«И тут Габулов в одиночку вышел к фанатам «Спартака»

Приключения красно-белой торсиды в городе-герое – в рассказе болельщика тульского «Арсенала» Дмитрия.

«СПАРТАКОВЦЫ СКУПАЛИ СЕЗОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ»

- Начнем с истории с билетами, они продавались только по тульской прописке и по два в руки, - говорит Дмитрий. – В понедельник билеты поступили в продажу, перекупщики устроили карусель возле касс. Они подгоняли бабушек с тульской пропиской, которые покупали билеты, видимо, за определенное вознаграждение. Ко вторнику билеты закончились.

После чего они появились в интернете, но стоимость возросла в 10-15 раз. То есть, билеты стоимостью 200 р, продавались по 2 тысячи.

Но еще до игры с «Амкаром» спартаковские болельщики предлагали в соцсетях купить у туляков сезонные абонементы. Думаю, многие продавали. Еще часть абонементов была выкуплена через клуб, там еще оставались не распроданные. В итоге стадион был почти заполнен – больше 18 тысяч, а вмещает он 20. Два сектора оставили свободными, видимо, для безопасности. Спартаковские фанаты были везде, включая северную трибуну. На ней сидят наши фанаты, но рядом детский сектор, он весь был в красно-белых цветах, т.е. фанаты «Спартака» весь его выкупили. На глазок – стадион был процентов на 60 спартаковский, на 40 – тульский.

«ВЫРВАЛИ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА»

- Но вернемся немного назад - фанаты стали прибывать в Тулу еще в субботу на матч дублеров, - продолжает Дмитрий. – Обычно дублеры играют на Косой Горе (поселок, где находится металлургический комбинат, окраина Тулы. – Прим. ред.), но ради такого дела решили матч дублеров провести на центральном стадионе. И это правильно. На Косую Гору можно добраться на городских автобусах и маршрутках. Можно только представить, что бы в маршрутках устроили фанаты. На игре дублеров в основном были болельщики «Спартака». А после матча нетрезвые группы красно-белых бродили по центру города. Но эксцессов не было.

В воскресенье подъехала основная масса и тут уже движуха пошла. Человек триста собрались на перекрестке улиц Толстого и проспекта Ленина. Видимо, у них там было назначено место сбора. Это от стадиона две остановки. Там на углу находится популярный в Туле бар «Советский спорт». Но он не пострадал. Фанаты поскандировали речевки в адрес полиции, бросили пару дымовух. Это видео есть на многих тульских сайтах. Полицейские вели себя спокойно, старались не нагнетать страсти. Оттеснили фанатов с проезжей части проспекта Ленина. Это главная транспортная магистраль города. Затем болельщики вырвали дорожный знак, потом направились к стадиону.

«ФАНАТЫ СОРВАЛИ С ФЛАГШТОКА ФЛАГ ТУЛЫ, А ВМЕСТО НЕГО ПОВЕСИЛ СПАРТАКОВСКИЙ»

- Говорят, что кто был без билетов, пытались купить у перекупщиков, но те ломили цены, что спартачам не нравилось. Слышал, что некоторые перекупщики спасались бегством. У центрального входа на трибуны возникла давка. Планировали запустить всех спартаковских фанатов через южный вход, потому что им почти полностью отдали южную трибуну, но т.к. у многих были билеты на центральные трибуны, они туда и пошли. Но обошлось без инцидентов.

Спартачи сорвали флаг Тулы с флагштока, он расположен как раз возле южной трибуны, а вместо него повесили спартаковский. Во время матча жгли файеры, потом подрались между собой, но за пределы клетки эта драка не перекинулась. В первом тайме один товарищ упал с забора, к нему подъехала скорая, но оказалось, что вроде бы ничего страшного, оклемался.

После свистка все ломанулись на поле, ворота на южном секторе им открыли. Никто не препятствовал. Стюарты пытались остановить пару первых фанатов, выбежавших с восточной трибуны, но поняли, что это бесполезно – на поле уже выбежали толпы с «юга». Ворота выдрали с корнем, сетку порвали, перекладину унесли в неизвестном направлении. Видимо, в Москву повезли.

Сразу же после финального свистка игроки обеих команд ускорились к выходу и в считанные секунды скрылись под трибунами. Один вратарь «Арсенала» Владимир Габулов пошел к южной трибуне, где основная масса спартаковских фанатов и находилась. Он отправился похлопать трибунам. А заодно помочь стюартам. Володя говорил стюартам, чтобы они не мешали фанатам, пропустили их на поле. Спартачи Владимиру поаплодировали в ответ, кто-то с ним даже обнялся, а затем побежали на поле.

После матча по городу еще ходили группы, заряжали речевки, но видно было, что их ряды редеют – потихоньку разъезжались. Полиция старалась их не трогать.

Слышал, что в одном троллейбусе двери выломали. Фанатов попросили заплатить за проезд, те отказались, и, видимо, водитель закрыл двери в троллейбусе. Вот они двери и выломали. Но это вроде было еще до матча.