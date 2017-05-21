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«Позор тебе, «Спартак!» Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Позор тебе, «Спартак!» Колонка Михаила Борзыкина
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о крупном поражении красно-белых в Туле.

Реакция на разгром «Спартака» намного интереснее самого матча. Одни переживают – не должен чемпион так играть. Набрано 69 очков – рекорд премьер-лиги. Мало! Позор тебе, «Спартак»! Другие уже забыли – турнирная таблица успокаивает и гипнотизирует. Два клика рассеивают все сомнения – не сон, не сон! Есть еще, подозреваю, третьи – они, как поется в известной фанатской песне, до сих пор, какой по счету день, не просыхают и о футболе забыли. У них своя реальность и реагировать на объективную им ни к чему.

И действительно, как оценивать то, что случилось в Туле? Понять и простить? Как следует пройтись, вооружившись ТТД? Честное слово, лучше бы этого матча просто не было. И лучше бы в футболе вообще не было матчей, где одним нужно все, а другим не нужно ничего.

Кто-то скажет, что Массимо Каррера не смог настроить игроков. Но разве он мог? Он настроил в Перми с «Амкаром». Настроил в Москве с «Тереком». Сколько настраивать-то можно? Почти две недели «Спартак» пил шампанское, любовался салютом в свою честь и принимал поздравления. И даже заветный кубок в руках подержал. А в перерывах между торжествами настраивался на матчи, которые по статусу уступают даже контрольным. В контрольных хотя бы тактику оттачивают, связки наигрывают и молодежь проверяют.

Настраиваться на такие матчи каждый раз невозможно. Такова человеческая природа. Это уже и сознание, и подсознание, и коллективное бессознательное – все, финиш, мы – чемпионы! В этой ситуации любой тренер-мотиватор бессилен. Все выиграно. Все выпито. Все эмоции вышли еще в среду. Силы, наверное, тоже. А тебя везут в Тулу к обитателю темного и сырого подвала турнирной таблицы – играй, бегай, бейся, делай вид, что тебе это надо! Да только не надо уже ни фига. Чем «Арсенал» и воспользовался.

Тульский матч – это история не о футболе. Бессмысленно разбирать состав, тактику, стиль игры, замены. Сам матч для «Спартака» не имел смысла. Но надо было закрыть протокол. Не саботировать же в самом деле. А что касается стиля, то он у «Спартака», безусловно, есть – если проигрывает, то почти всегда крупно.

Пожалуй, единственное, что мог сделать Каррера и что сейчас кажется правильным – выставить на игру дублеров. Тогда не было бы этих пустых разговоров и рефлексии. Почему он так не сделал? Возможно, потому что думал, что хоть что-то сумел донести до футболистов, и те должны сыграть более-менее на своем уровне. Такой опыт у Массимо есть – «Ювентус». Но у наших звезд, как известно, менталитет несколько другой. Тут не помогут ни кнут, ни пряник, ни сила убеждения.

В результате «Спартак» сыграл так, как, учитывая все обстоятельства, и должен был – никак. Отметился на поле для протокола – и поехал праздновать дальше. Мог себе это позволить. Привилегия чемпиона. И никакого позора здесь нет. Чего нельзя сказать о поведении болельщиков. На протяжении всего сезона они были, простите за банальность, двенадцатым игроком команды. Вот пусть и отдуваются, побудут громоотводом. Давайте говорить о них.

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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