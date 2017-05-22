«Головин, Зе Луиш..» – символическая сборная РФПЛ по версии Александра Мостового
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой огласил символическую сборную чемпионата России по итогам минувшего сезона.
В беседе с корреспондентом «Советского спорта» экс-игрок столичного клуба отметил, что его команда будет играть по схеме 3-5-2, а ее состав выглядит следующим образом:
Вратари: Артем Ребров («Спартак»), Андрей Лунев («Зенит»);
Защитники: Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Андрей Ещенко («Спартак»), Сесар Навас («Ростов);
Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Роман Зобнин (все – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Виктор Клаэссон («Краснодар»), Жулиано («Зенит»);
Нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Квинси Промес, Зе Луиш (оба – «Спартак»).
Мостовой подчеркнул, что главным тренером его команды будет наставник красно-белых Массимо Каррера, а в качестве запасного варианта экс-игрок «Сельты» назвал рулевого «Краснодара» Игоря Шалимова.
Стартовый состав символической сборной выглядит следующим образом:
Ребров, Навас, Березуцкий, Игнашевич, Ещенко, Фернандес, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Смолов, Промес.
Запасные: Лунев, Головин, Клаэссон, Жулиано, Зе Луиш.
При этом, Мостовой отверг кандидатуры Сердара Таски, Георгия Джикии, представляющих «Спартак», а также форварда «Краснодара» Ари, который вторую часть минувшего сезона провел в «Локомотиве».