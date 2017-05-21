Олег Знарок: А первым поздравил Овечкин. Его сообщение у меня в кармане (видео)
Обозреватель «Советского спорта» после бронзового матча Россия – Финляндия (5:3) послушал главного тренера Олега Знарка.
- Нам в третьем периоде показалось, что матч с Канадой вернулся…
- У нас было такое же чувство, - признался Знарок. – Но мы успокоили ребят. Хорошо, что Кучеров забил этот важный гол. Это сняло всю напряженность.
Почему такая нестабильная игра в третьем периоде? Потому что у нас очень много новичков. А это серьезный турнир. Получив такой опыт, ребята будут чувствовать себя гораздо лучше.
- Антон Белов наделал много ошибок, - сказал один репортер.
- Давайте не будем об этом, - остановил его Знарок. – Мы же все-таки победили. Разберемся, кто где ошибался.
- Может, зря назначили его капитаном?
- Но вы же не присутствуете в раздевалке, в гостинице, на собраниях. Он полностью соответствует этому статусу. Что с его здоровьем? Задняя поверхность бедра. Он даже встать не мог, чтобы выйти на награждение.
- Ваши 11 дебютантов чемпионата мира набрали в сумме 60 очков. Это очень сильно. Насколько вы ими довольны?
- Это все неплохо. Но к сожалению, игра с канадцами стоит особняком. Мы будем долго о ней помнить.
Как нам забили? Там от Плотникова отскочила шайба к канадцу. Это стечение обстоятельств. А что Ткачева накрыли – это правда.
В целом у нас была очень хорошая молодая команда. Я давно такой не видел. Это наше будущее.
- Но ведь многие не смогут сыграть на Олимпиаде.
- Какие-то новички смогут. И они получили опыт.
- Владислав Гавриков стал самым полезным игроком турнира…
- Я не сомневался, когда его брал в сборную. Что с ним? Боковая связка колена. Выбыл на шесть недель.
- Вовремя взятый тайм-аут погасил финнов, успокоил игру. Не считаете, что и с канадцами его стоило взять раньше, чем при счете 2:3?
- Здесь знаете как? Считай – не считай. Могло ничего не изменить, и вы бы такие же вопросы задавали.
- Второй год подряд сборная России берет бронзу.
- Я не скажу, что это какая-то привычка. Но мы четвертый год берем медали на чемпионатах мира. Это очень хороший результат. Хотя повторю, что мы стремились к большему. Немного не повезло. Но это спорт.
- В этой команде не было Александра Овечкина…
- Вот кто первым меня сегодня поздравил, так это Саша. Вот сообщение у меня в кармане. А я ему привет передал.
- Как вам в целом организация турнира?
- Нам было тяжело играть в Париже из-за льда и духоты. А вот в Кельне все было ничего. Об остальном не думаю – меня интересует только хоккей.
- Вы играли с канадцами и шведами, которые вышли в финал. С кем было тяжелее?
- Мы читали интервью профессиональных журналистов из НХЛ. Они говорили, что сборная России – очень хорошая команда. В отличие от нашей прессы.
- Но если бы вы вдруг проиграли финнам…
- Естественно, тогда было бы другое мнение.
- Андрей Миронов, долго сидевший в запасе, не выпадал из игры?
- Больше половины матча с финнами он провел на хорошем уровне.
- Можно ли сказать, что по этому матчу понятно, почему Ничушкина взяли вместо Капризова?
- Я в целом не сомневаюсь в тех игроках, которые здесь присутствовали.
- А что скажете любителям хоккея?
- У нас самые лучшие болельщики. Спасибо за то, что нас поддерживают до конца. Нас встречают в гостинице, желают наилучшего. Это очень здорово. Мы за это благодарны.
Матч
Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы:
Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция