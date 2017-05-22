Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?

Хоккеисты сборной России Фото: Gettyimages.ru

Главный редактор «Советского спорта» пытается определить причины очередного фиаско российской хоккейной сборной.

Мне совершенно не интересно пытаться определить отношение к полученному сборной России третьему месту: мол, молодцы, что все-таки в медалях, могло быть и хуже, или как жаль, что очередной чемпионат без золота. Мы, признаюсь, с коллегами до старта чемпионата пытались определить, какие места возможны (диапазон был широкий) и как к этому можно будет относиться: если первое место – успех; медали – значит, в свою силу, нормально; мимо медалей – провал.

Второсортность такого турнира, как чемпионат мира, предполагает и соответствующее к нем отношение. Но речь не об этом. И даже не о полупустых трибунах на иных матчах плей-офф. Задевает то, что все, что происходит вокруг сборной, превратилось в какую-то нелепую и постоянную жвачку. Опять федерация скажет, что кредит доверия тренеру не исчерпан, опять не сделают никаких выводов.

Я не об оргвыводах. Тут ведь дело не в Знарке. Мне он вообще глубоко по-человечески симпатичен. Речь в системе.

Место ведь, завоеванное сборной – это только деталь. При этом не самая существенная. Теоретически могли упереться и отстоять победный счет с Канадой, а в финале вышли бы на шведов, у которых выигрывали уже на старте чемпионата. А могли и в матче за «бронзу» уступить финнам. Ведь разрешили же им с 0:4 до 3:4 отыграться. Так что место могло быть любым. Чем второсортней турнир – тем шире диапазон мест.

Про второсортность чемпионата лишний раз рассуждать не буду. Пока во главе международных хоккейных структур нынешняя элита – изменений не будет. Когда она сменится, любому главе ИИХФ придется обращаться к держателям контрольного пакета акций хоккейного мира с предложением. Например, проводить чемпионаты на территории Северной Америки. Например, не в разгар Кубка Стенли. Тогда и НХЛ паузу сделает, тогда и трибуны пустыми не будут. Тогда и статус повысится. Но тогда надо будет и нашей ФХР признать, что сегодняшняя модель – тупиковая. Никчемные паузы на бессмысленные еврохоккейтуры, свертывание регулярного чемпионата, по сути, посреди сезона (в феврале!), окончание плей-офф в середине апреля. И все это для чего? Для очередного фиаско?

Появление КХЛ в свое время воспринималось многими как разумная альтернатива тому застою, который намечался в российском хоккее. Попытка сравнивать себя с НХЛ, конечно, была смешна всегда, но по крайней мере, поначалу появлялась надежда, что на первый план будет выходить коммерция, а значит, шоу, зрелище, а все традиционные заявления останутся за скобками. В первые годы можно было «косяки» КХЛ объяснять болезнями роста. Но сменилось в КХЛ начальство – и лучше не то чтобы не стало. Опять запели старую песню про интересы сборной. Какие могут быть интересы сборной у лиги, объединяющей несколько стран?

Мой коллега Андронов пишет, что ближайший предолимпийский год может определить развитие нашего хоккея на десятилетие вперед. Абсолютно не уверен в этом: сборная живет в рамках придуманной системы, не имеющей никакого отношения к жизни.