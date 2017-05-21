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Евгений Кузнецов: Панарину до меня еще далеко…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Кузнецов: Панарину до меня еще далеко…
Фото: Gettyimages.ru

Форвард Евгений Кузнецов подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016 после победы над финнами  в матче за «бронзу» - 5:3.

Одним из самых ярких форвардов в нашей команде был Евгений Кузнецов, который хоть и играл с перепадами, но был заметен в каждом матче. И по ходу турнира вырастал в настоящего лидера сборной.

- Сегодня для нас была очень важная игра, - сказал Кузнецов, когда вышел со льда уже с бронзовой медалью на шее. – В том плане, что она – самая последняя в сезоне. И его хотелось закончить на победной ноте. Все помнили про ошибки, которые мы допустили в матче с Канадой. Но мне вот очень понравилось, как мы внутри команды отреагировали на это поражение. Спокойно поговорили. Никакого давления или паники не было. Все остались на позитиве. Это главное отличие новой сборной России. Оно в том, что даже после поражений тренеры и руководство стараются оставаться позитивными. И это от них передается всей команде.

- Полуфинал с канадцами – самое обидное поражение в вашей карьере?
- Не готов об этом сейчас говорить. Помните, когда я только прилетел на турнир, сказал, что будет еще время, когда я приеду домой и обо всем спокойно подумаю. А вчера после игры с Канадой у меня в душе пустота была. И я старался забыть о ней. Потому что впереди был очень важный матч. И во время него мусолить прошлые поражения просто нельзя. Мы бы просто себя загнали, и сегодня было бы очень тяжело.

- Кстати, в матче с канадцами вы в третьем периоде сфолили или нет? Болельщики и специалисты об этом до сих пор спорят.
- Я не обсуждаю судейство. Раз арбитр дал две минуты, значит, было. Я же сбил вратаря. Ну что тут жаловаться на рефери? Это не в моем стиле. Да, арбитры тоже ошибаются. А нам, игрокам, всегда кажется, что они свистят не в твою сторону… Но если посмотреть нейтрально, лично у меня никаких вопросов к ним нет.

- Замечательная тройка у вас получилась с Панариным и Кучеровым. Что скажете о ней?
- Я себя в ней чувствовал очень комфортно. В первую очередь потому, что ребята отзывчивые. И даже если бывали ошибки – кто-то кому-то пас не отдал, то просто улыбались. Никаких напрягов не было.

- Кто кого перешутил – вы или Панарин?
- Да мы тут как раз не соревновались. Артемию до меня далековато еще.

- Что случилось в матче с финнами? Мы же уверенно владели инициативой, а потом вдруг бросили играть при счете 4:0.
- Пропустили в конце периода очень ненужный гол. Да и фарт был потом на стороне финнов. Но мне очень понравилось, как мы отреагировали на тайм-аут при счете 4:3 – собрались и вновь взяли игру под полный контроль.

- А в матче с Канадой такого тайм-аута не хватило?
- Не думаю. У того поражения были другие причины.

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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