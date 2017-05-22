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«Зенит» впереди «Спартака». Как выглядел бы чемпионат России без легионеров

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба и Сердар Таски
Артем Дзюба и Сердар ТаскиФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

В сборную России вызывать практически некого – по составу видно, что тренеру Станиславу Черчесову не из кого выбирать.

Кто виноват? Если верить официальной версии наших футбольных властей, виной всему – засилье иностранных игроков в отечественном футболе. Мы уже как можем пытаемся ограничить их количество, вводя жесткие лимиты на легионеров. В сборную приходится привлекать натурализованных футболистов… Все без толку. Что еще можно сделать?

А что, если попытаться вообще запретить иностранцам играть в нашем чемпионате? «Советский спорт» решил проверить, как выглядел бы этот сезон в российской премьер-лиге, не будь в клубах легионеров.

Голы забивают только русские

Для начала мы решили узнать, как выглядела бы турнирная таблица, если бы в этом сезоне учитывались исключительно голы футболистов с российским паспортом, имеющих право играть за сборную своей страны.

Понятно, что результат очень условный, но он все же дает нам возможность понять, какие команды больше зависят от голов иностранцев, а какие клубы полагаются на футболистов, если не доморощенных, то хотя бы отечественного «производства». В этом нам помог специализированный сайт Transfermarkt, который ведет подобную статистику. Вот таблица.


Первое, что бросается в глаза – в стране был бы другой чемпион. Первое место по очкам разделили бы «Зенит» с «Краснодаром». При равенстве очков, чемпион определяется по количеству побед, а, если и оно равно, как в нашем случае, побеждает клуб с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей – «Зенит». Российские футболисты сине-бело-голубых наколотили в этом сезоне 23 мяча, пропустив от своих соотечественников лишь шесть раз. Это позволило бы им одержать 14 побед, 14 раз сыграть вничью и лишь дважды проиграть, набрав 56 очков.

В Лигу Европы при таком раскладе попали бы ЦСКА с «Ростовом». Но где же чемпион? «Спартак» без голов легионеров опустился бы лишь на пятое место. Так много позиций без иностранной рабочей силы кроме «Спартака» потерял бы лишь грозненский «Терек».

В зоне вылета – одно заметное изменение: «Томь» поднялась бы на три строчки и обеспечила бы себе стыковые матчи. Место томичей занял бы махачкалинский «Анжи», составивший компанию самарским «Крыльям Советов».

Состав чемпиона

Дальше мы попробовали бы представить, как выглядел бы состав нового чемпиона страны, замени мы всех иностранцев из основы на их коллег с российскими паспортами, играющими на аналогичных позициях.

В воротах красно-белых, понятное дело, остался бы Артем Ребров – экс-капитан команды.

Зато защитная линия претерпела бы определенные изменения. Справа играл бы Андрей Ещенко. Центральный кулак составили бы новичок команды Георгий Джикия и относительно молодой Илья Кутепов. Слева, ничего не поделаешь, пришлось бы играть Евгению Макееву.

На своей привычной позиции мог бы сыграть и Дмитрий Комбаров, но тогда некому было бы прикрывать левый фланг атаки – там он и расположился в этой расстановке без легионеров. Справа играл бы Александр Самедов. Сдвоенный центр в опорной зоне составили бы капитан команды Денис Глушаков, играющий «бокс-ту-бокс» и молодой Артем Тимофеев, отыгравший в этом сезоне всего 46 минут в пяти матчах. В атаке центр полузащиты представлял бы Роман Зобнин.

Хуже всего дела обстоят в атаке. На роль форварда с российским паспортом в основе «Спартака» есть лишь один кандидат – Денис Давыдов.


Лучшие из лучших

Пришло время пробежаться по персональным достижениям.

На удивление, в этом сезоне у нас два лидера списка лучших бомбардиров чемпионата – россияне с правом играть за сборную нашей страны.

Первое место – Федор Смолов, наколотивший 18 голов в 22 играх – 82% «российских» голов его клуба, «Краснодара». Артем Дзюба так и остался бы занимать свою вторую строчку – 13 голов. Зато следующие шесть футболистов были бы из списка бомбардиров вычеркнуты. Третьим стал бы Денис Глушаков с 8 голами.

Зато с распасовщиками у нас в стране туговато. Лучший диспетчер с российским паспортом и правом играть в сборной – лишь на шестом месте в общей таблице, да и тот – Олег Шатов, пропустивший половину сезона и не вызванный в сборную России на матчи Кубка Конфедераций – 6 результативных передач. Вторым стал бы Олег Иванов из «Терека», на общих основаниях финишировавший девятым – 5 голевых пасов. Третьим стал бы Дмитрий Полоз с 12-й строчки – 5 результативных передач в 26-ти играх.

Зато с вратарями у нас все более или менее в порядке - во всех клубах играют россияне. Даже в «Локомотиве», где рамку стережет бразилец Гильерме, вратаря натурализовали и делегировали в национальную команду. Проблемы лишь у «Крыльев Советов» - у них в воротах стоит грузин Георгий Лория. Но даже вратарь легионер самарскую команду от вылета спасти не смог. Стоила ли игра свеч?

Самый русский клуб

Настало время занимательной статистики. Для начала мы попытались выявить самый русский клуб премьер-лиги. Для этого пришлось высчитать процент времени, который на поле в составе каждой команды провели российские и иностранные игроки.

Самой русской командой оказалась «Уфа». На долю легионеров в клубе Сергея Семака выпало лишь 24,5% игрового времени. Дальше идет «Томь» с результатом 26,4%. Третий в списке самых русских клубов – тульский «Арсенал» - 32,4% «иностранного времени». Из грандов самым русским оказался московский ЦСКА – 32,6% времени в котором провели на поле легионеры – общая четвертая строчка.

Самым иностранным клубом стал «Краснодар» - 55% времени за «быков» в этом сезоне играли иностранцы. Вторыми, как ни удивительно, идут вечно бедствующие «Крылья Советов» - на иностранной рабочей силе в Самаре не экономят – отдают ей 51,3% игрового времени. Третьим стал «Зенит» - 51,1% игрового времени в котором отдано на откуп легионером. Барьер в 50% преодолели всего четыре клуба. Четвертый – «Амкар» - 50,3% времени.

Чемпион страны, московский «Спартак», расположился ровно посередине таблицы – на девятой строчке – 47% «иностранного» игрового времени.

Всего в клубах премьер-лиги на конец сезона числилось 147 легионеров – 36,8% от общего количество заявленных футболистов. Самая большая диаспора – у бразильцев – 15 футболистов. На втором месте – Беларусь – десять игроков с паспортом союзной республики. На третьей строчке, как ни удивительно, еще один наш сосед – Украина, из которой в премьер-лиге играет 9 футболистов, столько же, сколько и из Сербии.

Без иностранцев Россия лишилась бы самого дорогого своего футболиста на данный момент, полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, который оценивается в 18 миллионов евро. Вторую и третью строчки в этом списке, благо, занимают россияне – натурализованный Марио Фернандес (15 миллионов евро) и Алан Дзагоев (14 миллионов евро).
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