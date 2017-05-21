В Тулу со своим напалмом. Фанаты «Спартака» едва не сожгли стадион (видео)

Тула к приезду московского «Спартака» готовилась, как к войне. И дело даже не в том, что команде необходимо было побеждать, чтобы сохранять шансы на премьер-лигу в следующем сезоне.

В самом оружейном городе страны прекрасно помнили, как «Спартак» отпраздновал чемпионский титул в Перми, а потом и у себя дома – на «Открытие-Арене». Повторения вакханалии, которая творилась в городе и на стадионе, Туле ой как не хотелось.

Но им просто не оставили выбора. Как ты совладаешь с армией фанатом на самом массовом выезде красно-белых в этом сезоне? Тут либо открывать реальные боевые действия, либо смириться и надеяться обойтись минимальными потерями. В Туле выбрали второй вариант.

«Советский спорт» в эпицентре

Беспорядки начались еще на подступах к стадиону – примерно в километре от арены. Местом сбора фанаты «Спартака» избрали кафе «Советский спорт». Здесь же полыхнули первые фаеры, прогремели первые шумовые гранаты и загорелись дымовухи. Пока местные жители загодя перебегали дорогу, фанаты спокойно играли дымовой гранатой в футбол. Пара полицейских с интересом наблюдала за происходящим. Поодаль.Так безопаснее. С полутора сотнями фанатов они все равно не совладали бы, а провоцировать ультрас никто не хотел.

Фанаты обошлись и без провокаций. Они сами достигли деструктивного градуса и принялись крушить все, что попадалось под руку. Одним из первых пал дорожный знак, который послужил болельщикам отличным батутом. Только после этого по рации сотрудники полиции вызвали подкрепление.

- Космонавты! – раздался крик одного из фанатов, и толпа начала потихоньку рассасываться.

Самые осторожные потянулись к стадиону. Самые отчаянные – остались проверить, насколько хватить полицейских в защитных костюмах, касках и с металлическими щитами. Стражей порядка хватило и на издевательски протянутые им стаканы с пивом, и на метаемые в их стороны дымовухи, и даже на оскорбительные заряды в их сторону. На большее фанаты не решились сами – хотели попасть на стадион.

Арена боевых действий

На трибунах вакханалия продолжилась. Фаеры, дымовухи, фейерверки… Этим уже никого не удивишь. В Туле это вообще сложно сделать – в одном из прошлых сезонов здесь, рухнув с крыши, фанат погиб. Куда уж страшнее.

Произошедшее, правда, могло повториться. На этот раз обрушилось ограждение, когда фанаты пытались перебраться с одной трибуны на другую. Под металлом оказалось порядка десяти красно-белых. Для большинства обошлось легким испугом. Серьезно пострадал лишь один болельщик.

- Скорую сюда – он умирает! – закричал один из стюардов.

Парень лежал бездыханно, без сознания. Ему попытались сделать искусственное дыхание, как-то привести в себя. Лишь спустя пару-тройку минут он начал подавать признаки жизни. Еще минуты через две подоспели врачи, которые окончательно привели болельщика в себя.

- Идиотизм не лечится, - сказала одна из спасительниц корреспонденту «Советского спорта», отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего. – Все остальное – врачебная тайна. Знаете такое понятие?

В этот момент со стороны трибун послышались новые крики, отнюдь не поддержки. За решеткой, увешанной баннерами, началась драка. Красно-белые выясняли отношения друг с другом. Дрались, судя по всему, за место на трибуне. Чуть позже выяснение отношений перекинулось и на высокие металлические ограждения, которые фанаты использовали, как смотровые башни. Мускулистые парни в черном с надписью «победа или смерть» начали сгонять с них своих соратников послабее.

Они-то и зажгли по-настоящему – приехали в Тулу со своим напалмом. В какой-то момент фанаты начали кидать горящие фаеры в сторону поля и в журналистов. Ближе к концу матча в одного из местных фотографов даже попали – обошлось без травм.

Израсходовав весь запас пиротехники, во втором тайме ультрас принялись жечь шарфы тульского «Арсенала», отнятые у местных фанатов – старая традиция. На очереди за «розами»м оказались пластиковые сиденья стадиона. Около сотни кресел выдрали с «мясом», сложили в огромную кучу и подожгли.

- Они сейчас вам стадион спалят, - крикнул один из фотографов сотруднику МЧС.

Пожарникам пришлось бежать на трибуну – тушить зарево пластикового пожара огнетушителями. Успели.

Расслабиться удалось лишь минуте на 75-й, когда самая агрессивная группа фанатов «Спартака» при счете 0:3 покинула трибуну.

На абордаж!

Оставшиеся болельщики после финального свистка по сложившейся уже традиции побежали на поле. Остановить их никто не смог. Команду застать фанатам не удалось – наученные опытом игры с «Тереком» футболисты быстро скрылись в подтрибунном помещении. Внимание болельщиков переключилось на ворота. Большинство из них начали битву за кусок сетки – лакомый трофей. Остальные – принялись разбирать ворота, растаскивая штанги и перекладины.

Одна из стоек ворот долго не поддавалась. Когда же ее удалось склонить к земле, из основания хлынула вода – пострадала, видимо, система полива поля.

Пришли, увидели, не победили, но разрушили – все в лучших традициях древнего Рима. Массимо Каррера должен гордиться.