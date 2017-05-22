«Пусть они посмотрят на мою статистику и заткнутся». Роналду дал ответ критикам

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ после победы над «Малагой» в заключительном туре испанской примеры (2:0).

Накануне «сливочные» обыграли «анчоусов», что позволило им выиграть чемпионат страны впервые с 2012 года.

«Люди часто говорят о том, чего не знают. – говорит капитан сборной Португалии. – Нет, я не смотрю телевизор, потому что если бы я это делал, у меня не было бы никакой жизни. В СМИ постоянно меня критикуют. Это касается даже моей личной жизни. Я, почему-то, всегда и во всем виноват», – прокомментировал Роналду инцидент, случившийся во время матча с «Сельтой».

«Меня не беспокоит критика, потому что я могу представить всем экспертам свою статистику, чтобы они заткнулись. Конечно, я не святой, но при этом делать из меня какого-то дьявола не стоит», – заявил лидер «Реала».

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Также 32-летний нападающий, забивший в этом сезоне 40 голов в 45-ти матчах, прокомментировал выступление «Реала».

«Что касается нынешнего сезона, то я очень счастлив. Это была сказочная концовка. Мы добились поставленных целей благодаря тренерскому штабу, а также игрокам, которые выкладывались на все сто процентов. Даже те, кто не получал игровой практики, помог «Реалу» стать чемпионом Испании», – заявил 32-летний игрок.

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Напоследок Роналду поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

«Мы знаем, что в Кардиффе будет очень сложный матч. Однако, сейчас игроки «Реала» хотят насладиться победой в чемпионате Испании. Мы ведь пять лет не могли выиграть титул», – сказал португалец, слова которого приводит ESPN FC.