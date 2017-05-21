Спасибо от Знарка. Как сборная России улетала из Кельна
Сразу после матча сборная России вылетела в Москву. Из Кельна ее провожали несколько десятков болельщиков и обозреватели «Советского спорта».
- Олег Валерьевич, распишитесь! А можно фото с вами? И еще вот тут! Ой, а у вас маркера нет? – вокруг главного тренера сборной России в холе гостиницы в Кельне бушевало целое фанатское… Ну если не море, то точно озерцо средних размеров. Олег Знарок вертелся в нем, как ошалевший медведь-шатун под роем пчел. Автографы и селфи рассыпались десятками.
- Ну вот, а говорят вы болельщиков недолюбливаете, - протиснулся я вплотную к наставнику нашей команды.
- Я болельщиков люблю, а вот журналистов – не очень, - с ходу отбрил Знарок, но тут же смягчился. – Но к вам это не относится. Вам с Пашей Лысенковым большое спасибо за честную и профессиональную работу…
Больше Знарок ничего сказать не успел, потому что его накрыла очередная раскрашенная в российский триколор волна. Из нее его минут пять спустя вытащила супруга Илона, чтобы увлечь, наконец, в безопасную зону.
Игроки, тем временем, сновали по холлу взад-вперед с чемоданами. Капитан сборной России Антон Белов вышел из лифта на костылях. Наступать на поврежденную в последнем матче турнира ногу он не мог. Рядом с ним семенила дочка Таисия.
Но болельщиков травма не смутила. Они кинулись с Антону с разных сторон. И я подивился стойкости защитника сборной России. Он никому не отказал с трудом балансируя на одной ноге. Морщась от боли капитан расписывался на спинах и бейсболках. Может, интервью Антон давать и не любит. Но вот в стойкости ему не откажешь.
- Белов лучший! – дружно скандировали фанаты, когда защитник медленно с огромным трудом карабкался в автобус.
Игроки вели себя в холе по-разному. К примеру, Валерий Ничушкин и Никита Кучеров своим принципам не изменили и подводить итоги турниру отказались наотрез.
Защитник Андрей Миронов, который принял участие в битве за «бронзу», заменив в составе травмированного Владислава Гаврикова передал привет «Динамо» и выразил уверенность, что у клуба в грядущем сезоне все будет хорошо. Ну а сам он уезжает играть за «Колорадо».
На будущем в НХЛ был уже сосредоточен и еще одни защитник нашей национальной команды –Виктор Антипин, который с удовольствием рассказывал, что «Магнитка» отпустила его в «Буффало» без всяких проблем.
- А как же «Металлург» без вас справится? – задали мы Виктору вопрос на засыпку. – Ведь не только вы, но и Алексей Береглазов за океан улетает.
- «Магнитка» слабее не станет, - уверенно заявил Виктор. – Там такой классный тренер работает, он все решит.
С Иваном Проворовым мы хотели обсудить ключевые моменты полуфинала, когда канадцы забивали нам голы. Но, по его ответам стало быстро понятно, что копаться в хоккейных тонкостях защитнику сейчас явно не хочется.
- Мне бы сейчас домой в Россию поскорее добраться, - улыбнулся Иван. – Пишут, что на Родине холодно? Да какого русского человека холод дома напугает? Тем более, что мы потом обязательно в теплые края махнем. С братом и сестренкой, всей семьей. Не видел их давно, соскучился.
- Женя, ты – красавчик! – кричали болельщики Евгению Кузнецову, который по популярности в народе бил, пожалуй, даже Знарка – Оставайся всегда таким же веселым…
Но на самом деле на душе у игроков сборной России было грустно. Потому что когда автобус с нашими игроками отъезжал от отеля, в финальном поединке на ЧМ-2017 начался второй период. И все понимали, что они могли быть сейчас не в автобусе, а там, на льду, в пылу борьбы…
Пусть эта грусть станет мостиком в будущее. чтобы традиционное «Молодцы! Молодцы!», несущееся вслед нашему автобусу через год звучало уже после финала.
Матч
Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы:
Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция