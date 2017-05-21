Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Спартак
Хоккей  Россия5 : 3Финляндия
Баскетбол  Фенербахче80 : 64Олимпиакос
Футбол  ЦСКА4 : 0Анжи
Баскетбол  Реал70 : 94ЦСКА
Хоккей  Канада1 : 1Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: «Спартак» - как «Барселона»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: «Спартак» - как «Барселона»
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» выделил главные моменты заключительного тура чемпионата России.

ВО СКОЛЬКО ЛЕГ СПАТЬ ГЛУШАКОВ?

Касательно поражения «Спартака» расскажу одну историю. Однажды, много лет назад, был в Европе. И там как раз попал на последний тур чемпионата Испании. «Барселона» играла на своем поле и легко разгромила какого-то аутсайдера – 4:0. А «Реал» играл на выезде с «Тенерифе», с которым у него очень непросто складывались матчи. Матч на «Ноу Камп» закончился на несколько минут раньше, и все болельщики «Барселоны» стояли с приемниками и ждали, как закончит свою встречу «Реал». Футболисты тоже никуда не уходили, сидели на газоне и ждали. В самой концовке мадридцы заработали пенальти, не забили его, проиграли, и в итоге чемпионом стала «Барселона». Боже мой, как радовались и футболисты, и болельщики, это было что-то невероятное.

А через несколько дней «Барсе» предстоял финал Лиги чемпионов против «Милана». Все считали ее фаворитом. А я сказал сыну, что каталонцы проиграют. Потому что эмоционально команда была выхолощена той развязкой, и собраться заново было очень тяжело. Так и вышло, «Барселона» проиграла – 0:4, а гол Савичевича от углового флажка помню до сих пор.

Примерно то же самое было и после матча «Спартака» и «Терека». Я звонил Денису Глушакову и спросил, во сколько он лег спать после той игры. Он ответил, что в семь утра. И было, видно, насколько трудно давалась игра в Туле и главному тренеру Массимо Каррере. Эмоционально «Спартак» был разобран. В каждом эпизоде, каждом стыке ощущалась какая-то внутренняя расслабленность спартаковцев. Но такое бывает. Нас в советские времена, чтобы оградить от всего этого, на 2-3 дня перед матчем сажали на базе на сборы.

Конечно, пятно останется и настроение подпорчено. Вспомнили и прошлогоднее поражение от «Уфы» в последнем туре. Уже пошли разговоры, что, мол, сдал «Спартак» матч «Арсеналу». Мол, и Ребров не играл, и так далее. Ерунда все это, так матчи не отдают! А Ребров просто заболел и не тренировался.

В Тулу со своим напалмом. Фанаты «Спартака» едва не сожгли стадион (видео)

В ЦСКА УМЕЮТ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ

Уже много раз говорил, что в борьбе за второе место ЦСКА выглядел гораздо предпочтительнее непонятного и аморфного «Зенита». Потому что армейцы играют очень целостно. Да, были определенные трудности в атаке, но в последнее время очень прибавил Витиньо, который дал команде необходимый креатив. А когда здоров Дзагоев, эта мощь только усиливается.

А, кроме того, в ЦСКА умеют считать деньги. А Лига чемпионов – это большой заработок. Миллионеры же из Питера на деньги не смотрят…

В игре ЦСКА пугает только одно. Армейцы заслуженно взяли вторую путевку в ЛЧ

«РОСТОВ» НЕ МОЖЕТ ТЕРПЕТЬ ВЕЧНО

С чем связано поражение «Ростова»? Думаю, это идет от атмосферы в клубе. Нехорошие мысли буквально витают в воздухе и игрокам и тренерам от них никуда не деться. Бесконечно терпеть безразличие и невнимание, видеть, как за тебя и твое будущее не цепляются, очень тяжело. «Мужики» - так зовут команду болельщики. Но даже эти мужики не железные.

К тому же «Оренбург» - крепкая команда с неплохой игрой, которая выделяется в нашем чемпионате. Контратакующая модель «Ростова» на этот раз не сработала, и настроя, думаю, чуть не хватило.

И вот какая вещь: в нашем чемпионате очень многое зависит от настроя. Чуть что не так – и разница между командами практически стирается. На классе никто никого обыграть не может.

Бердыев остался без Европы: неожиданный итог матча «Оренбург» – «Ростов»

ГДЕ В «КРЫЛЬЯХ» СВОИ ВОСПИТАННИКИ?

Жалко ли мне «Крылья Советов»? Да мне было бы жалко любую вылетевшую команду – и «Арсенал», и «Оренбург». Самара – футбольный город, там очень любят игру. Но где свои воспитанники в команде? Так же, кстати, как и в «Зените»? будущее «Крыльев» во многом зависит от местных властей. Могут ведь и махнуть рукой на команду. А могут сказать: «При мне вылетели, значит, должны при мне и вернуться».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мираБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.Алексей Стрепетов: В «Зените» надо делать новую команду с новыми игроками и новым тренеромБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении петербургского клуба в сезоне-2016/17.Мевля вернулся с «Ростовом» из ОренбургаТравмированный защитник «Ростова» Миха Мевля прилетел в Ростов-на-Дону вместе со своей командой.Директор стадиона «Арсенала»: Фанаты «Спартака» повредили систему подогрева и вырвали 166 креселФанаты московского «Спартака» повредили систему подогрева после матча 30-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», в котором хозяева победили со счетом 3:0. Об этом сообщил директор арены в Туле Дмитрий Шишкин.Около сотни болельщиков встретили «Ростов» после поражения от «Оренбурга»«Ростов» не остался без поддержки после прилета из Оренбурга, где желто-синие проиграли местной команде со счетом 0:2 в рамках 30-го тура РФПЛ.Роман Бабаев: Мы благодарны Ионову, но он все же вернется в «Динамо»ЦСКА не будет продлевать у «Динамо» аренду полузащитника Алексея Ионова, а также не планирует подписывать с футболистом постоянный контракт. Об этом сообщил генеральный директор московских армейцев Роман Бабаев.Игорь Шалимов: Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, даГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в матче 30-го тура чемпионата России против «Томи» (5:1) заявил, что продолжит работать в команде.Зоран Тошич: Постараемся выйти в групповой этап Лиги чемпионовПолузащитник армейцев Зоран Тошич поделился впечатлениями от завершившегося сезона в РФПЛ.Валерий Петраков: Сезон у «Томи» получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакогоГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 30-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:5).«Спартак» крупно проиграл в Туле, «Зенит» и «Арсенал» остались без ЛЧ, бронза сборной России и ЦСКА, чемпионство «Ювентуса». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Леонид Трахтенберг: Каррера хотел попасть на пресс-конференцию, но такой возможности не былоДиректор департамента по связи с общественностью клуба Леонид Трахтенберг прокомментировал отсутствие главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на пресс-конференции после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).Роман Бабаев: Если «Спартак» на первом месте, значит, этот результат был добыт заслуженноГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «Спартак» заслуженно стал чемпионом России.Василий Столыпин: О будущем тренерского штаба «Оренбурга» говорить пока раноПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал будущее главного тренера футбольного клуба «Оренбург» Роберта Евдокимова.Алексей Стрепетов: Поражение «Спартака» от «Арсенала»? Такое случается только в РоссииБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением итогах чемпионата России.Хеппи-энд или отмучились? Колонка Евгения ДзичковскогоХеппи-энд или отмучились? Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский подводит итоги сезона в РФПЛ.Ари: Мне кажется, я хорошо сыграл за «Локомотив»Форвард московского «Локомотива» Ари оценил свою игру в весенней части чемпионата России.Ари: Хочу остаться в «Локо». Мне не важно, куда пробился «Краснодар»Ари: Хочу остаться в «Локо». Мне не важно, куда пробился «Краснодар»Форвард московского «Локомотива» признался, что несмотря ни на что хотел бы остаться в красно-зеленом клубе.Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе местоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в 30-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0 и заняла второе место в чемпионате России.«Позор тебе, «Спартак!» Колонка Михаила Борзыкина«Позор тебе, «Спартак!» Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о крупном поражении красно-белых в Туле.Марио Фернандес перенесет операцию из-за травмы носаЗащитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 30-го тура чемпионата России против «Анжи» (4:0) перенесет операцию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Эйбара», проигрывая по ходу встречи в два мяча
Баскетбол
Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна команда
Футбол
Джон Терри: Сегодня, несомненно, один из самых сложных дней в моей жизни
Футбол
Директор стадиона «Арсенала»: Фанаты «Спартака» повредили систему подогрева и вырвали 166 кресел
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости