартака» едва не сожгли стадион (видео)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Тулу со своим напалмом. Фанаты «Спартака» едва не сожгли стадион (видео)
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Тула к приезду московского «Спартака» готовилась, как к войне. И дело даже не в том, что команде необходимо было побеждать, чтобы сохранять шансы на премьер-лигу в следующем сезоне.

В самом оружейном городе страны прекрасно помнили, как «Спартак» отпраздновал чемпионский титул в Перми, а потом и у себя дома – на «Открытие-Арене». Повторения вакханалии, которая творилась в городе и на стадионе, Туле ой как не хотелось.

Но им просто не оставили выбора. Как ты совладаешь с армией фанатом на самом массовом выезде красно-белых в этом сезоне? Тут либо открывать реальные боевые действия, либо смириться и надеяться обойтись минимальными потерями. В Туле выбрали второй вариант.

«Советский спорт» в эпицентре

Беспорядки начались еще на подступах к стадиону – примерно в километре от арены. Местом сбора фанаты «Спартака» избрали кафе «Советский спорт». Здесь же полыхнули первые фаеры, прогремели первые шумовые гранаты и загорелись дымовухи. Пока местные жители загодя перебегали дорогу, фанаты спокойно играли дымовой гранатой в футбол. Пара полицейских с интересом наблюдала за происходящим. Поодаль.Так безопаснее. С полутора сотнями фанатов они все равно не совладали бы, а провоцировать ультрас никто не хотел.

Фанаты обошлись и без провокаций. Они сами достигли деструктивного градуса и принялись крушить все, что попадалось под руку. Одним из первых пал дорожный знак, который послужил болельщикам отличным батутом. Только после этого по рации сотрудники полиции вызвали подкрепление.

- Космонавты! – раздался крик одного из фанатов, и толпа начала потихоньку рассасываться.

Самые осторожные потянулись к стадиону. Самые отчаянные – остались проверить, насколько хватить полицейских в защитных костюмах, касках и с металлическими щитами. Стражей порядка хватило и на издевательски протянутые им стаканы с пивом, и на метаемые в их стороны дымовухи, и даже на оскорбительные заряды в их сторону. На большее фанаты не решились сами – хотели попасть на стадион.

Арена боевых действий

На трибунах вакханалия продолжилась. Фаеры, дымовухи, фейерверки… Этим уже никого не удивишь. В Туле это вообще сложно сделать – в одном из прошлых сезонов здесь, рухнув с крыши, фанат погиб. Куда уж страшнее.

Произошедшее, правда, могло повториться. На этот раз обрушилось ограждение, когда фанаты пытались перебраться с одной трибуны на другую. Под металлом оказалось порядка десяти красно-белых. Для большинства обошлось легким испугом. Серьезно пострадал лишь один болельщик.

- Скорую сюда – он умирает! – закричал один из стюардов.

Парень лежал бездыханно, без сознания. Ему попытались сделать искусственное дыхание, как-то привести в себя. Лишь спустя пару-тройку минут он начал подавать признаки жизни. Еще минуты через две подоспели врачи, которые окончательно привели болельщика в себя.

- Идиотизм не лечится, - сказала одна из спасительниц корреспонденту «Советского спорта», отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего. – Все остальное – врачебная тайна. Знаете такое понятие?

В этот момент со стороны трибун послышались новые крики, отнюдь не поддержки. За решеткой, увешанной баннерами, началась драка. Красно-белые выясняли отношения друг с другом. Дрались, судя по всему, за место на трибуне. Чуть позже выяснение отношений перекинулось и на высокие металлические ограждения, которые фанаты использовали, как смотровые башни. Мускулистые парни в черном с надписью «победа или смерть» начали сгонять с них своих соратников послабее.

Они-то и зажгли по-настоящему – приехали в Тулу со своим напалмом. В какой-то момент фанаты начали кидать горящие фаеры в сторону поля и в журналистов. Ближе к концу матча в одного из местных фотографов даже попали – обошлось без травм.

Израсходовав весь запас пиротехники, во втором тайме ультрас принялись жечь шарфы тульского «Арсенала», отнятые у местных фанатов – старая традиция. На очереди за «розами»м оказались пластиковые сиденья стадиона. Около сотни кресел выдрали с «мясом», сложили в огромную кучу и подожгли.

- Они сейчас вам стадион спалят, - крикнул один из фотографов сотруднику МЧС.

Пожарникам пришлось бежать на трибуну – тушить зарево пластикового пожара огнетушителями. Успели.

Расслабиться удалось лишь минуте на 75-й, когда самая агрессивная группа фанатов «Спартака» при счете 0:3 покинула трибуну.

На абордаж!

Оставшиеся болельщики после финального свистка по сложившейся уже традиции побежали на поле. Остановить их никто не смог. Команду застать фанатам не удалось – наученные опытом игры с «Тереком» футболисты быстро скрылись в подтрибунном помещении. Внимание болельщиков переключилось на ворота. Большинство из них начали битву за кусок сетки – лакомый трофей. Остальные – принялись разбирать ворота, растаскивая штанги и перекладины.

Одна из стоек ворот долго не поддавалась. Когда же ее удалось склонить к земле, из основания хлынула вода – пострадала, видимо, система полива поля.

Пришли, увидели, не победили, но разрушили – все в лучших традициях древнего Рима. Массимо Каррера должен гордиться.

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хеппи-энд или отмучились? Колонка Евгения ДзичковскогоХеппи-энд или отмучились? Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский подводит итоги сезона в РФПЛ.Ари: Мне кажется, я хорошо сыграл за «Локомотив»Форвард московского «Локомотива» Ари оценил свою игру в весенней части чемпионата России.Ари: Хочу остаться в «Локо». Мне не важно, куда пробился «Краснодар»Ари: Хочу остаться в «Локо». Мне не важно, куда пробился «Краснодар»Форвард московского «Локомотива» признался, что несмотря ни на что хотел бы остаться в красно-зеленом клубе.Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе местоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в 30-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0 и заняла второе место в чемпионате России.«Позор тебе, «Спартак!» Колонка Михаила Борзыкина«Позор тебе, «Спартак!» Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о крупном поражении красно-белых в Туле.Марио Фернандес перенесет операцию из-за травмы носаЗащитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 30-го тура чемпионата России против «Анжи» (4:0) перенесет операцию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Ибрагим Цаллагов: Надеялись, что «Анжи» отберет очки у ЦСКАЗащитник петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов оценил сезон своей команды после встречи заключительного тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0).Юрий Семин: «Локомотив» в матче с «Зенитом» был уже в отпускеГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча заключительного тура РФПЛ против петербургского «Зенита» (0:2).Юрий Семин: Буду просить руководство сохранить составЮрий Семин: Буду просить руководство сохранить составГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча заключительного тура РФПЛ против петербургского «Зенита» (0:2).Роман Бабаев: Дзагоеву требуется более серьезное обследованиеГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что полузащитнику армейцев и Алану Дзагоеву требуется более серьезное обследование.Мирча Луческу: На меня давили с начала сезонаМирча Луческу: На меня давили с начала сезонаНаставник петербургского «Зенита» МирчаЛуческу прокомментировал выступление своей команды в этом сезоне после встречи 30-го тураМирча Луческу: У меня еще год контракта с «Зенитом»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:0) и прокомментировал слухи о своей возможной отставке.Что хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка ЦыбаневаЧто хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» - о главных событиях заключительного тураСергей Кирьяков: Игроки «Арсенала» сыграли больше, чем на сто процентовНа пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Спартак» (3:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков сделал комплимент своей команде.Аттракцион «Спартака». Красно-белые разгромлены в ТулеАттракцион «Спартака». Красно-белые разгромлены в Туле«Спартак» в заключительном матче сезона крупно уступил «Арсеналу», подпортив себе чемпионские гуляния.Каррера не пришел на пресс-конференцию после матча с тульским «Арсеналом»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не появился на пресс-конференции после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).«Краснодар» - в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон«Краснодар» - в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон«Краснодар» на выезде обыграл «Томь» (5:1). Эта победа позволила команде Игоря Шалимова завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон.В стыковых матчах РФПЛ «Енисей» сыграет с «Арсеналом», «СКА-Хабаровск» - с «Оренбургом»Завершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились команды, которые сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.Иван Данильянц: Это был не день «Ростова»Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Оренбургом» (0:2).«Крылья Советов» и «Томь» вылетели из РФПЛ, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыковых матчахЗавершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились команды, которые покидают премьер-лигу.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять безответных мячей
Футбол
Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место
Футбол
Марио Фернандес перенесет операцию из-за травмы носа
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости