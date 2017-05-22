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«В таком состоянии мы могли занять лишь второе место». Клопп подвел итоги сезона

Источник:  Sky SportsКомментарии
Юрген Клопп
Юрген КлоппФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги минувшего сезона. Напомним, мерсисайдский клуб занял четвертое место в таблице АПЛ и вышел в Лигу чемпионов.

Отметим, что «красным» предстоит пройти квалификацию турнира, чтобы выйти на групповой этап.

«Лично для меня, выступление в Лиге чемпионов – самый настоящий вызов. – говорит немецкий специалист. – «Ливерпуль» должен выступать в этом турнире регулярно. Нет, я не могу сказать, что моя команда уже обеспечила себе выступление в Лиге чемпионов. Все-таки, квалификация – есть квалификация. В любом случае, мы с нетерпением ждем начала нового сезона.

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Уверен, в следующем году наша команда станет сильнее. – продолжает Клопп. – Мы будем бороться за все трофеи, потому что хотим побеждать. Да, за последние десять лет мы не так часто выступали в еврокубках. Возможно, это был всего лишь один раз за последние три года. Мы должны исправить эту ситуацию, а точнее, сделать все, чтобы команда была в списке лучших. 

Конечно, четвертое место – не повод для радости наших болельщиков. Все-таки, «Ливерпуль» – один из самых великих клубов планеты. Это известно всем. Однако, в таком состоянии мы могли занять лишь второе место. Это был бы наш максимум. 76 очков – тоже неплохой результат. К тому же, мы многое узнали о себе в этом сезоне. Теперь у нас есть возможность исправить свои ошибки и выйти на новый уровень.

Я с нетерпением жду старта нового сезона, потому что знаю, на что способны мои игроки», – заключил главный тренер «красных».

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