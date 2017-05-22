Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Головин, Зе Луиш..» – символическая сборная РФПЛ по версии Александра Мостового

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Зобнин и Марио Фернандес
Роман Зобнин и Марио ФернандесФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой огласил символическую сборную чемпионата России по итогам минувшего сезона.

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» экс-игрок столичного клуба отметил, что его команда будет играть по схеме 3-5-2, а ее состав выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров («Спартак»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Андрей Ещенко («Спартак»), Сесар Навас («Ростов);

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Роман Зобнин (все – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Виктор Клаэссон («Краснодар»), Жулиано («Зенит»);

Нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Квинси Промес, Зе Луиш (оба – «Спартак»).

Мостовой подчеркнул, что главным тренером его команды будет наставник красно-белых Массимо Каррера, а в качестве запасного варианта экс-игрок «Сельты» назвал рулевого «Краснодара» Игоря Шалимова.

Стартовый состав символической сборной выглядит следующим образом:

Ребров, Навас, Березуцкий, Игнашевич, Ещенко, Фернандес, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Смолов, Промес.

Запасные: Лунев, Головин, Клаэссон, Жулиано, Зе Луиш.

При этом, Мостовой отверг кандидатуры Сердара Таски, Георгия Джикии, представляющих «Спартак», а также форварда «Краснодара» Ари, который вторую часть минувшего сезона провел в «Локомотиве».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«И тут Габулов в одиночку вышел к фанатам «Спартака»«И тут Габулов в одиночку вышел к фанатам «Спартака»Приключения красно-белой торсиды в городе-герое – в рассказе болельщика тульского «Арсенала» Дмитрия.Отпуск «Локомотива» продлится чуть больше трех недельС сегодняшнего дня тренеры и футболисты «Локомотива» находятся в отпуске.«Зенит» впереди «Спартака». Как выглядел бы чемпионат России без легионеров«Зенит» впереди «Спартака». Как выглядел бы чемпионат России без легионеров«Советский спорт» попытался, представить, как выглядел бы чемпионат нашей страны при самом строгом в истории лимите на иностранцев.Сергей Прядкин: Клубы хотят знать о возможном изменении лимитаГлава РФПЛ и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин заявил, что клубы хотят заранее знать о грядущих изменениях лимита на легионеров, что эффективнее планировать трансферную политику.«Зенит» выйдет из отпуска 13 июняПетербургский «Зенит» объявил дату начала подготовки к сезону-2017/18.Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)Как сообщает RT, в рамках открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор исполнил русскую народную песню «Калинка» вместе с журналистом RT Нилом Харви и бывшим полузащитником «Спартака» Александром Мостовым.На систему подогрева и новый газон в Туле было потрачено 19 млн«Советскому спорту» стала известно, во сколько обошлась замена газона и установка системы подогрева на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле.Промес прибыл на итоговое собрание «Спартака» с отцомФорвард московского «Спартака» Куинси Просес приехал на собрание совета директоров клуба в компании отца.Саид Абдулаев: «Анжи» справился с задачей на сезонГенеральный директор махачкалинского «Анжи» Саид Абдулаев сказал, что футболисты справились с поставленной задачей на сезон 2016/2017.Пресс-атташе «Арсенала»: Размер ущерба подсчитываетсяФутбольный клуб «Арсенал» делает все, чтобы привести стадион в порядок до матча с красноярским «Енисеем» за право остаться в премьер-лиге, который пройдет в Туле 28 мая, сообщил «Советскому спорту» пресс-атташе тульского клуба Евгений Овсянников.Шамиль Газизов: Ни одно из предложений по Стоцкому клуб не устроилоГенеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что клуб получил несколько предложений по трансферу полузащитника Дмитрия Стоцкого.Роман Бабаев: РФПЛ постарается учесть прошлые ошибки при определении времени начала матчейГенеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что руководство Российской Футбольной Премьер-Лиги постарается учесть опыт прошлых лет при составлении календаря на следующий сезон.В РФС огласили список арбитров на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛСтали известны имена арбитров, назначенные на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17. Об этом сообщает официальный сайт РФС.ЦСКА выйдет из отпуска 14 июняПосле матча 30-го тура премьер-лиги с «Анжи» (4:0) у игроков ЦСКА начался отпуск.Правительство Тульской области расскажет всю правду о нашествии фанатов «Спартака»В 14.30 в задании администрации Тульской области состоится специальная пресс-конференция областного правительсва.Шалимов продолжит работу в «Краснодаре»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не покинет свой пост летом, как сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.На сбор в Австрию поедут 28 игроков сборной РоссииТренерский штаб сборной России определился с составом команды, который поедет на сбор в Австрию.Чемпионский кубок «Спартака» привезли в здание ЛУКОЙЛаВ главное здание нефтяной компании ЛУКОЙЛ на Сретенском бульваре привезли кубок чемпиона РФПЛ.«Не чемпионская игра, а шапито». Последний обзор гостевых сезона«Не чемпионская игра, а шапито». Последний обзор гостевых сезона«Советский спорт» подводит итоги 30-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Пресс-атташе «Арсенала»: За ночь на поле стадиона вытекло от четырех до шести тонн тосолаПресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал о состоянии поля на стадионе «Арсенал» после матча 30-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (3:0).
Футбол
ЦСКА выйдет из отпуска 14 июня
Футбол
Правительство Тульской области расскажет всю правду о нашествии фанатов «Спартака»
Футбол
Пресс-атташе «Арсенала»: За ночь на поле стадиона вытекло от четырех до шести тонн тосола
Хоккей
Александр Медведев: Не время и не место поднимать тему смены тренера сборной
все новости
Александр Мостовой
Александр Мостовойвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости