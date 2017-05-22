«Не чемпионская игра, а шапито». Последний обзор гостевых сезона

«Советский спорт» подводит итоги 30-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

Заголовок предыдущего обзора гостевых отчасти оказался пророческим. «Спартак» проиграл «Арсеналу» на выезде, подарив тулякам шанс остаться в премьер-лиге на следующий сезон.

«Спартак»

rotten: Когда позор, тогда позор, что уж тут говорить. Массимо сказал, что цель - 72 очка и самые высокие цели всегда и везде. Надеюсь, команда поплатится за этот матч сокращением отпуска на недельку.

Bodo: Не чемпионская игра, а шапито.

Jacha: Форму нужно сжечь, чтобы больше таких трусов не было... Мы – «Спартак», а не «Амкар» или «Шахтер»...

fanatSM: Бухали они три дня назад. Чего вы хотите?

«Арсенал»

Vyachegol: Жаль, что игра будет предметом разбирательства и очередным скандалом!

Valkosto: Это сделано только пол дела, теперь главное в стыках не обкакаться...

vadim71: «Арсенал», ты супер! Кирьяков, а ты уходи! Пока болельщики в хорошем настроении, беги от нас, Сережа, беги!

ЦСКА разгромил «Анжи», гарантировав себе второе место и участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Анжи» обошелся без стыковых матчей, благодаря победе «Терека» над «Крыльями Советов», а самарский клуб напрямую вылетел в ФНЛ.

ЦСКА

qwert4: Свиньи в лучших традициях сваливают со стадио. Это не перед «Макдональдсом» скакать.

u-78: Свиньи себе на следующий сезон очки заготавливают в Туле?

Водитель кобылы: Итого: мы вторые, меньше всех проиграли, меньше всех пропустили и лучшая разница мячей.

«Анжи»

Руслан СБК: «Анжи» не может, братский «Терек» поможет!

дагESPAÑец: Где то в запутанных коридорах российского футбольно-политического союза было решено, что «Спартак» и «Ростов» сдадут свои игры, а у «Крыльев» хватит сил выиграть «Терек» у себя дома. Но... «Анжи» нешмагла, «Терек» памагла. Спасибо «Тереку» за победу!!!

prosto-dag: Тут многие тренера ругают, но забыли, что состав не он собирал, а Кадиев и его команда. Спрашивать надо с них.

«Крылья Советов»

Николай: Это не футбол, а цирк. Примечательно, что и стадион новый называется соответственно: не стадион им. Б. Казакова, скажем, а «Самара-цирк-арена».

Neftecon: Спасибо преогромное руководству «КС» в год 75-летнего юбилея «Крылышек»! За продажу ведущих игроков зимой, за артиста-матершинника, который вообще некстати был на чужом празднике... Такого позора не ждал никто

«Терек»

Арсенал: Большое спасибо Вам за победу над «Крыльями»! (болельщик «Арсенала»)

Andres Iniesta: Ваалейкум Ассалам! Спасибо Рашиду Рахимову за проделанную работу. За то, что он смог создать такой коллектив, который в следующем году сможет бороться за место в еврокубках. Мы заняли рекордное место. Поздравляю наших болельщиков.

Kenzo: Мне кажется, что я немного несправедлив был к Рахимову. Все-таки потерял трех глыб: Маура, Ади и Рыбу… Это, как если б у «Спартака» ушли Промес, Глушак и Фернандо. Но рекордное место Рахимов принес. Поэтому, удачи ему!

«Амкар» в битве за девятое место не смог дома переиграть «Рубин», уступив казанцам 1:2.

«Амкар»

URAN: Команда мысленно уже на Мальдивах. Какой футбол, какие болельщики? Мотивации ноль.

Andcher: С высоты набранных в первом круге очков родная команда, включив нейтралку, на ободах докатилась до финиша чемпионата. Занавес. Буфет. Зрители недоуменно чешут затылки и саркастически аплодируют...

super.88: Еще один город со стадио к чемпионату мира и без команды в РФПЛ. Чую я, введут правило – скоро без нормального стадиона в РФПЛ делать нечего.

«Рубин»

Эридан: «Краснодар» в Европе, «крысы» - досвидос, как и Грасия, наверное.

Яхонт: Поздравляю всех болельщиков «Рубина» с заслуженным девятым местом!!! Ждем новых успехов команды...

Mahey1: Наконец-то отмучались, всех с завершением сезона!

По сезону, пожалуй, отмечу более-менее ровную игру М’Вилы и Камболова.

Главное разочарование и недоразумение - это отсутствие в стартовых составах Карадениза и наличие Санчеса.

«Оренбург» победил «Ростов» со счетом 2:0, оставив ростовчан без Лиги Европы, зато обеспечив себе стыковые матчи за шанс остаться в премьер-лиге.

«Оренбург»

CерНик: Это была для «Ростова» последняя надежда. В следующем сезоне они будут на месте «Томи».

BenderRodriguez: «КС» действительно немного жаль, но уж лучше они чем мы.

Razorback: Свиньи - они такие свиньи... Но ожидать от них чего другого было слишком оптимистично - жаль только, что этот позор России будет представлять страну в еврокубках в следующем сезоне. А еще понравился результат в «одной из самых договорных» игр - если «Терек» так катает договорняки, то как же он играет в полную силу?

Up-nick: Тем временем, в интернете еще одна из конспирологических версий подоспела: «Ростов» по указке заговорщиков, входящих в круг решал из верхов, слил четвертое место для «Краснодара», которому еврокубки нужнее, т.к. нужно отбивать стадион.

«Ростов»

taurus1984: Получается, что Азмун играет хорошо только, когда настроение есть. Никакие топ-клубы ему не светят.

Адвокат: Притоплю-ка я против «Оренбурга» в стыках...

HiLL: В этом сезоне руководство клуба доказало игрокам, что, как бы хорошо они ни играли, сколько бы денег клубу ни принесли, зарплату все равно нормально получать не будут. А это, как бы главный мотиватор любого человека - достойное вознаграждение за свою работу. Поэтому к игрокам вопросов нет. Они этот сезон провели вопреки. Просто это было бы сказкой - не платить людям денег, а те тебе и сезон не испортили, феерически в Европе сыграли, да еще и на следующий сезон еврокубки принесли.

Slavdmi: Самое обидное, что есть ощущение каких-то неспортивных моментов в таком результате.

«Томь» ожидаемо уступила «Краснодару» с крупным счетом. «Быки» попали в Лигу Европы на следующий сезон.

«Томь»

Алексей Кравц: Не будет больше у нас команды, к сожалению. Можете сделать скрин этого сообщения. Через месяц все увидите и услышите. Нам, провинции, в очередной раз вещают лапшу.

Просто мужик: Так что получается, Соболев лучший бомбардир «Томи» весной? Еще бы прибавить в скорости работы с мячом, быстрее думать. Но это всех без исключения касается.

Суперфанат: Хотелось бы посмотреть на мычащих москвичей, летающих в Хабару и Красноярск.

«Локомотив», оставшись без мотивации, проиграл дома «Зениту», ставшему бронзовым призером.

«Локомотив»

Самолевский 78: Мясо элегантно слило Самару в пердив. Красавцы.

Aldo: Нет ничего хуже ситуации, когда футболисты уходят в отпуск до конца сезона.

Tork: Пять лет эти профи сливают концовку чемпионата...

«Зенит»

Voland: Тем временем Спаллетти ушел из «Ромы». Хотелось бы, чтоб к нам.

Адвокат: У свиней три крупных поражений в чемпионате. Показатель. До этого у чемпиона больше одного, по-моему, не бывало.

Hикo: Они в следующем сезоне тоже будут сетки рвать в каждом матче?

: Судя по всему, для «Газпрома» Луческу – это секонд-хенд, который взяли на переходный период затягивания лимита, китайского вторжения на европейский рынок игроков, приведения в полный порядок базы и обживания нового стадиона. В такой ситуации увольнять его нет никакого смысла, и, скорее всего, он уволен не будет.