Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался…

Форвард Сергей Плотников подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016.

Форвард Сергей Плотников показал себя на этом турнире настоящим бойцом, способным постоять за команду в любой щекотливой ситуации, которые возникали и по ходу матча с финнами.

- Опять мы пропустили на последней минуте второго периода необязательный гол. И еще один – в самом начале третьего, - сокрушался Плотников в микст-зоне. – Такие шайбы, конечно, бьют по команде. Сбивают настрой, с которыми на первый период вышли. Эти 30 секунд едва всю игру не сломали. В дальнейшем надо обязательно над этим поработать. И игрокам, и тренером – как проводить концовку и начало периода, чтобы больше таких казусов не происходило.

- При том, что начали хорошо! Было видно, что настроились на «бронзу», как положено.

- Морально мы восстановились. Тренер после матча с Канадой пару слов сказал. Да мы и сами с ребятами поговорили… Понятно, что все в полуфинале рассчитывали на другое. Но сезон надо заканчивать с высоко поднятой головой.

- Матч за «бронзу» отличался от полуфинала тем, что Знарок при скользком счете 4:3 взял тайм-аут. Это помогло?

- Тренер очень вовремя взял паузу и успокоил нас. Сказал, что ничего страшного. Что надо продолжать делать на площадке то, что и раньше, не давать сопернику бросать. Мы стали больше прессинговать, не давали входить в зону, наши защитники к их форвардам стали ближе играть, и все сразу наладилось. Опасных бросков у финнов стало намного меньше.

- У сборной России четыре медали за четыре года. Но «золота» уже давно нет. Это топтание на месте или успех?

- Ну какое топтание на месте? Вспомните вчерашний матч. Сыграй мы третий период с канадцами чуть более удачно, были бы в финале. А так… Да, опять с бронзой. Но команда у нас боевая и все зрители видели, что пацаны все силы отдавали. А ведь многие приехали на турнир в первый раз. Они наверняка в дальнейшем здорово добавят. И нам будет легче побеждать.

- Для вас лично этот чемпионат мира – успешный?

- Старался об этом не думать, но… Прошлый сезон стал в моей карьере черным пятном. И сейчас мне хотелось и в КХЛ что-нибудь серьезное сделать, и на чемпионате мира не ударить в грязь лицом.

- Вы чаще соперников били по лицу. Вот и финнам сегодня от вас досталось.

- Вы же видели, что там ни я эту потасовку начал. Мне два раза ударили, судья молчит. Приходится самому отвечать, раз арбитр удаления не хочет давать за это.

- Как настроение по итогам турнира?

- Уходим с улыбкой. Но осадок все равно остался.



