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Без Андерсона. Как омолодилась мужская сборная США

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мэтт Андерсон
Мэтт АндерсонФото: FIVB

В предварительном составе мужской сборной США на Мировую Лигу не оказались заявлены многолетние лидеры команды, которых заменили совершенно незнакомые лица.

Сборная США на данный момент делит вторую строчку мирового рейтинга со сборной Польши. За прошедший год американцы заняли пятое место в Мировой лиге, а на Олимпиаде выиграли бронзовые награды.

Американцы не перестают считаться грозной силой в волейболе, но уже сейчас думают о будущем. Без планов побеждать везде и всегда. Смену надо готовить.

Небольшие перестройки происходят в сборных Германии и Аргентины. Женская сборная Бразилии сейчас целиком состоит из новых лиц. Неудивительно, домашнюю Олимпиаду команда провалила. И сборная США, которая приступила к тренировкам 8 мая, кардинально поменяла состав.

«Крайне важно дать молодым волейболистам возможность получить опыт, и в то же время дать отдых некоторым ветеранам, — объяснил свой выбор главный тренер сборной США Джон Спироу. – В составе команды есть несколько крайне талантливых молодых игроков. У всех этих ребят огромный потенциал

Когда я думаю о четырёхлетке 2016 в целом, я вспоминаю о том, где мы начали, и где – закончили. Насколько это было по-разному. Я вспоминаю о том, как великолепно проявляли себя наши молодые игроки, когда дело было важным».

В состав сборной США на этот раз не вошли участники последней Олимпиады Аарон Расселл, Мерфи Трой, Рид Придди, Дэвид Ли, Мэтт Андерсон и Мэтт Андерсон. Впрочем, последние двое присоединятся к сборной позднее, а пока у них отпуск.

«У этих двух был долгий и выматывающий сезон за рубежом, — сообщил Спироу. – Они делают невероятно многое в своих клубах и в сборной США. Нам необходимо заботиться об их здоровье».

Нет опытного Пола Лотмана, пропустившего Игры в Рио.

Из олимпийского состава остались Майка Кристенсон, Томас Джешке, Тэйлор Сандер, Дэвид Смит, а также братья Кавика и Эрик Шоджи. Негусто.

А теперь о новичках. Впервые в сборную были приглашены блокирующие Тэйлор Эйврилл, Томас Кармоуди и Джефф Джендрик, а также доигровщик Джейк Лэнглойс. Все они продолжают обучение в колледжах или в скором времени могут окончить обучение. Помимо них в сборной оказались волейболисты, которые приглашались ранее, но редко проходили отбор и появлялись на площадке. Это Тиджей Дефэлко, Дэн Петч, Джеймс Шоу, Карсон Кларк, Джейсон Яблонски, Дэн Макдоннелл, Гарретт Муагутутиа и Дастин Уоттен.

Дефэлко и Петч, например, продолжают обучение на втором курсе. Пэтч уже определится с будущем, и планирует стать профессиональным волейболистом.

Из 18 представленных человек в Мировой Лиге примут участие только 14, два из них – либеро.

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