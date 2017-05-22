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«Бэйл поможет «МЮ» выиграть АПЛ». Невилл – о возможных трансферах клуба

Источник:  Goal.comКомментарии
Гарет Бэйл
Гарет БэйлФото: Reuters

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, прокомментировал возможные трансферы «красных дьяволов».

«Поль Погба не произвел никакого впечатления, – говорит эксперт. – Не думаю, что Ромелу Лукаку из «Эвертона» впишется в состав команды. Мне хочется видеть на «Олд Траффорд» Гарета Бэйла. Если не его, так Антуана Гризманна из «Атлетико».

В этом сезоне я посмотрел достаточно матчей Лукаку. Он мне нравится, но Ромелу не тот нападающий, который может в одиночку создать момент. Думаю, Моуринью сомневается в целесообразности его трансфера, поскольку он хорошо знаком с ним. Мы ведь помним, что Жозе продал Лукаку, будучи тренером «Челси».

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Думаю, на позицию центрального нападающего, в идеале, нужно приглашать Харри Кейна из «Тоттенхэма». – продолжает Невилл. – Однако его трансфер в «МЮ» просто невозможен. В любом случае, Гризманн и Бэйл могут помочь «Юнайтед» выиграть чемпионат Англии», – заявил английский специалист.

Также бывший защитник «красных дьяволов» высказался относительно нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, которым интересуется «МЮ». Ранее сообщалось, что руководство «монегасков» готово продать 18-летнего француза за 150 млн евро.

«Вероятно, «Юнайтед» – один из немногих клубов, которые могут позволить себе купить футболиста за такие деньги. Мне довелось посетить матчи «Монако» против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Наблюдал за игрой Мбаппе, и знаете, никогда прежде я не встречал футболистов с такой скоростью.

Конечно, его купят, но он проведет еще один сезон в «Монако». Килиан еще очень молод, ему нужно развиваться. В любом случае, мы увидим его в АПЛ», – заключил Невилл.

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