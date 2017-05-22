Перетурин. Голос из детства

Владимир Перетурин и Андрей Тихонов Фото: «Советский спорт»

Главный редактор «Советского спорта» в своей очень личной колонке говорит об ушедшем сегодня от нас.

Для меня лично это голос из детства.

Для меня это человек, который уже в советские времена вносил в свой спортивный репортаж нотки человеческого отношения к происходящему, нотки иронии и импровизации.

Я помню, как в 80-е все ведущие программы «Футбольное обозрение» читали по бумажке (для этого не надо было смотреть на них в кадре – чтение безошибочно угадывается), а он просто рассуждал. И это было круто…

Мне неловко писать какие-то слова воспоминаний о нем. Я мальчишка рядом с ним. Но мы как-то в последние лет десять не раз пересекались с ним – то я учил его сына Василия в институте (и боже мой, чему? Предмет «Основы журналистского мастерства»! Да я сам учился этому неосознанно когда-то, сидя у телевизора и слушая репортажи его отца), то сам Владимир Иванович набирал мне и говорит: «Вот, извините, прочитал я тут Вашу книжку про футбол…» И дальше мы общались по два, по три часа.

Ему было тяжело, он болел. Но о футболе готов был говорить очень много и очень долго. И о своих подходах к жизни:

– Ты знаешь, у меня всегда был принцип. Вот выдают какие-то наборы… не подарки, а так, мелочь какую-нибудь. Карандаши, блокноты. Вот никогда у команды не надо ничего брать. Взял – и сразу получается ты за что-то должен. Горжусь тем, что ни у кого ничего не брал.

Сегодня профессия спортивного комментатора ушла далеко вперед. Но многих из нынешних научил именно он. И для меня это навсегда голос из детства. Когда, как известно, и трава зеленее была. Человек, которого просто приятно было слушать.