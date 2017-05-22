10 лучших игроков сезона по версии еженедельника «ССФ». Анонс свежего номера!

Во вторник 23 мая выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

Читатели «Советского спорта» могут бесплатно скачать pdf-версию свежего выпуска здесь

Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Буффон и еще 7 лучших игроков сезона, включая Месси.

Анализируй это!

24 мая в Стокгольме – финал Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед». «ССФ» собрал самые интересные цифры, касающиеся этой встречи. Где-то внутри текста зарыт ответ на вопрос: «Кто победит?»

«Жаль, что кончился сезон…»

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов грустит от того, что чемпионат России завершен и говорит о том, что ему особенно запомнилось в сезоне 2016/17.

Соломон Кверквелия: Выиграть кубок – кайф!

Защитник «Локомотива» рассказал «ССФ», почему он так обижен на тренера «Рубина» Хавьера Грасию, почему футболисты «Локо» немного герои и от чего его спасала дочка.

Фабио Квальярелла. Предательство, которого не было

В 2010 году нападающего «Наполи» Квальяреллу продали в «Ювентус». Подобные переходы неаполитанские фанаты не прощают, но этот случай стал особым. Рассказываем детективную историю.

«Ваша миссия мне близка!»

В «Лужниках» прошел День массового футбола. На нем побывали представители общественного движения «Россия Любит Футбол!», которые поделились своими впечатлениями. Сморите фоторепортаж Дарьи Исаевой!

«На каждом углу были люди с автоматами»

Защитник Николас Пеньяилильо ни разу не сыграл за основу «Зенита», но его фамилию мы все равно запомнили. «ССФ» разыскал чилийца и выяснил, как рисковал Игорь Денисов на тренировках и почему матч с «Анжи» – главный в его жизни.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Мнение Евгения Ловчева о том, почему «Ростов» не попал в Лигу Европы,

Постер чемпиона Франции «Монако»,

Прощание с защитником «Баварии» Филиппом Ламом, который завершил карьеру.