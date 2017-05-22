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Дядя-динамит. Главные бои и скандалы недели в боксе

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дядя-динамит. Главные бои и скандалы недели в боксе

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире бокса за прошедшую неделю.

Главный бой недели

Чемпион мира по версиям WBC и WBO американец Теренс Кроуфорд успешно провел защиту титулов в поединке против победителя Олимпийских игр 2008 года доминиканца Феликса Диаса.

Кроуфорд контролировал ход встречи, а его соперник ближе к концу боя начал жаловаться на проблемы со зрением. В результате 10-го раунда секунданты Диаса сняли своего боксера с боя.


Нокаут недели

Бывший претендент на пояс чемпиона мира в легком весе мексиканец Рэй Бельтран победил перуанца Джонатана Майсело в рейтинговом поединке.

В первом раунде Бельтран пропустил апперкот и выслушал счет рефери, а во втором уже сам отправил соперника на настил левым хуком. Майсело унесли с ринга на носилках.


Чемпион недели

Один из лучших боксеров мира 24-летний японец Наоя «Монстр» Иноуэ защитил свой титул, досрочно победив американца Рикардо Родригеса. В третьем раунде Иноуэ дважды отправил своего соперника на настил, и после второго падения тот не смог встать до завершения отчета рефери.


Россияне недели

Российский полусредневес Константин Пономарев единогласным решением судей победил американца Эда Паредеса. Все судьи выставили счет 78-74. На счету Пономарева 32 победы.

Бывший чемпион Европы по версии EBU россиянин Игорь Михалкин победил южноафриканца Томаса Остхёйзена в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе. Счет судей: дважды 118-110 и 118-109.

Российский тяжеловес Александр Устинов вернулся в ринг после 17-месячного перерыва и нокаутировал в первом раунде бразильца Рафаэля Зумбано Лава.

Интервью недели

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал «Советскому спорту» о своей подготовке к реваншу с Оланреваджу Дуродолой, о своем будущем в политике, а также отметил, что сильно расстроился поражением российской сборной в матче против команды США на чемпионате мира по хоккею.

Скандал недели

Бой американца Андре Дирреллас венесуэльцем Хосе Ускатеги за вакантное место «временного» чемпиона IBF закончился скандалом.

В концовке восьмого раунда Ускатеги удалось нокаутировать оппонента, однако рефери посчитал, что удары были нанесены после гонга, и дисквалифицировал венесуэльца. Победу присудили спортсмену из США, однако на этом история не закончилась. Секундант и дядя американца Леон Лоусон внезапно атаковал Хосе прямо на ринге. После этого он быстро покинул арену из опасения быть задержанным полицией.

На момент остановки поединка Ускатеги, согласно судейским запискам, вел в счете 77:74, 77:75, 76:76.

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