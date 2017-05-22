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Владимир Плющев: Квартальнов в сборной? Он не пользуется авторитетом

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий КвартальновФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился своим впечатлением от выступления сборной, работе Олега Знарка и возможном назначении на пост главного тренера сборной Дмитрия Квартальнова.

– Вы довольно выступлением сборной России на чемпионате Мира, не смотря на бронзу?
– Если рассматривать этот чемпионат со стороны медалей, то бронза есть бронза. Некоторые говорят, что бронза с золотым отливом. Если говорить о спортивной составляющей, давайте смотреть правде в глаза: семь сезонов мы не можем обыграть канадцев ни в одном серьезном турнире.

Кто бы что ни говорил, основными соперниками для нас являются североамериканцы. Шведы, чехи, финны – это команды, которые сегодня могут хорошо выстрелить, а завтра сыграть не очень, а североамериканские сборные – это те команды, которые представляют хоккей на очень высоком уровне и - самое главное - для них эта игра является образом жизни.

А нам надо изменить отношение к подготовке сборной, так как впереди олимпиада, и нужно к ней активно готовиться.

– В чем основная проблема сборной, и почему у нас не получается игры с канадцами?
– Тренер выбрал на сегодняшний день оптимальный состав. Может быть, 2-3 фамилии спорные, но в целом состав неплохой. Но проблема в том, что у нас нет широкого выбора центральных нападающих, нет защитников, которые могут играть в неравных составах, не в меньшинстве, а в большинстве. У нас дефицит на хороших и ярких игроков, а причина в системе подготовки. В этом и кроется вся проблема.

– Часть критики после провала с канадцами посыпалась на главного тренера. Насколько в таком неудачном выступлении сборной виноват тренер?
– Главный тренер, конечно, отвечает. Повторюсь, состав был выбран оптимальный. Может быть, Знарок физически был не готов после Кубка Гагарина. Но опять же руководству надо определиться хотя бы на ближайшие 4 года, должен ли тренировать сборную освобожденный тренер или нет?

Тренерский штаб сборной должен быть независим или же они должны в клубе работать? Всегда существует интересы клуба и сборной. И они не всегда совпадают.

Я думаю, что Олег сделал все что мог в этой ситуации, и выбрал тех игроков, которые оптимально готовы к этому чемпионату мира. Но, к сожалению, у нас мало таких игроков, как Панарин или Василевский, тот же Женя Кузнецов, Кучеров.

А в это время соперники предоставили более широкий состав из тех ярких игроков, которые имеются у них в наличии. Например, у нас 31 человек играет в НХЛ, а у шведов 73, вот вам статистика. И у шведов лучше подготовка.

– Активно фигурирует фамилия Дмитрия Квартальнова. Как Вы считаете, готов ли этот специалист возглавить сборную?
– Нет, конечно.

– По каким причинам?
– По тем самым, что в ЦСКА были великолепные условия, отличные игроки, но, к сожалению, Кубок Гагарина так и прошел мимо них, хотя для победы были все шансы и возможности. У него нет фундаментального образования, нет опыта, который необходим для решения серьезных вопросов.

Наш хоккей находится не в самом лучшем состоянии, нужно вести точечный отбор. Как Квартальнов может работать со сборной, если Кучерова и Гусева он забраковал? Отдал ребят, причем воспитанников ЦСКА.

В сборной должны работать люди, которые являются авторитетом для сборной, а Квартальнов не является авторитетом для игроков, причем как из НХЛ, так и из КХЛ. И для решения серьезных целей и задач он не годится.

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