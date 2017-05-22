«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итоги
Чемпионат России по футболу вот уже сутки как завершился.
Фанаты «Спартака», в лучших традициях армии беглых рабов
Древнего Рима все воскресенье разорявшие и без того не самый богатый и
благоустроенный город страны, уже давно вернулись в Москву – в понедельник всем
выходить на работу. Ради этого не грех и команду без поддержки оставить за 15
минут до финального свистка, чтобы успеть на уходящую электричку.
Какие разрушения после себя оставила десятитысячная красно-белая армия , накрывшая провинциальный город на выходных? Об этом правительство области отчиталось на специально организованном брифинге по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время матчей заключительного тура РФПЛ.
Масштаб бедствия
Разрушения на бумаге выглядят не так страшно: один
поваленный дорожный знак, сломанный троллейбус, 166 испорченных пластиковых
кресел на стадионе, которые пытались поджечь, украденные угловые флажки и
выкорчеванные ворота, обломки от которых после матча мирно лежали рядом с
автомобилем местной полиции. Одна из штанг была переломлена пополам…
Самый большой вред, конечно, был нанесен полю стадиона «Арсенал» в Туле. После того, как фанаты выдрали штанги с «корнями», из под земли хлынула жидкость. Как оказалось, лилась не вода из системы орошения или дренажа – это был тосол из системы отопления. Поначалу бедствие не выглядело масштабным, но к утру на поле вытекло порядка шести тонн тосола. Поле может прийти в негодность, а ведь на нем играть уже 28 мая – стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге.
В понедельник в Тулу должен был приехать представитель московского «Спартака», чтобы оценить разрушения и ущерб, причиненный региональному стадиону московскими фанатами. Однако сотрудника новоиспеченных стадионов в главном оружейном городе России так и не дождались. Не до того «Спартаку» - совет директоров, прием у Федуна, а потом – официальная вечеринка закрытия сезона в РФПЛ – не до каких-то там мелочей.
Ряды редеют
Теперь – по потерям, которые понесли фанаты красно-белого
клуба. Как оказалось, в Москву в воскресенье вечером смогли вернуться не все.
Полиция Тулы задержала 29 человек. Более трети из них, 10
человек, проходят по новому «Закону о болельщиках» - их задержали за нарушение правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им
грозит денежный штраф в размере 16-ти тысяч рублей, арест на пять суток и, что,
наверное, для них самое страшное – запрет на посещение спортивных мероприятий
сроком до 5,5 лет.
Пятерым фанатам суд уже успел вынести наказание – 15 тысяч административного денежного штрафа и пятилетний запрет на посещение спориивных мероприятий. Двери российских арен на чемпионате мира по футболу 2018 года для них, судя по всему, будут закрыты, как, впрочем, и на стартующем уже в июне Кубке Конфедераций.
За медицинской помощью по ходу матча обратилось пять человек
– все с незначительными ушибами. Госпитализировать никого не пришлось. Об одном
из пострадавших «Советский спорт» рассказывал прямо по ходу матча и сразу после
его окончания – парень пытался перелезть с одной трибуны на другую по
заграждениям, когда металлическая конструкция не выдержала и рухнула с
4-метровой высоты, придавив собой около десятка человек. Один из них несколько
минут находился без сознания. Его удалось откачать к тому моменту, когда
подоспела скорая.
- Идиотизм не лечится, а его травме – врачебная травма, - ответила корреспонденту «Советского спорта» одна из девушек-санитаров, приводивших в чувство фаната «Спартака».
Глас народа
Из комментариев обычных туляков, ставших свидетелями
нашествия этой красно-белой саранчи, стал известно и о еще одном происшествии,
которое только по счастливой случайности не завершилось трагедией.
«Полисмены были рядом, дело было так... Напротив «Парадиза» (через дорогу) – остановка. Со стороны «белого» в её сторону пробежало где-то 8-10 человек молодняка (улюлюкая и матерясь) за каким-то человеком. Мне показалось позже, что он – молодой выходец из Средней Азии, но я могу ошибаться. Около остановки они его догнали, повалили и начали избивать ногами. Слава богу, рядом оказалась машина полиции. Собственно, они включили сирену и молодёжь радостно разбежалась во дворы, натянув на головы капюшоны. Само избиение продолжалось буквально несколько секунд – пострадавший просто везунчик. Когда я уезжал, полицейские расспрашивали молодого человека о самочувствии и предлагали вызвать скорую. Он выглядел не очень хорошо – сидел на лавочке и с трудом отвечал на вопросы. Никого из них, судя по всему, и не поймали. Я не поднимаю вопрос о том, насколько хороши были в данном конкретном случае полицейские - среагировали они быстро, пусть и никого не поймали. Но говорить о том, что никто не пострадал не стоит. И если у белого дома в центре такое случилось, но я уверен, подобные вещи происходили и в других местах», - пишет Паша Макаров в комментарии к новости о беспорядках на региональном сайте издания «Моя Слобода».
Вот еще несколько комментариев туляков, которые вместо
праздника футбола стали свидетелями едва ли не боевых действий на улицах своего
родного города.
Алекс М.:
Разнесли стадион, творили беспредел в городе, сломали троллейбус... А
полицейских за что благодарят?! Туляки конечно не поддались на провокации, все
адекватные просто свалили подальше из центра от этих…
Светлана Тульская: Трындец... упавший болельщик… Был бы мозг - было бы его сотрясение... А так - отделался лёгкими ушибами... Уже домой уехал.
Хмурый: Может
имеет смысл не затевать таких мероприятий в городе? Вот нахрен это вот все?
Пусть «Арсенал» на выезде играет что ли.
Пивомес71: 15 человек, которые сами пришли, отоспаться до утра?
Алексей: «Спартак»
уже все оплатил, подарив очки.
Аш
()/V\ePз|/|те/\Ь|-|Ь1й Ба/\a/V\yТ: Хоть одного фаната мусора отдубасили,
или они только на мирных неагрессивных гражданах отрываются? Бог знает, что
творилось вчера, дым на проспекте, чо-то взрывалось, знаки погнули, вот поле
разорили со стадионом. Хоть один наказан по статье хулиганство? После 26-ого
марта людей за то, что они спокойно шли с шариками наказали штрафами по 10000 рублей,
арестами и работами. Не с теми воюете мусора, не с теми.
adianiz333: Свиньи, а не болельщики «Спартака»! И нафига нам такие матчи с неадекватами? Не футбол
а разруха, страх для наших жителей, быдло, а не болельщики, боишься даже на
стадион ходить, вернешься с матча целым или побитым кто знает... А потом еще
наш клуб потери несет: газон, поле, трибуны, ворота... капец.
Smаsh: Как я
вчера и предполагал - сумма, полученная от проданных билетов пойдет на
восстановление стадиона. Никаких заявлений, исков и т.п. Хотя на всех фото
видны лица, эти люди не скрываются от следствия и правосудия.
Kliona:
Средневековье какое-то, да нет – африканское племя шизанду, точно как в
анекдоте: не съем-так понадкусываю.
ФсёБесит!: Хоть
бы не убили никого!
Palivac: Проклинаю тот день, когда Груздеву подсказали вернуть из небытия «Арсенал». Мало того, что выбрасывают на ветер десятки миллионов рублей, так еще и превратили Тулу в зону. давно не видел столько гопников на улицах Тулы. Скорее бы эта команда почила в Бозе и мы опять зажили спокойно, без перекрытия улиц и урок на улицах.