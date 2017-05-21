Хеппи-энд или отмучились? Колонка Евгения Дзичковского

Подведение итогов сезона – увлекательный аттракцион. Особенно если итоги таковы, что, расставляя их по ранжиру, теряешься в интонациях и акцентах.

ПЕРЕПРАЗДНОВАЛИ

Какие слова лучше подходят, чтобы охарактеризовать завершение чемпионата России? «Да здравствует российский футбол!»? «Хеппи-энд»? «Отмучились»?

В целом, попытка окинуть минувшее первенство позитивным взглядом не так уж обречена. Лишь в двух матчах последнего тура – в Уфе и Перми - не решалось вообще ничего. Шесть других встреч таили интригу, и их результаты вышли в чем-то парадоксальными. Если сравнивать с иными последними турами прошлых лет, когда прогнозисты массово выбивали сто очков из ста, это прогресс, так оно и должно быть. Если поискать во всем сезоне некую систему, наткнешься на вилы странностей и неувязок.

«Спартак» перепраздновал. У чемпиона, как выяснилось, полуживой полурезерв и, как подтвердилось, мертвая защита. Массимо Каррера снова не пришел на пресс-конференцию, хотя при серьезном подходе хватило бы неприхода после «Томи» и извинений за тот матч, принесенных командой на плавучем ресторане посреди ночной Москвы. Итальянец же поступил так, словно от безалаберных поражений лечат именно пропуски пресс-конференций, а не жесткое накручивание хвостов в тарасовском изоляторе.

Да и как насчет публичной ответственности за такой футбол, Массимо? Слить 0:3 можно, а выйти после этого к СМИ - обидки душат?

Наконец, мы столько слышали про единение «Спартака» и болельщиков, что теперь вправе недоумевать, для болельщиков ли вообще играли чемпионы в Туле? Гостевой сектор в середине второго тайма начал пустеть: это ли благодарность команды публике и публики команде?

ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ

Отдельная тема – выходы фанатов на поле, достигшие в последних турах эпических масштабов. Непонятно, с чего вдруг явление, поощренное руководством «Спартака», обрело статус премиального пирожка с полки. Без него нельзя считать чемпионство состоявшимся? В нем есть жизненная необходимость? Неуправляемая, рвущая, жгущая, топчущая, ломающая толпа – непременный атрибут ликования и пример остальным на долгие годы?

В Санкт-Петербурге, помнится, гражданина Гулливера судили за физическое воздействие на динамовца Граната, а выход толпы на поле был воспринят как имиджевый позор, увиденный в 49 странах мира. В спартаковском случае то же самое, но после финального свистка, трактуется как жест доброй воли.

А если в следующий раз сектора попросят свежих файеров подвезти или оздоровительный мордобой проспонсировать? Тула, вот, скажем, могла бы стульями гостей обеспечить: тех, что есть, для нормального костра, такого, чтоб видели в Орле и Рязани, немного не хватило. Чемпионы в гости приехали, алё! Чё непонятно?!

НЕ СКАЗКА

Убедительно и четко решил свои задачи ЦСКА. Схлопнулись странные «Крылья». (Кто-нибудь понимает, кстати, за что убирают из «Терека» Рашида Рахимова, добившегося лучшего места в истории «Терека»?). На подножку последнего евровагона вскочил «Краснодар», себе на уме. Но вот «Ростов»…

Так вышло, что команда Курбана Бердыева сумела стать небезразличной многим. И ей было тяжело, конечно, дербанить «Баварию» с «МЮ», хронически ждать денег от не пойми каких людей из неких кабинетов, терять исполнителей и при этом отвоевывать плацдарм для новой Лиги Европы.

Но таков футбол. Не важно, на какой машине ты летишь по трассе, важно, какой ты на финише. «Оренбург» решил свою задачу честно. И еще больше заострил вопрос о дальнейшей судьбе «Ростова». Клуба – а вместе с ним и команды.

Это явно не сказка о «Лестере», в которого прошлогоднее чемпионство вдохнуло порцию системной жизни. Это плач о клубе, который давно обречен на системную смерть, но героически барахтается исключительно ради отсрочки. Сейчас вот подкинут еще бюджетных миллионов – и протянем пару лет, продавая Новосельцевых за три копейки. А дальше-то что?

«Ростов» тешит умным футболом в короткую, оставаясь обреченным - при нынешних его устоях - в долгую. И не только «Ростов».

ИЗВЛЕЧЕМ УРОК?

Низок сезонный КПД «Зенита». Посещаемость в стране – расстрельный приговор. Коммерциализация трех профессиональных лиг близка к объемам добычи киргизских китобоев. Судейство давно превратилось в отдельный «мем», само это поняло и принялось активно засекречиваться, словно закрытость производственного процесса влияет на уровень производимого продукта.

Из 12 стадионов ЧМ-2018 только пять будут домашними для клубов высшего дивизиона, а на двух не объявится даже команд ФНЛ. Житие арены в Питере – всероссийское публичное порно, которое отчего-то никто не в силах прекратить или хотя бы проконтролировать. «Луч» и его тренер играют матч последнего тура, будучи уверенными, что им хватит ничьей, радуются ей, а о вылете в ПФЛ узнают от журналистов на пресс-конференции…

Все в кучу, да. Но ощущение эрзаца, которым попахивает наш футбол, минувший чемпионат не развеял. Скорее, наоборот.

Развеет ли выступление сборной на грядущем Кубке конфедераций? Скорее, наоборот.

Хочется написать – ничего, извлечем урок. Позитив оставим, негатив переосмыслим и более не допустим. Но уверенность в нашей способности извлекать уроки предыдущие сезоны как-то не выработали.

Поэтому продолжим радоваться, конечно, всему яркому и системному в отдельных матчах и клубах. Но отмечать при этом растущую несбалансированность, в которой пребывает отечественный футбол.



