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«Есть вопросы по управлению командой»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Есть вопросы по управлению командой»
Фото: «Советский спорт»

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров подводит итоги чемпионата мира для нашей команды.

- Оцените выступление сборной России в Кельне и Париже.
- В целом игра нашей команда мне понравилась, она интересно действовала в атаке, эффективно – в большинстве, забивала красивые голы. Прекрасно провела два первых периода в полуфинале.

Но мы проиграли американцам и канадцам. С чехами имели проблемы. Да и в третьем периоде матча за третье место с финнами едва не растранжирили преимущество. Почему это происходит? Есть вопросы к управлению командой.

- Третье место сборной России – это неудача, успех или топтание на месте?
- Думаю, что топтание на месте. Но медаль есть медаль. Приятно заканчивать турнир победой, что наши и сделали. Так было и год назад в Москве. Кстати, я ту бронзу успехом, как некоторые, не считаю.

У нас хорошая молодая команда с перспективой. Особенно внимательно следил за дебютантами чемпионатов мира, выступающими в НХЛ. Скажу честно, мне понравились нападающие Кучеров, Наместников и защитник Проворов. Это не только будущее, но и уже настоящее нашей сборной. Похвалю и вратаря Василевского.

- Тренерский штаб назвал лучшими в нашей сборной на чемпионате Василевского, Белова и Панарина…
- Не могу не согласиться. Панарин вообще стал лучшим бомбардиром чемпионата, Василевский заслуживает звания лучшего вратаря.

- Однако наш капитан Белов в полуфинале с канадцами схватил целых 14 минут штрафа. А в матче за бронзу именно с его ошибки началась погоня финнов, едва не увенчавшаяся успехом…
- По поводу 14 минут штрафа я уже сказал: удаления были более чем странными, надуманными. А ошибиться может каждый. Даже самые великие игроки ошибаются. Я – за Белова. Зря его ругают.

- Отсутствие получившего в начале третьего матча с немцами Мозякина – потеря для сборной?
- Нет. Мозякину тяжело выживать на чемпионатах мира. У него и возраст для хоккея преклонный. И скорости не хватает. Посмотрите, как летали здесь современные «электрички». Канадцы, американцы, наши Телегин, Андронов, Ничушкин, Барабанов…

- Мозякин поможет сборной на Олимпиаде в Корее?
- Не знаю. Это вопрос к тренерам сборной.

- Вы хоть и говорили, что чемпионат мира – не полигон для экспериментов, но будущее сборной все-таки надо держать в уме. Особенно олимпийское будущее, ведь до старта Игр-2018 в Пхенчхане остается каких-то восемь месяцев…
- Держать в уму нужно. Думать об Олимпиаде нужно. Говоря об олимпийских перспективах, мы как минимум не хуже главных соперников – шведов, финнов, чехов. Да что там лучше. Даже не знаю, где будут собирать команду для Олимпиады канадцы. Я раньше в комментариях отмечал Андронова, Телегина, Ничушкина, которые на этом чемпионате мира предстали в ином свете, нежели у себя в клубе. Есть определенные вопросы по защитникам. Но кричать «караул» не стоит. Думаю, мы соберем боеспособную команду для Олимпиады.

- В последний день чемпионата в Зал хоккейной славы ИИХФ включили вашего ученика, легендарного финна Тему Селянне.
- Очень рад за Тему, через «Советский спорт» поздравляю его с этим знаменательным и очень приятным событием. Меня приглашали в Кельн на эту церемонию, но поехать помешало здоровье. Но я не могу назвать Селянне своим учеником, как это делают некоторые, язык не поворачивается. Два сезона он тренировался и играл под моим руководством. Наверное, что-то у меня почерпнул, чему-то научился.

Очень растрогала наша с ним встреча в олимпийском Сочи после победы финнов в матче за бронзу над американцами. Тему обнял меня, дал интервью. А в последний раз мы виделись в прошлом декабре, когда он приехал в Москву на 70-летний юбилей отечественного хоккея. Прибыл Селянне с женой, мы тепло пообщались, вспомнили былое, поговорили за жизнь…

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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