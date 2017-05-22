Евгений Малкин: Как победить канадцев? Пусть Знарок чаще летает в Америку

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге беседует с Евгением Малкиным после пятого матча финала конференции Кубка Стэнли – с «Оттавой».



«Питтсбург» в пятом матче просто разорвал «Оттаву» со счетом 7:0. Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами при розыгрыше большинства и сохранил лидерство в гонке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. Хотя провел на льду только 14 минут, так мало игрового времени у него в этом плей-офф еще не было.



Вообще Джино нанес только один бросок, но побил кучу рекордов. Вот он, настоящий мастер!

Например, Малкин стал 29-м игроком в истории НХЛ, кто преодолел рубеж в 150 очков в плей-офф. Сейчас на его счету 152 (54+98) балла в 141 игре, и с этим показателем он занимает 27-е место в истории. В воскресенье ему удалось обойти Мариана Госсу, Стэна Микиту и сравняться с Ларри Мерфи. В ближайшей досягаемости находятся Адам Оутс (156), Сидни Кросби (156) и Клод Лемье (158).

«НАКОНЕЦ-ТО ОБОГНАЛ ЯГРА!»

- Получилось все, как мы и планировали перед матчем, - сказал Малкин. – Мы хотели здорово начать, забить первыми. Играть в свой хоккей, контролировать шайбу. И это был наш день. В первом периоде мы забили четыре гола. А потом уверенно довели матч до победы.

Но самое важное – у нас отлично сработали все четыре звена, и выстрелило большинство. Три реализации из трех.

- К вам в состав после травмы вернулся форвард Брайан Раст.

- Это очень важный игрок. Он еще в прошлом году заявил о себе. Против «Тампы» в седьмом матче забил два гола. Этот форвард любит и умеет проводить ключевые поединки. А сейчас у нас был именно такой. Мы должны были дома сыграть уверенно. Хотели доказать, что мы – хорошая команда.

- Вы стали лидером в истории «Питтсбурга» по количеству матчей в плей-офф, обойдя Яромира Ягра.

- Наконец-то! Я так долго этого ждал! – пошутил Малкин. – На самом деле я за этой статистикой не следил. Показали цифры на табло – стало приятно. Но я давно играю в лиге, это уже 11-й сезон с плей-офф. Здорово, когда играешь в хорошей команде. Мы каждый год попадаем в кубковую восьмерку.

Но я сейчас не думаю о том, что обошел Ягра. А о том, как взять шестой матч серии с «Оттавой». Это будет решающая битва.

«ИГРАЛИ БЫ СЕЙЧАС В ГОЛЬФ»

- Еще вы идете вторым после Сидни Кросби по результативным передачам в Кубке Стэнли за карьеру. Это имеет какое-то значение?

- Очки – конечно, это результат твоей работы. Труд всей команды. Вот сейчас партнеры три раза забили после моих передач. Не скажу, что это были пасы на пустые ворота. Все было весьма обычно.

А очки всегда придут. Главное – правильно выполнять свою работу. И подумаем о цифрах после сезона. Когда идет плей-офф, я стараюсь не забивать голову лишним.

- Вообще это удивительно, что вы сломили такого упорного соперника – уже после первого периода был счет 4:0.

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- Но вы помните, как «Оттава» в третьем матче тоже повела 4:0 после первого периода. Бывают такие дни, что все залетает, и команда поймала кураж. Тогда ее очень тяжело остановить. Вы сами видели, игра была под нашим контролем. И выглядело это так, будто мы немного отдохнувшие, и здорово провели анализ прошлых матчей. Досконально знали, что «сенаторы» будут делать на льду.

А еще тренер нам сказал перед игрой: «Первые 10 минут надо сыграть строго, но при этом постараться забить».

- Что он тогда сказал во втором перерыве, при счете 5:0?

- «Не расслабляться». Ведь бывает так, что ты знаешь – победа твоя, но случается нелепая травма, потому что потеряна концентрация. А мы должны навязывать свой хоккей и не выпускать игру из рук.

- Чего ждете от шестого матча серии в Оттаве?

- Если команда находится в одном шаге от вылета, то она всегда находит где-то дополнительные силы. Мы это понимаем, сами были в такой ситуации. Знаем, что будет нелегко. «Оттава» сделает выводы, поменяет состав. Но сдаваться не станет. Это хорошая команда с классным вратарем и защитой.

Так что 7:0 уже в прошлом. Взять оттуда нужно только положительные эмоции и правильный настрой. Мы понимаем, что будет тяжелая битва. Но серию нужно завершать.

- И это большое везение, что у «Питтсбурга» есть два классных вратаря – Марк-Андре Флери и Мэтт Мюррей.

- Да, это всегда плюс. Было много разговоров о том, что Флери обменяют. Здорово, что этого не случилось. Мы бы без Флауэра сейчас не играли…

- Играли бы, но не в хоккей.

- Точно – в гольф. Но сейчас Флауэр подустал, вместо него вышел Мюррей – и отлично помог нам в последних двух матчах.

«НАШЕ ВРЕМЯ УЖЕ НЕ ПРИДЕТ»

- Евгений, вы следили за чемпионатом мира?

- Еще бы! Вот проснулся – и посмотрел матч сборной России против финнов (5:3). Я считаю, что ребята достойно выступили. Конечно, было обидное поражение от канадцев (2:4). Но первые два периода были потрясающими. Немножко не хватило. Может, где-то подустали. Откатились назад, сыграли неправильно, не по тактике.

Но выиграли бронзу, не расслабились. Вышли на матч с финнами – и уверенно выиграли. Я считаю, это хороший результат.

- Объясните, почему сборная России никак не может обыграть сборную Канады?

- Ну пока канадцев в плей-офф никто не может обыграть. Только шведам это удалось в финале по буллитам. Ну а вообще нужно следить более пристально за хоккеем в Северной Америке, какой-то анализ делать. Пусть Олег Знарок и Харийс Витолиньш чаще прилетают за океан, смотрят, как играют хоккеисты НХЛ, перенимать опыт.

Здесь тяжело описать в двух словах. Это огромная работа. Я думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат. Был шанс победить Канаду. Это не 1:6, как мы получили в финале чемпионата мира в Праге. Все равно делаются какие-то выводы. У нас появляется хорошая молодежь – Панарин, Кузнецов уже стали лидерами сборной…

Так что давайте развиваться. Учиться на своих ошибках. Надеюсь, придет это время, когда мы победим канадцев! – воскликнул Малкин. – Наше уже не придет. Но я верю в молодых, новых ребят, которые наконец-то обгонят Канаду.

Но вы же понимаете, что Канада – это хоккейная страна. Вот у них родился новый вундеркинд – Коннор Макдэвид. Очень тяжело играть против таких талантов. Но мы стараемся, поверьте. Не думайте, что мы выходим с мыслью, что надо сразу победу отдать. Горячо хотим победить, однако не получается…

МАТЧИ ЗА «ПИТТСБУРГ» В КУБКЕ СТЭНЛИ

И

1. Евгений МАЛКИН 141

2. Сидни Кросби 140

3. Яромир Ягр 140

4. Крис Куниц 118

5. Крис Летанг 116

6. Марио Лемье 107

7. Кевин Стивенс 103

8. Рон Фрэнсис 97

9. Брукс Орпик 92

10. Паскаль Дюпуи 77

ПЕРЕДАЧИ ЗА «ПИТТСБУРГ» В КУБКЕ СТЭНЛИ

П

2. Сидни Кросби 100

1. Евгений МАЛКИН 98

6. Марио Лемье 96

3. Яромир Ягр 82

8. Рон Фрэнсис 68

7. Кевин Стивенс 60

6. Ларри Мерфи 57

5. Крис Летанг 50

4. Крис Куниц 46

9. Сергей ГОНЧАР 37

ТАБЛО

1/2 финала Кубка Стэнли

Питтсбург – Оттава – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Мяяття, Кросби (МАЛКИН), Раст, Уилсон, Каллен, Кессел (МАЛКИН), Дэйли (МАЛКИН)

П: Малкин (0+3; 0, 0, 1, 14.00)

Счет в серии: 3-2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ:

МАЛКИН Питтсбург – 23 (6+17) очка, Кросби Питтсбург – 19 (7+12), Гетцлаф Анахайм – 18 (8+10), Кессел Питтсбург – 18 (7+11), Гюнтцель Питтсбург – 16 (9+7), Драйзайтль Эдмонтон – 16 (6+10), Карлссон Оттава – 15 (2+13)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон – 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль – 7 (2+5), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 6 (3+3), СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон – 3 (3+0), ОРЛОВ Вашингтон – 3 (0+3).