Спасибо от Знарка. Как сборная России улетала из Кельна

Сразу после матча сборная России вылетела в Москву. Из Кельна ее провожали несколько десятков болельщиков и обозреватели «Советского спорта».

- Олег Валерьевич, распишитесь! А можно фото с вами? И еще вот тут! Ой, а у вас маркера нет? – вокруг главного тренера сборной России в холе гостиницы в Кельне бушевало целое фанатское… Ну если не море, то точно озерцо средних размеров. Олег Знарок вертелся в нем, как ошалевший медведь-шатун под роем пчел. Автографы и селфи рассыпались десятками.

- Ну вот, а говорят вы болельщиков недолюбливаете, - протиснулся я вплотную к наставнику нашей команды.

- Я болельщиков люблю, а вот журналистов – не очень, - с ходу отбрил Знарок, но тут же смягчился. – Но к вам это не относится. Вам с Пашей Лысенковым большое спасибо за честную и профессиональную работу…

Больше Знарок ничего сказать не успел, потому что его накрыла очередная раскрашенная в российский триколор волна. Из нее его минут пять спустя вытащила супруга Илона, чтобы увлечь, наконец, в безопасную зону.

Игроки, тем временем, сновали по холлу взад-вперед с чемоданами. Капитан сборной России Антон Белов вышел из лифта на костылях. Наступать на поврежденную в последнем матче турнира ногу он не мог. Рядом с ним семенила дочка Таисия.

Но болельщиков травма не смутила. Они кинулись с Антону с разных сторон. И я подивился стойкости защитника сборной России. Он никому не отказал с трудом балансируя на одной ноге. Морщась от боли капитан расписывался на спинах и бейсболках. Может, интервью Антон давать и не любит. Но вот в стойкости ему не откажешь.

- Белов лучший! – дружно скандировали фанаты, когда защитник медленно с огромным трудом карабкался в автобус.

Игроки вели себя в холе по-разному. К примеру, Валерий Ничушкин и Никита Кучеров своим принципам не изменили и подводить итоги турниру отказались наотрез.

Защитник Андрей Миронов, который принял участие в битве за «бронзу», заменив в составе травмированного Владислава Гаврикова передал привет «Динамо» и выразил уверенность, что у клуба в грядущем сезоне все будет хорошо. Ну а сам он уезжает играть за «Колорадо».

На будущем в НХЛ был уже сосредоточен и еще одни защитник нашей национальной команды –Виктор Антипин, который с удовольствием рассказывал, что «Магнитка» отпустила его в «Буффало» без всяких проблем.

- А как же «Металлург» без вас справится? – задали мы Виктору вопрос на засыпку. – Ведь не только вы, но и Алексей Береглазов за океан улетает.

- «Магнитка» слабее не станет, - уверенно заявил Виктор. – Там такой классный тренер работает, он все решит.

С Иваном Проворовым мы хотели обсудить ключевые моменты полуфинала, когда канадцы забивали нам голы. Но, по его ответам стало быстро понятно, что копаться в хоккейных тонкостях защитнику сейчас явно не хочется.

- Мне бы сейчас домой в Россию поскорее добраться, - улыбнулся Иван. – Пишут, что на Родине холодно? Да какого русского человека холод дома напугает? Тем более, что мы потом обязательно в теплые края махнем. С братом и сестренкой, всей семьей. Не видел их давно, соскучился.

- Женя, ты – красавчик! – кричали болельщики Евгению Кузнецову, который по популярности в народе бил, пожалуй, даже Знарка – Оставайся всегда таким же веселым…

Но на самом деле на душе у игроков сборной России было грустно. Потому что когда автобус с нашими игроками отъезжал от отеля, в финальном поединке на ЧМ-2017 начался второй период. И все понимали, что они могли быть сейчас не в автобусе, а там, на льду, в пылу борьбы…

Пусть эта грусть станет мостиком в будущее. чтобы традиционное «Молодцы! Молодцы!», несущееся вслед нашему автобусу через год звучало уже после финала.



