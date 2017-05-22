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В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?

Андрей Васильев, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Источник: instagram.com/alekxander_ivanov/
Источник: instagram.com/alekxander_ivanov/

В понедельник на поле стадиона «Санкт-Петербург» выехал трактор, чтобы снять старый газон – видимо, шансов на его спасение не осталось. Накануне Кубка конфедераций на стадионе матча открытия и финала, судя по всему, уложат новое поле.

До Кубка конфедераций 25 дней. Менять сейчас поле – это вообще нормально?

В целом да, рулонный натуральный газон можно уложить буквально за несколько дней, а уже через день на нем можно проводить тренировки и играть. Впервые газон стадиона «Санкт-Петербург» понадобится для событий Кубка конфедераций только за день до матча открытия – то есть 16 июня. В этот день официальные предыгровые тренировки там проведут сборные России и Новой Зеландии. 

У России уже есть такой опыт: в мае 2008-го «Лужники» принимали финал Лиги чемпионов. Тогда искусственный газон московского стадиона хотели заменить специально выращенным в модулях, однако в последний момент организаторы испугались, что он не успеет достаточно взойти. Оперативно пришлось купить рулонный газон в Словакии за 137 тысяч евро. Все прошло идеально: команды даже просили немного подстричь траву.

Исчтоник: vk.com/brucerobertson
Исчтоник: vk.com/brucerobertson

ВИДЕО

Что вообще такое рулонный газон?

Это натуральное поле, которое растет в специальных теплицах-питомниках. Рулонным оно называется, потому что его транспортируют к месту укладки скрученными фрагментами. Толщина газона – четыре сантиметра, это только верхний слой. Все внутренние системы арены – дренаж, обогрев и остальные – остаются родными.

Российские компании, по информации РБК, готовы продать рулонный газон нужного для стадиона «Санкт-Петербург» размера за полтора-два миллиона рублей. Европейский газон, который укладывали в «Лужниках» к финалу Лиги чемпионов, в пересчете на рубли по курсу евро 2008-го обошелся в 5 миллионов рублей.

Старый газон же берегли, матч «Зенита» переносили – не помогло?

Это правда, во время матча с «Тереком» газону становилось все хуже, мы даже заметили там одну вставку (скорее всего, искусственную). На совещании с ФИФА за неделю до игры с «Краснодаром» решили, что с газоном все будет в порядке, но лучше его не тревожить.

7 мая 2017 год. Внизу снимка видно, что кусок газона отличается и по цвету, и по структуре - он зеленый и однородный. На фотографии ниже видно, что сейчас эта часть поля выглядит особенно плохо.
7 мая 2017 год. Внизу снимка видно, что кусок газона отличается и по цвету, и по структуре - он зеленый и однородный. На фотографии ниже видно, что сейчас эта часть поля выглядит особенно плохо.Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Чтобы газон вырос, его корневую систему укрепили специальными нитями, крышу открыли, поставили лампы, имитирующие солнечный свет. Особо старались прогреть углы поля и наиболее проблемные зоны. Судя по фотографиям из социальных сетей и официальных источников, все это не помогло.

16 мая 2017 год
16 мая 2017 годФото: Официальная страница Игоря Албина «ВКонтакте»


Что за газон теперь положат в Петербурге?

Пока неясно. Но вице-губернатор города, курирующий стройку, неделю назад уверенно говорил: для петербургского стадиона зарезервировано аж два варианта поля. Он называл дедлайн по принятию решения – 31 мая. Однако, судя по всему, шансов спасти старое поле не осталось на полторы недели раньше.

22 мая после появления фотографий работ на газоне корреспондент «Советского спорта» обратился к вице-губернатору Игорю Албину, однако он от дополнительных комментариев отказался. 

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