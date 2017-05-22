«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне
Накануне сборная Швеции, обыграв команду Канады, завоевала золото чемпионата мира. «Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по турниру в Кельне и Париже.
Российский комментатор Владимир Стогниенко:
Отлично помню заголовок в Советском Спорте в мае 1991-го: Тре Крунур опять с короной!!! @Alex_Peshnin, уже начал праздновать?)))— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 21 мая 2017 г.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Федоров:
Красиво получилось - шведы начали ЧМ с поражения по бул., а завершили победой в буллитной серии. Причём победу принесли подъехавшие игроки.— Дмитрий Федоров (@teo_dima) 21 мая 2017 г.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Юрий Розанов:
Вот думаю: хоккейный ЧМ зрелищный в этом году. Может ли быть такое, чтоб все ничьи остались в группах? Да, много было. В плей-офф хоть одна?— Розанов Юрий (@RozanovYury) 21 мая 2017 г.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов:
Линдберг, Клингберг, где ты был?— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 21 мая 2017 г.
Ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин:
Хенрику осталось всего-ничего - взять Кубок Стэнли - и добро пожаловать в Triple Gold Club 🇸🇪👑😎— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 21 мая 2017 г.
Комментатор «Спорт FM» Владимир Дехтярев:
Колорадская болезнь все же добралась до сборной Канады))))— VDekhtyarev (@hockeysportfm) 21 мая 2017 г.
Матч
Канада - Швеция - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хедман 39:39 (0:1 - мен.). О'Райлли (Марнер, Маккиннон), 41:58 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Бэкстрём - 1:2.
Место и дата
21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция