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Первый титул Смоленска, первый матч сборной НСФЛ

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) впервые стали чемпионами НСФЛ. Это стало известно после завершения финального турнира Премьер-группы сезона-2016/2017, который прошел в Евпатории (Крым).

Второе место занял двукратный победитель студенческих первенств России команда Кубанского государственного университета (КубГУ), третье – Саратовского государственного университета (СГУ).

Перед матчами заключительного дня турнира среди пяти (!) претендентов на первое место наиболее весомые шансы сохраняла сборная Южного федерального университета (ЮФУ). В случае победы над соперниками из Орловского государственного университета (ОрелГУ) дончане набирали 33 очка и обходили на одно очко СГАФКСТ и КубГУ. Однако поражение со счетом 1:2 отбросило ЮФУ на 4-е место.

В другом ключевом матче дня СГУ, показавший в Евпатории стопроцентный результат – 9 очков, взял верх над Тамбовским государственным университетом со счетом 3:1 (хетт-трик на счету Андрея Суровцева, который с 12 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата) и замкнул тройку призеров.

Также в последний день состязаний свой первый матч провела только что созданная сборная НСФЛ, которая под руководством знаменитого советского и российского футболиста и тренераАндрея Канчельскиса взяла верх над сборной Крыма со счетом 3:0.

Итоговое положение

М О

1.СГАФКСТ (Смоленск) 15 32

2.КубГУ (Краснодар) 15 32

3.СГУ (Саратов) 15 31

4.ЮФУ (Ростов-на-Дону) 15 30

5.ТГУ (Тамбов) 15 29

6.СПбГУПТД (Санкт-Петербург) 15 29

7.УрФУ (Екатеринбург) 15 23

8.ОрелГУ (Орел) 15 23

9.СКФУ (Ставрополь) 15 22

10.РЭУ (Москва) 15 21

11.КФУ (Симферополь) 15 19

12.ЧГУ (Грозный) 15 16

13.МФТИ (Долгопрудный) 15 10

14.ДГТУ (Махачкала) 15 9

15.СПбГУ (Санкт-Петербург) 15 8

16.КНИТУ-КАИ (Казань) 15 7


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