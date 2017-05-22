«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итоги

Чемпионат России по футболу вот уже сутки как завершился.

Фанаты «Спартака», в лучших традициях армии беглых рабов Древнего Рима все воскресенье разорявшие и без того не самый богатый и благоустроенный город страны, уже давно вернулись в Москву – в понедельник всем выходить на работу. Ради этого не грех и команду без поддержки оставить за 15 минут до финального свистка, чтобы успеть на уходящую электричку.

Какие разрушения после себя оставила десятитысячная красно-белая армия , накрывшая провинциальный город на выходных? Об этом правительство области отчиталось на специально организованном брифинге по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время матчей заключительного тура РФПЛ.

Масштаб бедствия

Разрушения на бумаге выглядят не так страшно: один поваленный дорожный знак, сломанный троллейбус, 166 испорченных пластиковых кресел на стадионе, которые пытались поджечь, украденные угловые флажки и выкорчеванные ворота, обломки от которых после матча мирно лежали рядом с автомобилем местной полиции. Одна из штанг была переломлена пополам…

Самый большой вред, конечно, был нанесен полю стадиона «Арсенал» в Туле. После того, как фанаты выдрали штанги с «корнями», из под земли хлынула жидкость. Как оказалось, лилась не вода из системы орошения или дренажа – это был тосол из системы отопления. Поначалу бедствие не выглядело масштабным, но к утру на поле вытекло порядка шести тонн тосола. Поле может прийти в негодность, а ведь на нем играть уже 28 мая – стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге.

В понедельник в Тулу должен был приехать представитель московского «Спартака», чтобы оценить разрушения и ущерб, причиненный региональному стадиону московскими фанатами. Однако сотрудника новоиспеченных стадионов в главном оружейном городе России так и не дождались. Не до того «Спартаку» - совет директоров, прием у Федуна, а потом – официальная вечеринка закрытия сезона в РФПЛ – не до каких-то там мелочей.

Ряды редеют

Теперь – по потерям, которые понесли фанаты красно-белого клуба. Как оказалось, в Москву в воскресенье вечером смогли вернуться не все.

Полиция Тулы задержала 29 человек. Более трети из них, 10 человек, проходят по новому «Закону о болельщиках» - их задержали за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им грозит денежный штраф в размере 16-ти тысяч рублей, арест на пять суток и, что, наверное, для них самое страшное – запрет на посещение спортивных мероприятий сроком до 5,5 лет.

Пятерым фанатам суд уже успел вынести наказание – 15 тысяч административного денежного штрафа и пятилетний запрет на посещение спориивных мероприятий. Двери российских арен на чемпионате мира по футболу 2018 года для них, судя по всему, будут закрыты, как, впрочем, и на стартующем уже в июне Кубке Конфедераций.

За медицинской помощью по ходу матча обратилось пять человек – все с незначительными ушибами. Госпитализировать никого не пришлось. Об одном из пострадавших «Советский спорт» рассказывал прямо по ходу матча и сразу после его окончания – парень пытался перелезть с одной трибуны на другую по заграждениям, когда металлическая конструкция не выдержала и рухнула с 4-метровой высоты, придавив собой около десятка человек. Один из них несколько минут находился без сознания. Его удалось откачать к тому моменту, когда подоспела скорая.

- Идиотизм не лечится, а его травме – врачебная травма, - ответила корреспонденту «Советского спорта» одна из девушек-санитаров, приводивших в чувство фаната «Спартака».

Глас народа

Из комментариев обычных туляков, ставших свидетелями нашествия этой красно-белой саранчи, стал известно и о еще одном происшествии, которое только по счастливой случайности не завершилось трагедией.

«Полисмены были рядом, дело было так... Напротив «Парадиза» (через дорогу) – остановка. Со стороны «белого» в её сторону пробежало где-то 8-10 человек молодняка (улюлюкая и матерясь) за каким-то человеком. Мне показалось позже, что он – молодой выходец из Средней Азии, но я могу ошибаться. Около остановки они его догнали, повалили и начали избивать ногами. Слава богу, рядом оказалась машина полиции. Собственно, они включили сирену и молодёжь радостно разбежалась во дворы, натянув на головы капюшоны. Само избиение продолжалось буквально несколько секунд – пострадавший просто везунчик. Когда я уезжал, полицейские расспрашивали молодого человека о самочувствии и предлагали вызвать скорую. Он выглядел не очень хорошо – сидел на лавочке и с трудом отвечал на вопросы. Никого из них, судя по всему, и не поймали. Я не поднимаю вопрос о том, насколько хороши были в данном конкретном случае полицейские - среагировали они быстро, пусть и никого не поймали. Но говорить о том, что никто не пострадал не стоит. И если у белого дома в центре такое случилось, но я уверен, подобные вещи происходили и в других местах», - пишет Паша Макаров в комментарии к новости о беспорядках на региональном сайте издания «Моя Слобода».

Вот еще несколько комментариев туляков, которые вместо праздника футбола стали свидетелями едва ли не боевых действий на улицах своего родного города.

Алекс М.: Разнесли стадион, творили беспредел в городе, сломали троллейбус... А полицейских за что благодарят?! Туляки конечно не поддались на провокации, все адекватные просто свалили подальше из центра от этих…

Светлана Тульская: Трындец... упавший болельщик… Был бы мозг - было бы его сотрясение... А так - отделался лёгкими ушибами... Уже домой уехал.

Хмурый: Может имеет смысл не затевать таких мероприятий в городе? Вот нахрен это вот все? Пусть «Арсенал» на выезде играет что ли.

Пивомес71: 15 человек, которые сами пришли, отоспаться до утра?

Алексей: «Спартак» уже все оплатил, подарив очки.

Аш ()/V\ePз|/|те/\Ь|-|Ь1й Ба/\a/V\yТ: Хоть одного фаната мусора отдубасили, или они только на мирных неагрессивных гражданах отрываются? Бог знает, что творилось вчера, дым на проспекте, чо-то взрывалось, знаки погнули, вот поле разорили со стадионом. Хоть один наказан по статье хулиганство? После 26-ого марта людей за то, что они спокойно шли с шариками наказали штрафами по 10000 рублей, арестами и работами. Не с теми воюете мусора, не с теми.

adianiz333: Свиньи, а не болельщики «Спартака»! И нафига нам такие матчи с неадекватами? Не футбол а разруха, страх для наших жителей, быдло, а не болельщики, боишься даже на стадион ходить, вернешься с матча целым или побитым кто знает... А потом еще наш клуб потери несет: газон, поле, трибуны, ворота... капец.

Smаsh: Как я вчера и предполагал - сумма, полученная от проданных билетов пойдет на восстановление стадиона. Никаких заявлений, исков и т.п. Хотя на всех фото видны лица, эти люди не скрываются от следствия и правосудия.

Kliona: Средневековье какое-то, да нет – африканское племя шизанду, точно как в анекдоте: не съем-так понадкусываю.

ФсёБесит!: Хоть бы не убили никого!

Palivac: Проклинаю тот день, когда Груздеву подсказали вернуть из небытия «Арсенал». Мало того, что выбрасывают на ветер десятки миллионов рублей, так еще и превратили Тулу в зону. давно не видел столько гопников на улицах Тулы. Скорее бы эта команда почила в Бозе и мы опять зажили спокойно, без перекрытия улиц и урок на улицах.