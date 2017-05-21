Олег Знарок: А первым поздравил Овечкин. Его сообщение у меня в кармане (видео)

Олег Знарок Фото: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» после бронзового матча Россия – Финляндия (5:3) послушал главного тренера Олега Знарка.

- Нам в третьем периоде показалось, что матч с Канадой вернулся…

- У нас было такое же чувство, - признался Знарок. – Но мы успокоили ребят. Хорошо, что Кучеров забил этот важный гол. Это сняло всю напряженность.

Почему такая нестабильная игра в третьем периоде? Потому что у нас очень много новичков. А это серьезный турнир. Получив такой опыт, ребята будут чувствовать себя гораздо лучше.

- Антон Белов наделал много ошибок, - сказал один репортер.

- Давайте не будем об этом, - остановил его Знарок. – Мы же все-таки победили. Разберемся, кто где ошибался.

- Может, зря назначили его капитаном?

- Но вы же не присутствуете в раздевалке, в гостинице, на собраниях. Он полностью соответствует этому статусу. Что с его здоровьем? Задняя поверхность бедра. Он даже встать не мог, чтобы выйти на награждение.

- Ваши 11 дебютантов чемпионата мира набрали в сумме 60 очков. Это очень сильно. Насколько вы ими довольны?

- Это все неплохо. Но к сожалению, игра с канадцами стоит особняком. Мы будем долго о ней помнить.

Как нам забили? Там от Плотникова отскочила шайба к канадцу. Это стечение обстоятельств. А что Ткачева накрыли – это правда.

В целом у нас была очень хорошая молодая команда. Я давно такой не видел. Это наше будущее.

- Но ведь многие не смогут сыграть на Олимпиаде.

- Какие-то новички смогут. И они получили опыт.

- Владислав Гавриков стал самым полезным игроком турнира…

- Я не сомневался, когда его брал в сборную. Что с ним? Боковая связка колена. Выбыл на шесть недель.

- Вовремя взятый тайм-аут погасил финнов, успокоил игру. Не считаете, что и с канадцами его стоило взять раньше, чем при счете 2:3?

- Здесь знаете как? Считай – не считай. Могло ничего не изменить, и вы бы такие же вопросы задавали.

- Второй год подряд сборная России берет бронзу.

- Я не скажу, что это какая-то привычка. Но мы четвертый год берем медали на чемпионатах мира. Это очень хороший результат. Хотя повторю, что мы стремились к большему. Немного не повезло. Но это спорт.

- В этой команде не было Александра Овечкина…

- Вот кто первым меня сегодня поздравил, так это Саша. Вот сообщение у меня в кармане. А я ему привет передал.

- Как вам в целом организация турнира?

- Нам было тяжело играть в Париже из-за льда и духоты. А вот в Кельне все было ничего. Об остальном не думаю – меня интересует только хоккей.

- Вы играли с канадцами и шведами, которые вышли в финал. С кем было тяжелее?

- Мы читали интервью профессиональных журналистов из НХЛ. Они говорили, что сборная России – очень хорошая команда. В отличие от нашей прессы.

- Но если бы вы вдруг проиграли финнам…

- Естественно, тогда было бы другое мнение.

- Андрей Миронов, долго сидевший в запасе, не выпадал из игры?

- Больше половины матча с финнами он провел на хорошем уровне.

- Можно ли сказать, что по этому матчу понятно, почему Ничушкина взяли вместо Капризова?

- Я в целом не сомневаюсь в тех игроках, которые здесь присутствовали.

- А что скажете любителям хоккея?

- У нас самые лучшие болельщики. Спасибо за то, что нас поддерживают до конца. Нас встречают в гостинице, желают наилучшего. Это очень здорово. Мы за это благодарны.