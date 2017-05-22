«Не чемпионская игра, а шапито». Последний обзор гостевых сезона
«Советский спорт» подводит итоги 30-го тура чемпионата
России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
Заголовок предыдущего обзора гостевых отчасти оказался
пророческим. «Спартак» проиграл «Арсеналу» на выезде, подарив тулякам шанс
остаться в премьер-лиге на следующий сезон.
«Спартак»
rotten: Когда
позор, тогда позор, что уж тут говорить. Массимо сказал, что цель - 72 очка и
самые высокие цели всегда и везде. Надеюсь, команда поплатится за этот матч
сокращением отпуска на недельку.
Bodo: Не
чемпионская игра, а шапито.
Jacha: Форму
нужно сжечь, чтобы больше таких трусов не было... Мы – «Спартак», а не «Амкар»
или «Шахтер»...
fanatSM: Бухали
они три дня назад. Чего вы хотите?
«Арсенал»
Vyachegol: Жаль,
что игра будет предметом разбирательства и очередным скандалом!
Valkosto: Это
сделано только пол дела, теперь главное в стыках не обкакаться...
vadim71: «Арсенал»,
ты супер! Кирьяков, а ты уходи! Пока болельщики в хорошем настроении, беги от
нас, Сережа, беги!
ЦСКА разгромил «Анжи», гарантировав себе второе место и
участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Анжи» обошелся без стыковых
матчей, благодаря победе «Терека» над «Крыльями Советов», а самарский клуб
напрямую вылетел в ФНЛ.
ЦСКА
qwert4: Свиньи в
лучших традициях сваливают со стадио. Это не перед «Макдональдсом» скакать.
u-78: Свиньи себе
на следующий сезон очки заготавливают в Туле?
Водитель кобылы: Итого:
мы вторые, меньше всех проиграли, меньше всех пропустили и лучшая разница
мячей.
«Анжи»
Руслан СБК: «Анжи»
не может, братский «Терек» поможет!
дагESPAÑец: Где
то в запутанных коридорах российского футбольно-политического союза было решено,
что «Спартак» и «Ростов» сдадут свои игры, а у «Крыльев» хватит сил выиграть «Терек»
у себя дома. Но... «Анжи» нешмагла, «Терек» памагла. Спасибо «Тереку» за
победу!!!
prosto-dag: Тут
многие тренера ругают, но забыли, что состав не он собирал, а Кадиев и его
команда. Спрашивать надо с них.
«Крылья Советов»
Николай: Это не
футбол, а цирк. Примечательно, что и стадион новый называется соответственно:
не стадион им. Б. Казакова, скажем, а «Самара-цирк-арена».
Neftecon: Спасибо
преогромное руководству «КС» в год 75-летнего юбилея «Крылышек»! За продажу
ведущих игроков зимой, за артиста-матершинника, который вообще некстати был на
чужом празднике... Такого позора не ждал никто
«Терек»
Арсенал: Большое
спасибо Вам за победу над «Крыльями»! (болельщик «Арсенала»)
Andres Iniesta: Ваалейкум Ассалам! Спасибо Рашиду Рахимову за проделанную работу. За то, что он
смог создать такой коллектив, который в следующем году сможет бороться за место
в еврокубках. Мы заняли рекордное место. Поздравляю наших болельщиков.
Kenzo: Мне
кажется, что я немного несправедлив был к Рахимову. Все-таки потерял трех глыб:
Маура, Ади и Рыбу… Это, как если б у «Спартака» ушли Промес, Глушак и Фернандо.
Но рекордное место Рахимов принес. Поэтому, удачи ему!
«Амкар» в битве за девятое место не смог дома переиграть
«Рубин», уступив казанцам 1:2.
«Амкар»
URAN: Команда
мысленно уже на Мальдивах. Какой футбол, какие болельщики? Мотивации ноль.
Andcher: С высоты
набранных в первом круге очков родная команда, включив нейтралку, на ободах
докатилась до финиша чемпионата. Занавес. Буфет. Зрители недоуменно чешут
затылки и саркастически аплодируют...
super.88: Еще
один город со стадио к чемпионату мира и без команды в РФПЛ. Чую я, введут
правило – скоро без нормального стадиона в РФПЛ делать нечего.
«Рубин»
Эридан: «Краснодар»
в Европе, «крысы» - досвидос, как и Грасия, наверное.
Яхонт: Поздравляю
всех болельщиков «Рубина» с заслуженным девятым местом!!! Ждем новых успехов
команды...
Mahey1: Наконец-то отмучались, всех с
завершением сезона!
По сезону, пожалуй, отмечу более-менее ровную игру М’Вилы и Камболова.
Главное разочарование и недоразумение - это отсутствие в стартовых составах Карадениза и наличие Санчеса.
«Оренбург» победил «Ростов» со счетом 2:0, оставив ростовчан
без Лиги Европы, зато обеспечив себе
стыковые матчи за шанс остаться в премьер-лиге.
«Оренбург»
CерНик: Это была
для «Ростова» последняя надежда. В следующем сезоне они будут на месте «Томи».
BenderRodriguez:
«КС» действительно немного жаль, но уж лучше они чем мы.
Razorback: Свиньи
- они такие свиньи... Но ожидать от них чего другого было слишком оптимистично
- жаль только, что этот позор России будет представлять страну в еврокубках в
следующем сезоне. А еще понравился результат в «одной из самых договорных» игр
- если «Терек» так катает договорняки, то как же он играет в полную силу?
Up-nick: Тем временем, в интернете еще одна из
конспирологических версий подоспела: «Ростов» по
указке заговорщиков, входящих в круг решал из верхов, слил четвертое место для «Краснодара», которому еврокубки нужнее, т.к. нужно
отбивать стадион.
«Ростов»
taurus1984:
Получается, что Азмун играет хорошо только, когда настроение есть. Никакие топ-клубы ему не светят.
Адвокат:
Притоплю-ка я против «Оренбурга» в стыках...
HiLL: В этом
сезоне руководство клуба доказало игрокам, что, как бы хорошо они ни играли,
сколько бы денег клубу ни принесли, зарплату все равно нормально получать не
будут. А это, как бы главный мотиватор любого человека - достойное
вознаграждение за свою работу. Поэтому к игрокам вопросов нет. Они этот сезон
провели вопреки. Просто это было бы сказкой - не платить людям денег, а те тебе
и сезон не испортили, феерически в Европе сыграли, да еще и на следующий сезон
еврокубки принесли.
Slavdmi: Самое
обидное, что есть ощущение каких-то неспортивных моментов в таком результате.
«Томь» ожидаемо уступила «Краснодару» с крупным счетом.
«Быки» попали в Лигу Европы на следующий сезон.
«Томь»
Алексей Кравц: Не
будет больше у нас команды, к сожалению. Можете сделать скрин этого сообщения.
Через месяц все увидите и услышите. Нам, провинции, в очередной раз вещают
лапшу.
Просто мужик: Так
что получается, Соболев лучший бомбардир «Томи» весной? Еще бы прибавить в
скорости работы с мячом, быстрее думать. Но это всех без исключения касается.
Суперфанат: Хотелось
бы посмотреть на мычащих москвичей, летающих в Хабару и Красноярск.
«Локомотив», оставшись без мотивации, проиграл дома
«Зениту», ставшему бронзовым призером.
«Локомотив»
Самолевский 78:
Мясо элегантно слило Самару в пердив. Красавцы.
Aldo: Нет ничего
хуже ситуации, когда футболисты уходят в отпуск до конца сезона.
Tork: Пять лет
эти профи сливают концовку чемпионата...
«Зенит»
Voland: Тем
временем Спаллетти ушел из «Ромы». Хотелось бы, чтоб к нам.
Адвокат: У свиней
три крупных поражений в чемпионате. Показатель. До этого у чемпиона больше
одного, по-моему, не бывало.
Hикo: Они в следующем
сезоне тоже будут сетки рвать в каждом матче?