Ари: Хочу остаться в «Локо». Мне не важно, куда пробился «Краснодар»
Форвард московского «Локомотива» признался, что несмотря ни на что хотел бы остаться в красно-зеленом клубе.
- Хотели закончить сезон на высокой ноте, но победить, к сожалению, не удалось. В первом тайме мы играли лучше всего, во второй половине пропустили два мяча несмотря на корректировки. Соперник компактно сыграл в обороне.
Но в любом случае я счастлив, ведь в этом сезоне мы выступили достойно. Я счастлив, что «Локомотив» выиграл Кубок России. Поздравляю всех с окончанием сезона. Все мысли об отпуске.
- Как оцените свое
выступление весной?
- За короткое время я стал игроком основы в «Локо». Адаптировался быстро, сыграл, как мне кажется, хорошо. Благодарен руководству, тренеру и футболистам клуба за оказанное доверие. Ну и отдельное спасибо болельщикам за теплую поддержку!
- «Краснодар» вышел в
Лигу Европы. Это помешает остаться в «Локомотиве»?
- Постараюсь сделать все, чтобы остаться здесь. Для меня приоритетное желание – остаться в «Локомотиве» вне зависимости, куда вышел «Краснодар». Пока я буду в отпуске, мой агент займется этим вопросом. Буду ждать от него хороших новостей.
- Возможная смена тренера
в «Локомотиве» скажется на вашем решении остаться?
- Вне зависимости от тренера я бы хотел остаться в «Локо». Меня тут тепло встретили, я обзавелся хорошими друзьями. Терять эти связи не хочется.
- Где будете отдыхать?
- Я родом из Форталезы. Там и буду проводить каникулы в компании семьи и друзей.