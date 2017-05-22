Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной РоссииФото: Gettyimages.ru

Главный редактор «Советского спорта» пытается определить причины очередного фиаско российской хоккейной сборной.

Мне совершенно не интересно пытаться определить отношение к полученному сборной России третьему месту: мол, молодцы, что все-таки в медалях, могло быть и хуже, или как жаль, что очередной чемпионат без золота. Мы, признаюсь, с коллегами до старта чемпионата пытались определить, какие места возможны (диапазон был широкий) и как к этому можно будет относиться: если первое место – успех; медали – значит, в свою силу, нормально; мимо медалей – провал.

Второсортность такого турнира, как чемпионат мира, предполагает и соответствующее к нем отношение. Но речь не об этом. И даже не о полупустых трибунах на иных матчах плей-офф. Задевает то, что все, что происходит вокруг сборной, превратилось в какую-то нелепую и постоянную жвачку. Опять федерация скажет, что кредит доверия тренеру не исчерпан, опять не сделают никаких выводов.

Я не об оргвыводах. Тут ведь дело не в Знарке. Мне он вообще глубоко по-человечески симпатичен. Речь в системе.

Место ведь, завоеванное сборной – это только деталь. При этом не самая существенная. Теоретически могли упереться и отстоять победный счет с Канадой, а в финале вышли бы на шведов, у которых выигрывали уже на старте чемпионата. А могли и в матче за «бронзу» уступить финнам. Ведь разрешили же им с 0:4 до 3:4 отыграться. Так что место могло быть любым. Чем второсортней турнир – тем шире диапазон мест.

Про второсортность чемпионата лишний раз рассуждать не буду. Пока во главе международных хоккейных структур нынешняя элита – изменений не будет. Когда она сменится, любому главе ИИХФ придется обращаться к держателям контрольного пакета акций хоккейного мира с предложением. Например, проводить чемпионаты на территории Северной Америки. Например, не в разгар Кубка Стенли. Тогда и НХЛ паузу сделает, тогда и трибуны пустыми не будут. Тогда и статус повысится. Но тогда надо будет и нашей ФХР признать, что сегодняшняя модель – тупиковая. Никчемные паузы на бессмысленные еврохоккейтуры, свертывание регулярного чемпионата, по сути, посреди сезона (в феврале!), окончание плей-офф в середине апреля. И все это для чего? Для очередного фиаско?

Появление КХЛ в свое время воспринималось многими как разумная альтернатива тому застою, который намечался в российском хоккее. Попытка сравнивать себя с НХЛ, конечно, была смешна всегда, но по крайней мере, поначалу появлялась надежда, что на первый план будет выходить коммерция, а значит, шоу, зрелище, а все традиционные заявления останутся за скобками. В первые годы можно было «косяки» КХЛ объяснять болезнями роста. Но сменилось в КХЛ начальство – и лучше не то чтобы не стало. Опять запели старую песню про интересы сборной. Какие могут быть интересы сборной у лиги, объединяющей несколько стран?

Мой коллега Андронов пишет, что ближайший предолимпийский год может определить развитие нашего хоккея на десятилетие вперед. Абсолютно не уверен в этом: сборная живет в рамках придуманной системы, не имеющей никакого отношения к жизни.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHFКак сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), сборная России сохранила второе место в рейтинге организации.«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по чемпионату мира в Кельне и Париже.Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Хенрик Лундквист: Перед финалом почувствовал, что пришло время обыграть КанадуГолкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира.Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мираСборная России по хоккею прилетела в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.«Есть ли системные проблемы в нашем хоккее?». Итоги ЧМ с Вайсфельдом«Есть ли системные проблемы в нашем хоккее?». Итоги ЧМ с ВайсфельдомПавел Лысенков и Дмитрий Пономаренко подводят итоги чемпионата мира, обсуждают сборную России и говорят о судьбе отечественного хоккея.Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался…Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался…Форвард Сергей Плотников подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016.Джон Купер: Шведы показали свое мастерство и заслужили победуГлавный тренер сборной Канады прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2 Б) в финале чемпионата мира.Рикард Гренборг: Это действительно знаковая победа для шведского хоккеяГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями от победы над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира по хоккею.Нюландер признан самым ценным игроком ЧМХ-2017Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер признан самым ценным игроком завершившегося чемпионата мира по хоккею.Василевский и Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов ЧМХ-2017Хоккеисты сборной России Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов, завершившегося чемпионата мира.«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше Васю«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше ВасюШВеция победила в финале канадцев и впервые с 2013 года завоевала золото чемпионата мира.Ну а Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ.Швеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мираШвеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мираВ финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады (2:1).Обреченные - Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАОбреченные - Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАУик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАПанарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второйПанарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второйНападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.Спасибо от Знарка. Как сборная России улетала из КельнаСпасибо от Знарка. Как сборная России улетала из КельнаCборная России вылетела в Москву. Из Кельна ее провожали несколько десятков болельщиков и обозреватели «Советского спорта».Олег Знарок: Нам тоже показалось, что матч с Канадой вернулсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.Олег Знарок: Мы четвертый год подряд берем медали. Это очень хороший результатГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.Олег Знарок: А первым поздравил Овечкин. Его сообщение у меня в кармане (видео)Олег Знарок: А первым поздравил Овечкин. Его сообщение у меня в кармане (видео)Обозреватель «Советского спорта» после бронзового матча Россия – Финляндия (5:3) послушал главного тренера Олега Знарка.«Есть вопросы по управлению командой»«Есть вопросы по управлению командой»Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров подводит итоги чемпионата мира.
Теннис
Шарапова поднялась на 38 мест и вошла в топ-200 рейтинга WTA
Хоккей
Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мира
Баскетбол
«Бостон» одержал волевую победу в Кливленде и сократил отставание в серии
Хоккей
Евгений Малкин: Удачный день для нас, что уж тут говорить
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости