«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне

читайте также

Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHF Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), сборная России сохранила второе место в рейтинге организации.

Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ? Главный редактор «Советского спорта» пытается определить причины очередного фиаско российской хоккейной сборной.

Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Хенрик Лундквист: Перед финалом почувствовал, что пришло время обыграть Канаду Голкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира.

Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мира Сборная России по хоккею прилетела в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.

«Есть ли системные проблемы в нашем хоккее?». Итоги ЧМ с Вайсфельдом Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко подводят итоги чемпионата мира, обсуждают сборную России и говорят о судьбе отечественного хоккея.

Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался… Форвард Сергей Плотников подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016.

Джон Купер: Шведы показали свое мастерство и заслужили победу Главный тренер сборной Канады прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2 Б) в финале чемпионата мира.

Рикард Гренборг: Это действительно знаковая победа для шведского хоккея Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями от победы над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира по хоккею.

Нюландер признан самым ценным игроком ЧМХ-2017 Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер признан самым ценным игроком завершившегося чемпионата мира по хоккею.

Василевский и Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов ЧМХ-2017 Хоккеисты сборной России Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов, завершившегося чемпионата мира.

«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше Васю ШВеция победила в финале канадцев и впервые с 2013 года завоевала золото чемпионата мира.Ну а Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ.

Швеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мира В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады (2:1).

Обреченные - Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА Уик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА

Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второй Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.

Спасибо от Знарка. Как сборная России улетала из Кельна Cборная России вылетела в Москву. Из Кельна ее провожали несколько десятков болельщиков и обозреватели «Советского спорта».

Олег Знарок: Нам тоже показалось, что матч с Канадой вернулся Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.

Олег Знарок: Мы четвертый год подряд берем медали. Это очень хороший результат Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.

Олег Знарок: А первым поздравил Овечкин. Его сообщение у меня в кармане (видео) Обозреватель «Советского спорта» после бронзового матча Россия – Финляндия (5:3) послушал главного тренера Олега Знарка.