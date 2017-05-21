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Ювелирная работа. «Ювентус» - чемпион Италии

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ювелирная работа. «Ювентус» - чемпион Италии
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о шестом кряду чемпионстве «Ювентуса».

ТРАНСФЕРЫ

По сути, борьбы за скудетто в этом сезоне в Италии не было. Обосновавшись на первом месте по итогам пятого тура, «Ювентус» лидерство больше не отдавал никому. Впрочем, иного никто и не ожидал.

Вручать чемпионский кубок «Старой синьоре» при желании можно было еще летом. Туринцы провели выдающуюся трансферную кампанию. В Италии шутят, что интрига умерла еще до старта сезона.

В последние годы главными соперниками «Ювентуса» были «Наполи» и «Рома». У неаполитанцев черно-белые за 90 миллионов евро приобрели форварда Игуаина. В прошлом сезоне он установил рекорд серии А по количеству голов за один сезон, забив 36 мячей. У римлян за 38 миллионов «Юве» купил полузащитника Пьянича. Он славится умением исполнять «стандарты». За четыре сезона в «Роме» он забил в серии А 11 голов прямыми ударами со штрафных.

Трансферы Игуаина и Пьянича сильно ударили по их бывшим клубам. «Первое время я ничего не хотел слышать про Игуаина. Ситуация была похожа на отношения отца и сына, который его обидел. Я мог ожидать отъезда форварда в Англию, но не в «Ювентус», - сказал по ходу сезона главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри. «Каждый футболист «Ромы» лучше, чем Пьянич. Да даже наши специалисты по экипировке лучше, чем он!», - говорил наставник «Ромы» Лучано Спаллетти, словно пытаясь успокоить себя и болельщиков.

С приобретением этих футболистов «Ювентус» угадал. Туринцы не просто ослабили соперников, но и сами стали значительно сильнее. Уже по итогам первого круга Пьянич набрал десять очков по системе «гол+пас». Игуаин к 25-му туру перешагнул отметку в 20 очков.

Но в этих трансферах нет ничего выдающегося с точки зрения менеджмента. Даже школьнику понятно, что Игуаин и Пьянич - большие мастера, да еще и прижившиеся в Италии. Нужны - плати деньги и забирай. Настоящее чутье «Ювентус» проявил в ситуации с Даниэлом Алвесом. Туринцев не смутило, что «Барселона» не пожелала продлевать контракт с игроком. В «Старой синьоре» 34-летний бразилец показал себя футболистом, на которого можно положиться. Алвес не играл в каждом матче, но был в большом порядке, когда оказывался на поле. А в конце сезона и вовсе набрал фантастическую форму, едва ли не в одиночку решив исход полуфинала Лиги чемпионов с «Монако».

КОЛЛЕКТИВ

После летних трансферов скамейка «Ювентуса» стала значительно длиннее. Кому-то это могло бы усложнить жизнь, но не чемпиону Италии, ведь у него сплоченный коллектив во главе с 39-летним вратарем Буффоном, повидавшем на своем веку все, в том числе ссылку в серию В.

Периодически у главного тренера команды Массимилиано Аллегри возникало недопонимания с игроками. Было сразу три эпизода, когда футболисты, уходя с поля, не жали ему руку. Отличились Дибала, Бонуччи и Лихтштайнер. Но это не имело никаких серьезных последствий - все они оставались важной частью коллектива.

Сила «Юве» в том, что футболисты разговаривают друг с другом и совместно решают проблемы. Вот что по ходу сезона сказал Буффон: «Когда что-то идет не так, все футболисты должны думать над решением проблемы, находить компромисс. В нашей команде все знают, как вести себя в сложных ситуациях. Инциденты? У нас большая команда, каждый хочет играть. Нет ничего страшного, что иногда происходит выплеск эмоций».

АЛЛЕГРИ

Имея управляемую команду, Аллегри мог сосредоточиться на главном - постановке игры. А это его конек. Будучи тренером «Милана», он признался: «Иногда идея на матч приходит мне во сне».

В этом сезоне неожиданно для многих «Ювентус» стал использовать схему 4-2-3-1. Левого полузащитника в этой расстановке играл центрфорвард Манджукич. Нашлось место на поле и другим нападающим – Игуаину и Дибале.

«Подумалось: нужно что-то поменять. Хотелось улучшить качество игры. Новая схема дала сразу два плюса. Первый: мы стали менее консервативны в плане тактики. Второй: удалось повысить ответственность футболистов», - прокомментировал свое решение Аллегри.

Сейчас «Ювентус» - одна из самых тактически вариативных команд Европы. Ничто не мешает туринцам в любой момент перейти на наигранную схему 3-5-2. По ходу сезона Аллегри говорил, что футболисты сами должны чувствовать, когда и как нужно перестроиться на поле.

БУДУЩЕЕ

У болельщиков «Ювентуса» нет никаких оснований переживать за будущее своего клуба. В новом сезоне конкуренцию «Старой синьоре» не составит в Италии никто.

Во-первых, сохранится костяк с Буффоном во главе. Во-вторых, ожидается, что «Юве» вновь усилится. В частности, итальянская пресса сообщает об интересе туринцев к нападающему «ПСЖ» Ди Марии.

Благо, что клуб финансово стабилен. В прошлом сезоне «Ювентус» дошел до 1/8 Лиги чемпионов, что позволило заработать более 69 миллионов евро. В этом году «Ювентус» сыграет в финале, а значит, получит еще больше. Конкуренты такими доходами похвастать не могут.

Другое преимущество «Ювентуса» над соперниками в Италии - наличие своего стадиона, что тоже приносит прибыль. Ни у «Ромы», ни у «Наполи» своих арен нет.

В общем, любителей серии А даже жаль - интриги чемпионату явно не хватает, и нет никаких причин полагать, что ситуация изменится.

Матч

Ювентус - Кротоне - 3:0 (2:0)

Голы

Манджукич 12 (1:0). Дибала 39 (2:0). Алекс 83 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Бенатиа, Алвес, Маркизио (Лемина, 74), Пьянич (Ринкон, 84), Куадрадо (Бардзальи, 70), Дибала, Манджукич, Игуаин

Кротоне: Кордаз, Рози, Феррари, Чеккерини, Барберис, Роден (Акости, 78), Мартелла, Налини, Крисетиг, Тонев (Точукву, 56), Фалькинели

Предупреждения:

Алвес, 89 - Мартелла, 76

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

21 мая 16:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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