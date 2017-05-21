Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Спартак
Хоккей  Россия5 : 3Финляндия
Баскетбол  Фенербахче80 : 64Олимпиакос
Футбол  ЦСКА4 : 0Анжи
Баскетбол  Реал70 : 94ЦСКА
Хоккей  Канада1 : 1Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спасибо от Знарка. Как сборная России улетала из Кельна

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спасибо от Знарка. Как сборная России улетала из Кельна
Фото: ФХР

Сразу после матча сборная России вылетела в Москву. Из Кельна ее провожали несколько десятков болельщиков и обозреватели «Советского спорта».

- Олег Валерьевич, распишитесь! А можно фото с вами? И еще вот тут! Ой, а у вас маркера нет? – вокруг главного тренера сборной России в холе гостиницы в Кельне бушевало целое фанатское… Ну если не море, то точно озерцо средних размеров. Олег Знарок вертелся в нем, как ошалевший медведь-шатун под роем пчел. Автографы и селфи рассыпались десятками.

- Ну вот, а говорят вы болельщиков недолюбливаете, - протиснулся я вплотную к наставнику нашей команды.

- Я болельщиков люблю, а вот журналистов – не очень, - с ходу отбрил Знарок, но тут же смягчился. – Но к вам это не относится. Вам с Пашей Лысенковым большое спасибо за честную и профессиональную работу…

Больше Знарок ничего сказать не успел, потому что его накрыла очередная раскрашенная в российский триколор волна. Из нее его минут пять спустя вытащила супруга Илона, чтобы увлечь, наконец, в безопасную зону.

Игроки, тем временем, сновали по холлу взад-вперед с чемоданами. Капитан сборной России Антон Белов вышел из лифта на костылях. Наступать на поврежденную в последнем матче турнира ногу он не мог. Рядом с ним семенила дочка Таисия.

Но болельщиков травма не смутила. Они кинулись с Антону с разных сторон. И я подивился стойкости защитника сборной России. Он никому не отказал с трудом балансируя на одной ноге. Морщась от боли капитан расписывался на спинах и бейсболках. Может, интервью Антон давать и не любит. Но вот в стойкости ему не откажешь.

- Белов лучший! – дружно скандировали фанаты, когда защитник медленно с огромным трудом карабкался в автобус.

Игроки вели себя в холе по-разному. К примеру, Валерий Ничушкин и Никита Кучеров своим принципам не изменили и подводить итоги турниру отказались наотрез.

Защитник Андрей Миронов, который принял участие в битве за «бронзу», заменив в составе травмированного Владислава Гаврикова передал привет «Динамо» и выразил уверенность, что у клуба в грядущем сезоне все будет хорошо. Ну а сам он уезжает играть за «Колорадо».

На будущем в НХЛ был уже сосредоточен и еще одни защитник нашей национальной команды –Виктор Антипин, который с удовольствием рассказывал, что «Магнитка» отпустила его в «Буффало» без всяких проблем.

- А как же «Металлург» без вас справится? – задали мы Виктору вопрос на засыпку. – Ведь не только вы, но и Алексей Береглазов за океан улетает.

- «Магнитка» слабее не станет, - уверенно заявил Виктор. – Там такой классный тренер работает, он все решит.

С Иваном Проворовым мы хотели обсудить ключевые моменты полуфинала, когда канадцы забивали нам голы. Но, по его ответам стало быстро понятно, что копаться в хоккейных тонкостях защитнику сейчас явно не хочется.

- Мне бы сейчас домой в Россию поскорее добраться, - улыбнулся Иван. – Пишут, что на Родине холодно? Да какого русского человека холод дома напугает? Тем более, что мы потом обязательно в теплые края махнем. С братом и сестренкой, всей семьей. Не видел их давно, соскучился.

- Женя, ты – красавчик! – кричали болельщики Евгению Кузнецову, который по популярности в народе бил, пожалуй, даже Знарка – Оставайся всегда таким же веселым…

Но на самом деле на душе у игроков сборной России было грустно. Потому что когда автобус с нашими игроками отъезжал от отеля, в финальном поединке на ЧМ-2017 начался второй период. И все понимали, что они могли быть сейчас не в автобусе, а там, на льду, в пылу борьбы…

Пусть эта грусть станет мостиком в будущее. чтобы традиционное «Молодцы! Молодцы!», несущееся вслед нашему автобусу через год звучало уже после финала.

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Нам тоже показалось, что матч с Канадой вернулсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.Олег Знарок: Мы четвертый год подряд берем медали. Это очень хороший результатГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.Олег Знарок: А первым поздравил Овечкин. Его сообщение у меня в кармане (видео)Олег Знарок: А первым поздравил Овечкин. Его сообщение у меня в кармане (видео)Обозреватель «Советского спорта» после бронзового матча Россия – Финляндия (5:3) послушал главного тренера Олега Знарка.«Есть вопросы по управлению командой»«Есть вопросы по управлению командой»Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров подводит итоги чемпионата мира.ЧМХ-2017. Финал. Канада – Швеция. ОнлайнВ финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с командой Швеции.Максим Сушинский: Если бы сборная России дожала Канаду, наверняка стали бы чемпионамиБывший нападающий сборной России Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления национальной команды на ЧМ-2017.Евгений Кузнецов: Панарину до меня еще далеко…Евгений Кузнецов: Панарину до меня еще далеко…Форвард Евгений Кузнецов подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016 после победы над финнами в матче за «бронзу» - 5:3.Павел Колобков: Тренерский штаб сборной России показал, что в нем не стоит сомневатьсяМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу команды над финнами (5:3)в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею.«Спартак» крупно проиграл в Туле, «Зенит» и «Арсенал» остались без ЛЧ, бронза сборной России и ЦСКА, чемпионство «Ювентуса». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Евгений Кузнецов: В плане чувства юмора Панарину, конечно, до меня пока далекоФорвард сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды над финнами (5:3)в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею.Ребята, хватит нас пугать! Россияне едва не упустили победу в битве за «бронзу»Ребята, хватит нас пугать! Россияне едва не упустили победу в битве за «бронзу»В поединке за третье место (5:3) сборная России подавила финнов классом. Но в третьем период едва жестоко не поплатилось за разгильдяйство.Сборная России обыграла Финляндию в матче за бронзу чемпионата мираХоккеисты сборной России переиграли в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею команду Финляндии со счетом 5:3.ЧМХ-2017. Матч за 3-е место. Россия – Финляндия. ОнлайнВ матче за третье место чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Финляндии.Саку Койву: Если Финляндия выиграет бронзу, это будет изумительный результатЛегендарный капитан «Монреаля» и сборной Финляндии Саку Койву поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира по хоккею между сборными России и Финляндии.Теему Селянне: Канадцы - «Красная машина» современного хоккеяЧетырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне от предстоящего финала на чемпионате мира по хоккею между сборными Канады и Швеции.Рене Фазель: Думаю, шведы выиграют свое первое золото чемпионата мира с 2013 годаПрезидент IIHF Рене Фазель поделился ожиданиями от предстоящего финала на чемпионате мира по хоккею между сборными Канады и Швеции.Теему Селянне: Хоккеисты сборной России - фавориты матча за бронзу чемпионата мираЧетырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира по хоккею между сборными России и Финляндии.Владимир Крикунов: Если сборная России психологически настроится на Финляндию, у нее все получитсяБывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча за бронзовые медали чемпионата мира с командой Финляндии.Защитник Гавриков из-за травмы пропустит матч с ФинляндиейЗащитник сборной России Владислав Гавриков не сыграет в матче за бронзовые медали чемпионата мира с командой Финляндии из-за повреждения, полученного в полуфинальной игре против Канады, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.Федор Канарейкин: Усталость не позволила сборной России сохранить результат в матче с КанадойБывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», «Авангарда» и «Спартака» Федор Канарейкин поделился своим мнением о полуфинальном матче чемпионата мира Канада - Россия.
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Эйбара», проигрывая по ходу встречи в два мяча
Баскетбол
Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна команда
Футбол
Джон Терри: Сегодня, несомненно, один из самых сложных дней в моей жизни
Футбол
Директор стадиона «Арсенала»: Фанаты «Спартака» повредили систему подогрева и вырвали 166 кресел
все новости