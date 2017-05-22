Фанаты «Спартака» разгромили Тулу, а игроки ЦСКА забили на сборную (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Вакханалия в Туле

«Спартак» в экспериментальном составе крупно влетел в Туле, чем породил споры о том, имеет ли право чемпион играть так безвольно даже в ничего не решающем матче. Стоит напомнить, что это был третий матч «Спартака» в ранге чемпиона. Два предыдущих – с «Амкаром» в гостях и «Тереком» дома – он выиграл. Причем в последнем показал блестящий футбол. А на Тулу не хватило ни эмоций, ни сил. Да и невозможно настраиваться на каждый такой матч, каким бы профессионалом ты ни был. Очевидно, что приехали для галочки. Чтобы поскорее уехать.

Аттракцион «Спартака». Красно-белые разгромлены в Туле

Вновь отличились фанаты «Спартака». Они взяли моду массово выбегать на поле. Для чего это делается, не совсем понятно. Может, таким образом заряжаются светлой энергией? В Москве, когда чуть не сорвали церемонию награждения, оправдания у болельщиков были. Во-первых, это их дом. Во-вторых, это был первый домашний матч в ранге чемпионов. В-третьих, сам клуб разрешил. Но в Туле была совсем другая ситуация. Вы в гостях. И вам на вакханалию никто добро не давал.

«Позор тебе, «Спартак!» Колонка Михаила Борзыкина

А до массового забега на поле были пожары, драки, трагедии. Один парень, как это водится в Туле, откуда-то упал. Это, к слову, вопрос и к Туле тоже: что там за стадион такой, что по нему можно лазить, как по деревьям? Он точно соответствует всем нормам? Другие фанаты дрались с такими же фанатами. И это тоже уже давно в порядке вещей. Все отмечают дружную красно-белую армию. Но почему-то не слышно и не видно, как дерутся друг с другом фанаты ЦСКА или «Зенита». А фанаты «Спартака» – чуть ли не на каждом выезде.

Кресла-то зачем надо было ломать? Или без этого акта агрессии чемпионство – не чемпионство? Это что за варварский обряд такой?





В Тулу со своим напалмом. Фанаты «Спартака» едва не сожгли стадион (видео)

В общем, Тула еще долго будет подсчитывать нанесенный ей ущерб. Пока директор стадиона сообщил следующее.

– Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, мы лишились комплекта ворот. Но самое плохое, когда болельщики «Спартака» вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля. Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить «Арсенал», сотрудники ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион.





Кстати говоря, именно из-за болельщиков Массимо Каррера вновь не пришел на пресс-конференцию.

– Конструкция стадиона такова, что зал для пресс- конференций находится на противоположной трибуне от раздевалки. Мы пытались пройти через поле и через улицу, но везде были люди. Мы хотели попасть на пресс-конференцию, но такой возможности не было, – сообщил пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.





Очевидно, что клуб надо наказать по всей строгости – возможно, закрытием гостевых секторов на нескольких выездных матчах.





«Краснодар» – в Лиге Европы

А теперь о футболе. В последний игровой день решалось очень многое. «Краснодар», разгромив в гостях «Томь», каким-то чудом протиснулся в Лигу Европы – «Ростов» в гостях уступил «Оренбургу». Хотя, как казалось, «Ростов» еврокубки уже не упустит. Упустил. А кто-то пошутил: может быть, Курбан Бердыев будет играть в еврокубках с «Краснодаром»?

«Краснодар» - в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон





Вообще, надо сказать, поражение «Ростова» может стать для клуба роковым. Команда не вышла в еврокубки, а значит, Бердыеву здесь ловить нечего. Как и многим игрокам. Скажем, тот же Полоз, была информация, не хотел оставаться в «Ростове», если он не выйдет в еврокубки. Наверняка такие же настроения и приоритеты и у других. А уж если Бердыев уйдет (а он, скорее всего, уйдет), то потянутся игроки в разные стороны.

Бердыев остался без Европы: неожиданный итог матча «Оренбург» – «Ростов»





Вполне возможно, вчера мы видели последний матч «Ростова» этой сборки.

Что хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка Цыбанева

ЦСКА – в Лиге чемпионов

Как и ожидалось, ЦСКА катком проехался по «Анжи» и завоевал путевку в Лигу чемпионов. Абсолютно заслуженно. Поменяв главного тренера, зимой армейцы освоили новую тактическую модель, в игре появилась свежая мысль, старые футболисты раскрылись по-новому. Намного качественнее стала игра в атаке. И это без Дзагоева и Тошича, без которых раньше было нельзя представить ЦСКА. Браво, Виктор Гончаренко!

В игре ЦСКА пугает только одно. Армейцы заслуженно взяли вторую путевку в ЛЧ





«Зенит» тоже выиграл – у «Локомотива» в гостях. Но это ему не помогло. А на пресс-конференции Мирча Луческу завел старую пластинку. Впрочем, других у него нет. На вопрос, останется ли он в клубе, Луческу ответил следующее.

– У меня еще год контракта. Вопрос некорректный. Есть время все обдумать и принять правильное решение. Давление оказывалось с начала чемпионата на меня и на моих игроков.

Казалось бы, при чем тут давление? И разве оно, давление, не оказывалось на других? Но, как бы то ни было, оставайтесь, Мистер!

«Зенит» безуспешный. Санкт-Петербург опять остался без Лиги чемпионов





«Томь» и «Крылья Советов» вылетели из премьер-лиги. «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в переходных матчах.

Сборная

Чемпионат завершен. Впереди сборная – подготовка к Кубку конфедераций и сам турнир. Но кто на нем сыграет? Вчера, сразу после матчей, стало известно, что армейцы Дзагоев и Фернандес будут проходить обследование. Вам не кажется странным и диким, что обследования у нас проходят именно тогда, когда наступает время сборной? Дзюба, например, всегда использует такие паузы, чтобы подлечиться. Теперь два игрока ЦСКА. И если Дзагоева понять можно – его действительно замучили травмы, то Фернандеса – нет.

Давайте говорить прямо. При Станиславе Черчесове игроки ЦСКА и «Зенита» откровенно забивают на сборную, прикрываясь справками. И это несмотря на то, что впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Нет, к последнему, конечно, все внезапно исцелятся – турнир всей жизни и все такое. Кроме тех, кому реально не повезет. Но что-то в нашем футбольном царстве явно не в порядке.

Как быть Черчесову, у которого почти за год так и не сложился стартовый состав? Какая реакция должна последовать от руководства? А ведь должна. И раз футболисты так относятся к сборной, то как к ней должны относиться мы?..

В четверг сборная России проведет первую тренировку.