Зачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделю

Один «Зенит» все-таки решил главную задачу на концовку: вторая команда осталась в ФНЛ. Но не факт, что это хорошо.

«Зенит» без Лиги чемпионов, но с Луческу

Мирча Луческу выдал крутой монолог еще перед матчем с «Локомотивом»: было очень похоже на прощание, потому что в своей речи он так четко обозначил свой взгляд на проблемы российского футбола, как будто больше не собирается с ними встречаться. Но уже после победы над «Локомотивом» румын напомнил про оставшийся год контракта и не дал ни намека на свой уход. Тренерский вопрос в «Зените» наверняка будет самым любопытным сюжетом начала межсезонья.

«После этого все развернулось не туда». Как Луческу портил все своими же словами

В чем польза от «Зенита-2»?

Вторая команда «Зенита» свою задачу решила: не вылетела во второй дивизион, спаслась в последнем туре. Владислав Радимов пообещал высказаться по окончании сезона, этого мы еще ждем. Но уже сейчас, по итогам первенства, возникает вопрос: а зачем вообще нужен «Зенит-2» в нынешнем виде? Кому и какая от него польза?

Зачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но легче от этого не стало

В ФНЛ будет петербургское дерби

В премьер-лиге с нового сезона будет северо-западное дерби «Зенит» – «Тосно», а в ФНЛ – чисто петербургское. Вновь перерожденное, теперь финансово стабильное «Динамо СПб» Александра Точилина уверенно выиграло зону «Запад» второй лиги. Связи с московским «Динамо» у петербургского клуба нет, но и без этого за развитием второй команды Петербурга следить любопытно.



«Тосно» станет соседом «Зенита»

Кстати, про «Тосно»: команда из Ленобласти решила вопрос с домашним стадионом в пользу «Петровского». Там в начале нового сезона наверняка им придется быть соседями «Зенита», потому что на новой арене и после Кубка конфедераций скорее всего продолжат чинить газон. Договориться с «Петровским» и «Зенитом» тосненцам внезапно помогли руководители Ленинградской области, которые раньше не особо участвовали в жизни клуба. Премьер-лига мотивирует всех, а элитного футбола в Петербурге теперь станет в два раза больше: это ведь, например, два приезда «Спартака» вместо одного. А главное, что «Тосно» после решения стадионного вопроса наконец получило лицензию для выступления в РФПЛ.

«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»

Еще два варианта чемпионства

В игровых видах спорта у Петербурга еще две надежды на победы: баскетбольный «Зенит» 25 мая начнет полуфинальную серию с «Химками», а гандбольная «Университет-Нева» – финал с «Чеховскими Медведеми». И у тех, и у других серии до трех побед.

В Петербурге теперь свой футболист-император

Это Николас Ломбертс: он в красивом образе Петра Первого попрощался с Петербургом. Нико хорош, и это просто стоит видеть.





«Я император!» Ломбертс статно попрощался с Петербургом

Как и фрагмент акции фанатов «Зенита» на его последнем домашнем матче, когда они целый час без остановки скандировали имя бельгийца на прощание.





«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»