Дядя-динамит. Главные бои и скандалы недели в боксе

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире бокса за прошедшую неделю.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO американец Теренс Кроуфорд успешно провел защиту титулов в поединке против победителя Олимпийских игр 2008 года доминиканца Феликса Диаса.

Кроуфорд контролировал ход встречи, а его соперник ближе к концу боя начал жаловаться на проблемы со зрением. В результате 10-го раунда секунданты Диаса сняли своего боксера с боя.

Бывший претендент на пояс чемпиона мира в легком весе мексиканец Рэй Бельтран победил перуанца Джонатана Майсело в рейтинговом поединке.

В первом раунде Бельтран пропустил апперкот и выслушал счет рефери, а во втором уже сам отправил соперника на настил левым хуком. Майсело унесли с ринга на носилках.

Один из лучших боксеров мира 24-летний японец Наоя «Монстр» Иноуэ защитил свой титул, досрочно победив американца Рикардо Родригеса. В третьем раунде Иноуэ дважды отправил своего соперника на настил, и после второго падения тот не смог встать до завершения отчета рефери.

Российский полусредневес Константин Пономарев единогласным решением судей победил американца Эда Паредеса. Все судьи выставили счет 78-74. На счету Пономарева 32 победы.

Бывший чемпион Европы по версии EBU россиянин Игорь Михалкин победил южноафриканца Томаса Остхёйзена в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе. Счет судей: дважды 118-110 и 118-109.

Российский тяжеловес Александр Устинов вернулся в ринг после 17-месячного перерыва и нокаутировал в первом раунде бразильца Рафаэля Зумбано Лава.

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал «Советскому спорту» о своей подготовке к реваншу с Оланреваджу Дуродолой, о своем будущем в политике, а также отметил, что сильно расстроился поражением российской сборной в матче против команды США на чемпионате мира по хоккею.



Бой американца Андре Дирреллас венесуэльцем Хосе Ускатеги за вакантное место «временного» чемпиона IBF закончился скандалом.

В концовке восьмого раунда Ускатеги удалось нокаутировать оппонента, однако рефери посчитал, что удары были нанесены после гонга, и дисквалифицировал венесуэльца. Победу присудили спортсмену из США, однако на этом история не закончилась. Секундант и дядя американца Леон Лоусон внезапно атаковал Хосе прямо на ринге. После этого он быстро покинул арену из опасения быть задержанным полицией.

One of Andre Dirrell's Corner men swings on Jose Uzcategui piss about the late hit after the bell pic.twitter.com/qlAmoCxXhh