«Мы знали, этот матч - вопрос престижа». Игроки ЦСКА - о победе над «Реалом»

О чем говорили в раздевалке ЦСКА после игры с «Реалом», принесшей армейцам третье место в Евролиге.

ХРЯПА: НЕ ДУМАЮ, ЧТО «РЕАЛ» ЗАБИЛ НА БОРЬБУ

В раздевалке ЦСКА - совсем другая атмосфера. Два дня назад здесь было тихо и тоскливо. Настолько тихо, что, казалось, слышалось - где-то в уголках звенят осколки разбившейся надежды... Да, «Олимпиакос» опять сумел отнять мечту нашей команды о новом титуле. Но все же подопечныеДимитриса Итудиса собрались с силами - и выиграли свой второй матч в Стамбуле. Причем разгромно - 94:70.

Отсюда - легкое веселье, шутки, хлопки полотенцем по пятой точке... Парни довольны. Конечно, год назад, в Берлине, все было совсем по-другому. Теперь же - без шампанского и кубка.

- И, тем не менее, третье место - лучше, чем четвертое, - довольно кивают армейцы.

С этим сложно спорить.

- Если честно - не знаю, зачем нужен матч на 3-е место, - рассуждает Виктор Хряпа.

Капитан ЦСКА не переодевался на игру с «Реалом». Провел ее на лавке.

- Со здоровьем - порядок. Просто надо дать дорогу молодым. Так что уступил место в заявке Мише Кулагину. Он вышел на паркет - и набрал первые очки в «Финале четырех». С чем я его и поздравляю! - улыбается Хряпа.

- Почему матч не нужен?

- А зачем в принципе игра, за которую не дают наград и медалей? Я не понимаю. Но тут все решает Евролига. И раз надо бороться - команда вышла и боролась.

- Разгромила «Реал»... Испанцы думали иначе?

- Не думаю, что они «забили» на матч. Или что мы были на голову выше, сильнее. Просто эмоций у ЦСКА оказалось больше. Лучше настроились на эту встречу. Да, было непросто собраться с силами после поражения от «Олимпиакоса». Но сегодня все немного успокоились. Пришли в себя. Постарались завестись - и у нас это получилось. Отсюда - такой результат.

КУРБАНОВ: МЫ ВЫХОДИЛИ ПОБЕЖДАТЬ

- ЦСКА быстро повел больше 20 очков, а затем растерял чуть ли не все преимущество... Как так-то? - вопрос уже Виталию Фридзону.

- Жаль, с нами такое случается. Теряем концентрацию, начинаем допускать ошибки. Можем упустить нить игры из своих рук. Так вышло и с «Реалом» - сами позволили сопернику вернуться. Здорово, что вовремя опомнились и в конце третьей четверти вновь оторвались. Потом уже старались контролировать отрыв и все закончилось нормально.

- Не показалось, что «Реал» плохо настроился? В отличие от вас?

- Без понятия, как они там настраивались. Да это и не наше дело, - пожимает плечами Никита Курбанов. - Не знаю, с какими мыслями выходил на площадку «Реал», но мы выходили, чтобы выигрывать. Сказать, что соперник играл в полсилы? Нет, не могу. Такого не чувствовалось. Но в любом случае, мы были сосредоточены на своих действиях. Знали, как важна эта победа. В конце концов, это был вопрос престижа. И президент клуба (Андрей Ватутин, - Прим. ред.) очень верными словами нам это объяснил.

- Я вот сегодня, наконец, сыграл в «Финале четырех». В прошлом году тоже был в команде, но наблюдал за всем со стороны. А теперь - на площадку вышел. Здорово! - довольно улыбается Михаил Кулагин. В отличие от старшего брата, Дмитрия, он попал в заявку и провел на паркете чуть меньше двух минут. Один раз бросил из-за дуги - и попал. - Это же первые очки на такой стадии! Обидно, конечно, что не в финале. Мы ведь ехали сюда бороться за титул, а не за 3-е место. Но лучше так, чем совсем ничего. Немного улучшили себе настроение. Надеюсь - болельщикам тоже.

ТЕОДОСИЧ: О КОНТРАКТЕ ПОДУМАЮ ПОЗЖЕ

- Я вообще первый раз приехал на «Финал четырех». Конечно, немного волновался, - признается Семен Антонов. В Евролиге он уже играл - в составе «Нижнего Новогорода». Но горожанам что тогда, тем более - сейчас - решающая стадия могла только сниться. В отличие от армейцев.

- Чего ты там рассказываешь? На Олимпиаде, значит, не волновался, а здесь - мандраж бил? - смеется Хряпа, сидящий по соседству.

- Ну, в Лондоне я не играл. А здесь, все-таки, приходилось бороться, - оправдывается Антонов. Синяк у правого глаза Семена добавляет ярких красок в атмосферу раздевалки.

- Кто поставил?

- Девушку во дворе от хулиганов спасал! - смеется форвард. - Если серьезно - Кайл Хайнс на тренировке «заехал» случайно.

- Как оцените свой дебют в «Финале четырех»?

- Понятно, что ЦСКА сюда не за 3-м местом ехал. У команды всегда одна цель - победа. В этот раз не получилось. Обидно. Но это спорт. Надо сделать выводы, работать дальше. Надеюсь, это не последний мой «Финал четырех». Важный опыт я уже получил. И он обязательно пригодится на будущее.

- Милош, а вы как думаете - нужна игра за 3-е место в Евролиге? - вопрос Теодосичу, задумчиво теребящему щетину на шее.

- Это турнир решает. Если они считают, что нужен - значит, нужен. Для лиги, для болельщиков. С мотивацией у нас проблем не было.

- Даже после того, как «Олимпиакос» решил исход полуфинала на последней минуте?

- Не на последней, не надо так говорить. Мы упустили слишком много возможностей решить все в свою пользу на протяжении всей четвертой четверти. Тот бросок Спанулиса, мой промах - это яркие, но не единственные моменты. Конечно, было очень обидно. Но мы понимали, что победа над «Реалом» - вопрос престижа. Нельзя было второй раз подводить болельщиков. Так что выкладывались по полной.

- У вас контракт с ЦСКА истекает в конце июня. В НБА, вроде, активно зовут. Уже думаете о своем будущем?

- Подумаю - дней через 15-20. Пока надо закончить сезон. Нам предстоит важная серия с «Локомотивом-Кубанью». Решающии стадии плей-офф Единой лиги ВТБ. Вот, на чем я сейчас сосредоточен. А о контракте задумаюсь после.



