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Впервые после ухода Моуринью. «Реал» - чемпион Испании!

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Впервые после ухода Моуринью. «Реал» - чемпион Испании!
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» - о развязке в чемпионате Испании.

ИНТРИГА

Чемпионская интрига в Испании сохранилась до последнего тура. Несмотря на три очка отставания от «Реала» (90), «Барселона» (87) имела шансы на титул. Сине-гранатовые выиграли бы примеру при двух условиях: 1. Своей победе над «Эйбаром» дома. 2. Поражении «Реала» от «Малаги» в гостях.

Совсем фантастическим такой сценарий не выглядел. Слишком уж сильно в последнее время «Малага» играла дома. К матчу с «Реалом» коллектив Мичеля Гонсалеса подошел с серией из четырех побед подряд в родных стенах. При этом обыграны были отнюдь не аутсайдеры. Под горячую руку «Малаги» попали такие команды как «Барселона» (2:0) и «Севилья» (4:2).

РАЗВЯЗКА

К сожалению, интрига умерла едва стартовала игра «Малага» - «Реал». Уже на второй минуте Криштиану Роналду открыл счет, воспользовавшись передачей Иско. Команда Зинедина Зидана уже не раз демонстрировала, что удерживать победный результат умеет.

Окончательно все стало ясно на 55-й минуте. Второй гол в матче забил Карим Бензема, оказавшийся самым расторопных у чужих ворот при розыгрыше углового.

Таким образом, у «Реала» отличились оба центральных нападающих, вышедшие в стартовом составе, - «королевский клуб» использовал схему 4-3-1-2. А всего за матч Бензема и Роналду на двоих нанесли пять ударов. Все - из штрафной площади. То есть оборону постоянно держали в напряжении.

Данный тактический модуль отлично подходит не только нападающим, но и атакующему полузащитнику Иско. Кроме голевой передачи он отметился еще пятью удачными обводками. Это лучший результат в матче. На родной позиции Иско раскрылся: в последних трех матчах с учетом всех турниров он забил один гол и сделал три результативные передачи. Браво, Зидан!

Сыграв ярко в атаке, «Реал» не оставил никаких шансов «Барселоне». Несмотря на победу над «Эйбаром» - 4:2 (дубль сделал Месси), она финишировала второй. Маленькое утешение для команды: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, наколотив 37 голов. На втором месте тоже каталонец - на счету Суареса 28 голов. Роналду стал лишь третьим - 25 мячей.

Последний раз чемпионом Испании «Реал» становился еще в сезоне-2011/12. Тогда команду возглавлял Жозе Моуринью. Работал он и в следующем сезоне, но не преуспел. После него титул пытался взять Карло Анчелотти, но за два сезона так и не смог этого сделать. Его сменил Рафаэль Бенитес, но продержался на своем посту лишь полгода. Зидан выиграл примеру в первый полноценный сезон работы в клубе в качестве главного тренера.

УРОК

Нельзя не отметить острую игру «Малаги» в атаке. Это важно для «Реала», так как скоро команда Зидана сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», не прощающего ошибок.

Футболисты «Малаги» нанесли сразу 16 ударов по воротам «Реала». Восемь из них - головой. Четыре - при позиционных атаках. Происходило следующее: при фланговой атаке защитники «Реала» не могли совладать с соперником, который набегал под подачу. Пару раз хозяева гостей простили.

Для «Реала» очень хорошо, что подобное случилось, ведь «Ювентус» любит атаковать флангами. Забить подобным образом могут многие. В первую очередь Игуаин и Манджукич. Теперь у Зидана есть время подумать над способом нейтрализации.

Что может сделать Зидан? Самый простой способ - перекрыть сопернику кислород на фланг. Для этого можно использовать при обороне схему 4-5-1. В противостоянии с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» ее применял.

Поведя в счете в поединке с «Малагой», «Реал» игру не цементировал. Оборонялись гости по схеме 4-4-2, и а иногда и вовсе 4-3-1-2. Поэтому «Малага» получила возможность подавать. «Ювентусу» на это рассчитывать не стоит.

Матч

Малага - Реал - 0:2 (0:1)

Голы

Роналду 2 (0:1). Бензема 55 (0:2).

Состав

Малага: Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Форналс, Кеко (Кастро, 60), Камачо, Родригес Х. (Дуда, 72), Ресио, Рамирес (Шарлес, 69)

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Данило, Каземиро (Ковачич, 66), Иско (Родригес, 66), Кроос, Модрич, Роналду, Бензема (Мората, 73)

Предупреждения:

Камени, 56; Родригес Х., 57 - нет

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

21 мая 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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