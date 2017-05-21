Евгений Ловчев: «Спартак» - как «Барселона»

Обозреватель «Советского спорта» выделил главные моменты заключительного тура чемпионата России.

ВО СКОЛЬКО ЛЕГ СПАТЬ ГЛУШАКОВ?

Касательно поражения «Спартака» расскажу одну историю. Однажды, много лет назад, был в Европе. И там как раз попал на последний тур чемпионата Испании. «Барселона» играла на своем поле и легко разгромила какого-то аутсайдера – 4:0. А «Реал» играл на выезде с «Тенерифе», с которым у него очень непросто складывались матчи. Матч на «Ноу Камп» закончился на несколько минут раньше, и все болельщики «Барселоны» стояли с приемниками и ждали, как закончит свою встречу «Реал». Футболисты тоже никуда не уходили, сидели на газоне и ждали. В самой концовке мадридцы заработали пенальти, не забили его, проиграли, и в итоге чемпионом стала «Барселона». Боже мой, как радовались и футболисты, и болельщики, это было что-то невероятное.

А через несколько дней «Барсе» предстоял финал Лиги чемпионов против «Милана». Все считали ее фаворитом. А я сказал сыну, что каталонцы проиграют. Потому что эмоционально команда была выхолощена той развязкой, и собраться заново было очень тяжело. Так и вышло, «Барселона» проиграла – 0:4, а гол Савичевича от углового флажка помню до сих пор.

Примерно то же самое было и после матча «Спартака» и «Терека». Я звонил Денису Глушакову и спросил, во сколько он лег спать после той игры. Он ответил, что в семь утра. И было, видно, насколько трудно давалась игра в Туле и главному тренеру Массимо Каррере. Эмоционально «Спартак» был разобран. В каждом эпизоде, каждом стыке ощущалась какая-то внутренняя расслабленность спартаковцев. Но такое бывает. Нас в советские времена, чтобы оградить от всего этого, на 2-3 дня перед матчем сажали на базе на сборы.

Конечно, пятно останется и настроение подпорчено. Вспомнили и прошлогоднее поражение от «Уфы» в последнем туре. Уже пошли разговоры, что, мол, сдал «Спартак» матч «Арсеналу». Мол, и Ребров не играл, и так далее. Ерунда все это, так матчи не отдают! А Ребров просто заболел и не тренировался.

В ЦСКА УМЕЮТ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ

Уже много раз говорил, что в борьбе за второе место ЦСКА выглядел гораздо предпочтительнее непонятного и аморфного «Зенита». Потому что армейцы играют очень целостно. Да, были определенные трудности в атаке, но в последнее время очень прибавил Витиньо, который дал команде необходимый креатив. А когда здоров Дзагоев, эта мощь только усиливается.

А, кроме того, в ЦСКА умеют считать деньги. А Лига чемпионов – это большой заработок. Миллионеры же из Питера на деньги не смотрят…

«РОСТОВ» НЕ МОЖЕТ ТЕРПЕТЬ ВЕЧНО

С чем связано поражение «Ростова»? Думаю, это идет от атмосферы в клубе. Нехорошие мысли буквально витают в воздухе и игрокам и тренерам от них никуда не деться. Бесконечно терпеть безразличие и невнимание, видеть, как за тебя и твое будущее не цепляются, очень тяжело. «Мужики» - так зовут команду болельщики. Но даже эти мужики не железные.

К тому же «Оренбург» - крепкая команда с неплохой игрой, которая выделяется в нашем чемпионате. Контратакующая модель «Ростова» на этот раз не сработала, и настроя, думаю, чуть не хватило.

И вот какая вещь: в нашем чемпионате очень многое зависит от настроя. Чуть что не так – и разница между командами практически стирается. На классе никто никого обыграть не может.

ГДЕ В «КРЫЛЬЯХ» СВОИ ВОСПИТАННИКИ?

Жалко ли мне «Крылья Советов»? Да мне было бы жалко любую вылетевшую команду – и «Арсенал», и «Оренбург». Самара – футбольный город, там очень любят игру. Но где свои воспитанники в команде? Так же, кстати, как и в «Зените»? будущее «Крыльев» во многом зависит от местных властей. Могут ведь и махнуть рукой на команду. А могут сказать: «При мне вылетели, значит, должны при мне и вернуться».