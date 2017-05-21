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Разорвали «Реал». ЦСКА все же выиграл «бронзу» Евролиги

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Разорвали «Реал». ЦСКА все же выиграл «бронзу» Евролиги
Фото: Евролига

После поражения от «Олимпиакоса» столичные армейцы все же смели выиграть матч в Стамбуле - пусть и в споре не за титул, а за 3-е место.

ВОПРОС МОТИВАЦИИ

- Этот матч - дело чести для обеих команд. Я, по крайней мере, так думаю, - отметил Димитрис Итудис.

И правда - не признаваться же, что борьба за 3-е место не нужна ни ЦСКА, ни «Реалу»! Два луших клуба регулярного чемпионата. Две самых титулованных команды Евролиги (9 трофеев у мадридцев, 7 - у армейцев). Не за тем они ехали в Стамбул, чтобы в итоге встретиться в утешительной игре за «бронзу»...

Но «Олимпиакос» четвертый раз в истории остановил ЦСКА в «Финале четырех». «Реал» не смог ничего поделать с «Фенербахче» - при такой-то поддержке трибун и руководстве Желько Обрадовича.

- Непросто пережить поражение, но мы - профессионалы. И должны с этим справляться, - продолжил наставник армейцев. - ЦСКА предстоит немало трудностей, борьба в Лиге ВТБ, но сначала - эта игра за 3-е место. И нужно постараться ее выиграть.

Времени на то, чтобы собраться с мыслями, осмыслить очередной провал в полуфинале (вели-то плюс 13 у пирейцев!) и подготовиться к битве с «Реалом» было немного - ровно один день. Часть из которого занял гала-вечер - в Стамбуле вручили индивидуальный награды. Почему-то в субботу, а не в четверг, как обычно. Вот много радости испытал Серхио Люлль , получая кубок MVP сезона после поражения от «Фенера»? Да и у Нандо Де Коло на лице не было улыбки, когда ему вручили приз за попадание в первую символическую пятерку.

Правда, вы вообще видели, чтобы француз улыбался?

Зато немного успокоился Теодосич. Тот самый, который тащил ЦСКА к победе над «Олимпиакосом». И все испортил, не попав решающую трешку.

- Я все делал верно. И если бы была возможность матч переиграть - бросил бы снова. Просто нам не повезло, - пожал плечами серб.

Тут, правда, надо признать - кидал он со своей позиции, без жесткого сопротивления, и обычно раньше такие залпы попадал. Вот просто в этот раз не получилось...

- В любом случае, надо смириться с результатом. И постараться выиграть в воскресенье. Для себя, для болельщиков. Для нас это важно, - добавил Виталий Фридзон.

«МЫ ВЫШЛИ ПОБЕЖДАТЬ»

У кого мотивации больше - уже видно в начале. Плотная борьба под щитами с редкими проходами под кольцо складывается в пользу ЦСКА. Счет меняет редко, но преимущество армейцев растет - тут и Теодосич попадает, и Де Коло, а Кайл Хайнс за полторы минуты до конца стартовой четверти, подобрав мяч в нападении и смачно забив сверху, делает преимущество двузначным - 18:8. Незадолго до большого перерыва оно и вовсе становится уже двукратным - 40:20!

Правда, мы-то знаем - даже такое превосходство армейцам не всегда удается сохранить.

«Реал», может, и не выкладывается на все 100 процентов, но совсем терять лицо не хочет. Начинает активнее пихаться в краске Густаво Айон, попадает со средней Андрес Ночиони, включается в единоборствах плечом к плечу Йонас Мачюлис. И даже Энтони Рэндольф, едва не получивший тяжелую травму в полуфинале, напоминает о себе образца прошлого сезона (когда так же бился за бронзу Евролиги - но в составе российского «Локо-Кубани») - кладет важные 4 очка после большого перерыва. От былого «плюс 20» остаются скромные «плюс 8» - 47:39 как раз после броска американца. И на мгновение кажется - интрига вот-вот вернется.

- Не знаю, как настраивались на матч в «Реале». Но мы выходили побеждать, - признается после финальной сирены Никита Курбанов. - И слова президента клуба, Андрея Ватутина, сказанные им перед игрой в раздевалке, сильно нам помогли.

Что за слова - уточнять не стал. Да, впрочем, не так важно. Подпустив соперников близко, ЦСКА вновь включает полную мощность. И летит к обидной, но все же важной «бронзе» на быстрых ногах Теодосича, Фридзона, Воронцевича. Трешки, скидки под кольцо, проходы - атака армейцев берет разнообразием. И задолго до конца основного времени понятно - последними в этом «Финале четырех» красно-синие точно не станут.

Какое-никакое, но - утешение.

Матч

Реал - ЦСКА - 70:94

Состав

Реал: Айон (11), Мачюлис (11)

ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)

Место и дата

21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция


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