Обреченные - Алексей Андронов о 3-х местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА

Уик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме - как упустить все то, чего ты достиг по ходу матча, оказаться бессильным в момент, когда соперник вкладывается в решающее усилие, и, в итоге, проиграть матч, в котором победу ты можешь только обронить. В итоге и баскетбольный ЦСКА, и хоккейная сборная России в воскресенье стали участниками утешительных финалов.

Необходимость проведения подобного рода игр ставится под сомнение практически всякий раз, когда до них доходит дело в расписании. И если на чемпионатах мира это еще как-то понятно, то в Евролиге матч за третье место - в основном, для разогрева трибун, и тестирования готовности всех служб (в этот раз, учитывая противостояние Греции и Турции - сие актуально).

В матчах за 3-е место ЦСКА и Россия уверенно победили. Со временем, когда забудется процесс попадания в эти «утешительно-ласкательные» матчи - мы узнаем о том, что это места призовые, это - медали, и вообще все не так плохо. Но пока - впечатление удручающее. Причины фиаско разные - но в чем-то похожие.

Самая забавная история последнего времени в нашем хоккее - огромный диссонанс, практически встречное непонимание: между игроками и отвечающими за процесс чиновниками. Выглядит это настолько ужасающе, что порой кажется, что они говорят о разных людях и хоккеях. Игроки - о том, что происходит на льду, а ФХР и КХЛ - о том, что содержится в увесистых папках статистических отчетов, разнообразных «планах» и «стратегиях», которые широкому кругу лиц не особенно интересны. Взять хотя бы историю с отказом НХЛ ехать на Олимпиаду - чиновники стали тут же предлагать «вернуть из Америки всех, кого возможно», на что игроки ответили массовым подписанием контрактов именно в Северной Америке.

Это очень грустно, но совершенно понятно, если вспомнить, какую именно дистанцию прошел отечественный хоккей за последние годы. Первые сезоны КХЛ действительно была интересной конкурентной лигой. Но после того, как разговоры об аналогиях с НХЛ, и работе по давно придуманным схемам (с учетом, разумеется, отечественных реалий) сменились на запретами на иностранных вратарей, лимитом на легионеров и крайне сомнительным (а для КХЛ, объединяющей клубы разных стран - вообще недопустимым) тезисом о том, что сборная - превыше всего, свежий ветер стал потихоньку покидать ее. Стало сложнее приглашать сильных легионеров, перестали приезжать сильные иностранные тренеры. Упала конкуренция, а сейчас все вообще свелось к трансферной гонке между двумя армейскими клубами. Игрокам это не слишком интересно, они видят лучший хоккей в мире в ночных заокеанских трансляциях, и практически все они понимают, что от шанса попробовать в таком хоккее себя - глупо и недальновидно. Так что решение НХЛ никак не сделало нашу лигу более привлекательной в спортивном плане.

В этом не было бы особой беды, и можно было бы собрать команду вообще без игроков КХЛ (почти так, как сейчас играют шведы), но в этом случае совершенно не ясна функция Лиги, а так же и Федерации хоккея. Бесконечные утомительные этапы Евротура (на которые помимо того, что регулярно приглашаются загруженные и без этого звезды КХЛ), так еще и требуется дополнительное время на подготовку - игра, которая явно не стоит «свеч зажигания» всячески надуваемой и культивируемой в последнее время «Красной машины». Да и тренер с менеджером в таком варианте - должны быть освобожденными, и, желательно, жить на том континенте, где играет наибольшее количество игроков сборной.

Ближайший предолимпийский год может определить развитие нашего хоккея на десятилетие вперед. Пока Россия старается идти особенным путем, не особенно уделяя серьезного внимания опыту других европейских стран. Дай, как говорится, терпения - пройти этот путь до конца.

Баскетболу в России жить еще сложнее, чем хоккею. Никакой реальной конкуренции у ЦСКА в Лиге ВТБ нет. Селекция армейцев часто сводится к элементарной скупке хорошо проявивших себя в России баскетболистов (неважно с каким паспортом), и удачам вроде трансфера Нандо Де Коло из Америки. Рейтинги баскетбола, его популярность, его развитие - все это существует отдельно от самой успешной команды страны, завсегдатая финалов Евролиги. В хоккее никакой Евролиги нет, так что у наших команд даже нет возможности сравнить себя с кем-то на международном уровне.

А когда приходит пора сравнивать - получается, что ЦСКА в который раз проигрывает концовку, и пасует перед талантом Василиса Спанулиса, а хоккеисты, ведя 2:0, пропускают гол-нокдаун, начинают удаляться, и в итоге остаются третьими.

Спорт, в котором нет системности подхода - добиваться успеха может только эпизодами. Которых мы и ждем. И в этом году - не дождались.