Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделю

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Зачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделю
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Один «Зенит» все-таки решил главную задачу на концовку: вторая команда осталась в ФНЛ. Но не факт, что это хорошо.

«Зенит» без Лиги чемпионов, но с Луческу

Мирча Луческу выдал крутой монолог еще перед матчем с «Локомотивом»: было очень похоже на прощание, потому что в своей речи он так четко обозначил свой взгляд на проблемы российского футбола, как будто больше не собирается с ними встречаться. Но уже после победы над «Локомотивом» румын напомнил про оставшийся год контракта и не дал ни намека на свой уход. Тренерский вопрос в «Зените» наверняка будет самым любопытным сюжетом начала межсезонья.

«После этого все развернулось не туда». Как Луческу портил все своими же словами

В чем польза от «Зенита-2»?

Вторая команда «Зенита» свою задачу решила: не вылетела во второй дивизион, спаслась в последнем туре. Владислав Радимов пообещал высказаться по окончании сезона, этого мы еще ждем. Но уже сейчас, по итогам первенства, возникает вопрос: а зачем вообще нужен «Зенит-2» в нынешнем виде? Кому и какая от него польза?

Зачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но легче от этого не стало

В ФНЛ будет петербургское дерби

В премьер-лиге с нового сезона будет северо-западное дерби «Зенит» – «Тосно», а в ФНЛ – чисто петербургское. Вновь перерожденное, теперь финансово стабильное «Динамо СПб» Александра Точилина уверенно выиграло зону «Запад» второй лиги. Связи с московским «Динамо» у петербургского клуба нет, но и без этого за развитием второй команды Петербурга следить любопытно.

«Тосно» станет соседом «Зенита»

Кстати, про «Тосно»: команда из Ленобласти решила вопрос с домашним стадионом в пользу «Петровского». Там в начале нового сезона наверняка им придется быть соседями «Зенита», потому что на новой арене и после Кубка конфедераций скорее всего продолжат чинить газон. Договориться с «Петровским» и «Зенитом» тосненцам внезапно помогли руководители Ленинградской области, которые раньше не особо участвовали в жизни клуба. Премьер-лига мотивирует всех, а элитного футбола в Петербурге теперь станет в два раза больше: это ведь, например, два приезда «Спартака» вместо одного. А главное, что «Тосно» после решения стадионного вопроса наконец получило лицензию для выступления в РФПЛ.

«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»

Еще два варианта чемпионства

В игровых видах спорта у Петербурга еще две надежды на победы: баскетбольный «Зенит» 25 мая начнет полуфинальную серию с «Химками», а гандбольная «Университет-Нева» – финал с «Чеховскими Медведеми». И у тех, и у других серии до трех побед.

В Петербурге теперь свой футболист-император 

Это Николас Ломбертс: он в красивом образе Петра Первого попрощался с Петербургом. Нико хорош, и это просто стоит видеть.


«Я император!» Ломбертс статно попрощался с Петербургом

Как и фрагмент акции фанатов «Зенита» на его последнем домашнем матче, когда они целый час без остановки скандировали имя бельгийца на прощание.


«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пресс-атташе «Арсенала»: За ночь на поле стадиона вытекло от четырех до шести тонн тосолаПресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал о состоянии поля на стадионе «Арсенал» после матча 30-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (3:0).Синодзука покидает «Спартак»Полузащитник «Спартака» Иппэй Синодзука покидает клуб, сообщает официальный сайт радиостанции «Спорт FM». Чемпионы России решили не продлевать контракт с 22-летним уроженцем Японии.КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в ТулеКонтрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» во время и после матча 30-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:3) в Туле.Наши в еврокубках: когда стартуют и в каких корзинах будут. Полный раскладНаши в еврокубках: когда стартуют и в каких корзинах будут. Полный раскладСтали известны все участники еврокубков от России. Рассказываем, кто с какой стадии стартует и на что может рассчитывать.«Спартак» стал лучшим клубом по посещаемости домашних матчей«Спартак» финишировал на первом месте по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 32760 человек, что на 14 тысяч больше, чем у ближайшего преследователя.В 30-м туре показана худшая посещаемость за весенний отрезокМатчи 30-го тура премьер-лиги посетили 73429 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 9179 человек. Стадионы заполнились на 46%.«Краснодар» объявил об уходе Быстрова, Торбинского, Вандерсона и Калешина (фото)Как сообщает официальный сайт «Краснодара», сегодня, 22 мая, российский клуб расстался с нападающим Вандерсоном, а также защитником Виталием Калешиным.Член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: Остается загадкой, почему не проснулся газон на «Санкт-Петербург Арене»Агроном, член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Верховых высказался о газоне на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Около стадиона «Динамо» появится монумент «Футболисты»Монумент «Футболисты» на стадионе «Динамо» установят до конца 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.Михаил Поленов: Рахимов был бы интересным вариантом для «Зенита»Комментатор телеканал «Матч ТВ» Михаил Поленов - о возможной смене тренерского штаба в «Зените».Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Фанаты «Спартака» разгромили Тулу, а игроки ЦСКА забили на сборную (видео)Фанаты «Спартака» разгромили Тулу, а игроки ЦСКА забили на сборную (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Вадим Скрипченко: Могли победить и сохранить место в премьер-лигеГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Терека» (1:3) в матче заключительного тура чемпионата России.Рашид Рахимов: Результат по делу, во многих компонентах мы «Крылья» превзошлиГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче заключительного тура чемпионата России. «Радости вам эта пресс-конференция не принесет никакой. Только сейчас я узнал,Гаджи Гаджиев: За первый тайм надо мне ответственность на себя взятьГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение команды от «Рубина» (1:2) в матче заключительного тура чемпионата России.Хавьер Грасия: Я доволен тем, как сыграла наша командаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:1).Ари: Моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве»Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об игре с «Зенитом» (0:2) в заключительном туре премьер-лиги и своем будущем.Алексей Миранчук: Хочу остаться в «Локомотиве», меня все устраиваетПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче заключительного тура РФПЛ, а также рассказал об итогах сезона, своем будущем и сборной России.Виталий Гудиев: Я дебютировал за «Терек» спустя три годаГолкипер «Терека» Виталий Гудиев, дебютировавший за грозненский клуб, поделился комментариями о матче с «Крыльями Советов» (1:3).Саркис Оганесян: Восьмая позиция в чемпионате – это не место «Локомотива»Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян подвел итоги сезона после матча с «Зенитом» (0:2).
Биатлон
Александр Тихонов: У меня состоялся жесткий разговор с Коноваловым, он должен измениться
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Быстрова, Торбинского, Вандерсона и Калешина (фото)
Футбол
ВИДЕО ДНЯ. Крауч подарил футболку болельщику, который пришел на матч в плавках
Футбол
Около стадиона «Динамо» появится монумент «Футболисты»
все новости