Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отец «отцов из Суринама». Сергей Микулик – о Владимире Перетурине

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Перетурин и Лев Яшин
Владимир Перетурин и Лев ЯшинФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик вспоминает ушедшего сегодня из жизни комментатора Владимира Перетурина. 

Вроде и с очень многими тележурналистами разных поколений перезнакомился я за свою жизнь, но такого уникального в своей самооценка человека, как Владимир Перетурин, не встречал, пожалуй, никогда. Мало того, что Владимир Иваныч искренне считал себя олицетворением спортивного телевидения СССР/России, он еще и был свято убежден в том, что комментаторов, как сугубо штучного товара, на ТВ ни коем случае не должно быть много, а уж все центральные трансляции на первом канале готов был закрыть лично, причем речь шла не только о футболе – помощники потребовались бы только на Олимпиады с чемпионатами мира. Редчайшим исключением могли быть разве что те,, кто достиг в спорте больших, чем он, рядовой мастер спорта, высот – люди уровня Владимира Маслаченко или Евгения Майорова.

Те из коллег, кому выпало счастье жить в телевизионную «эпоху Перетурина», поначалу пытались посмеиваться над этой чертой его характера, но любые попытки шутить по такому серьезному поводу Владимир Иванович пресекал на корню, да и чувством юмора, надо признать, обладал он довольно своеобразным: сколько раз приходилось бывать в совместных командировках, столько же и доводилось слышать его любимую байку, времен выступлений за ленинградское «Динамо». Ехала однажды команда на выездную игру по чужому городу, и дорогу ей перегородила похоронная процессия – еле успели из-за нее к началу, зато выиграли. «Вот же покойник вовремя попался!» – сказал тогда суеверный тренер, и с тех самых пор динамовский администратор с вечера узнавал, кого и где завтра поблизости от гостиницы понесут на кладбище, и в зависимости от этого прокладывался маршрут на стадион. Срабатывала примета, правда, не всегда, но за границей, выходя в день игры нашей сборной поутру из отеля, Перетурин постоянно мечтал вслух: вот бы где похоронный марш услышать – ребятам нашим в помощь!

У микрофона Владимир Иваныч не только патриотично болел за своих, но и частенько давал дельные советы – кто же не помнит про «отцов из Суринама», которых нам надо поискать, чтобы вырастить своих Гуллитов с Райкардами. Тренеры сборной, бывало обижались на такие подсказки, а кое-кто даже считал Перетурина нефартовым комментатором для своей команды, но в лучшие свои годы тот был вхож в самые разные высокие кабинеты, и всегда умел убедить кого надо, что сборная – это его тема. А то поменяете сгоряча – а как еще хуже результаты пойдут?

И лучших времен у Перетурина ведь было много, как ни у кого – шутка ли, «Футбольное обозрение» он вел без года два десятилетия, а когда в первый раз серьезно занемог, то не мог глазам своим поверить, что в его отсутствии его эфирное время осваивают другие люди! И вернулся ведь, и всем все высказал, едва речь восстановилась, но возраст и болезни вскоре все-таки взяли свое.

Но он до самого конца жизни, пять последних лет не вставая уже с постели, так с этим и не смирился.

Владимир Перетурин: «Своего учителя Озерова я звал «дядя Коля»…» (Архивное интервью)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перетурин. Голос из детстваПеретурин. Голос из детстваГлавный редактор «Советского спорта» в своей очень личной колонке говорит об ушедшем сегодня от нас.Владимир Перетурин: «Своего учителя Озерова я звал «дядя Коля»…» (Архивное интервью)Владимир Перетурин: «Своего учителя Озерова я звал «дядя Коля»…» (Архивное интервью)«Советский спорт» публикует интервью с Владимиром Перетуриным, датируемое 2008 годом.Никита Симонян: Выражаю соболезнования семье Владимира ПеретуринаВице-президент Российского Футбольного Союза Никита Симонян выразил соболезнования семье Владимира Перетурина, умершего на 79-м году жизни.Владимир Перетурин умер на 79-м году жизниИзвестный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-году жизни, сообщает «Р-Спорт».Жена Владимира Перетурина: Врачи пытались поставить мужа на ноги, но все впустуюСпортивный комментатор, экс-ведущий программы «Футбольное обозрение» Владимир Перетурин перенес два инсульта и прикован к постели. О состоянии здоровья Перетурина рассказала его жена Ольга.Владимир Перетурин: Кокорину и Мамаеву нужно платить 50 000 рублей в месяцСпортивный комментатор, экс-ведущий программы «Футбольное обозрение» Владимир Перетурин прокомментировал скандальную вечеринку Александра Кокорина и Павла Мамаев в Монте-Карло после Евро-2016. Он считает, что в России футболисты получают слишком высокие зарплаты.Владимир Перетурин: «Динамо» через год вернется в РФПЛ. Из этого состава никто не нуженНапомним, что московское «Динамо» проиграло «Зениту» (0:3) в заключительном, 30- туре чемпионата России.Выбери лучшего футбольного комментатора в истории российского телевидения (голосование)Портал SOVSPORT.RU предлагает своим пользователям выбрать лучшего российского футбольного комментатора.Владимир Перетурин: Нашей сборной только у Фарерских островов выигрывать!Вчера в Химках сборная России сыграла вничью (0:0) с Казахстаном. Впечатлением о матче делится телекомментатор Владимир Перетурин.Владимир Перетурин: На поле должно быть не больше трех легионеровПосле того, как министр спорта России Виталий Мутко высказался за отмену нового, утвержденного РФС формат лимита на иностранных игроков (система «10+15»: 10 иностранцев и 15 россиян в заявке на сезон), свое мнение на этот счет высказал известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин.Владимир Перетурин: Помню, как болельщики несли портфель Стрельцова на стадионВ декабре закончились съемки сериала «В созвездии Стрельца» про футболиста Эдуарда Стрельцова. В связи с этим известный телекомментатор Владимир Перетурин рассказал sovsport.ru о своих встречах с легендарным футболистом.Владимир Перетурин: Где будут набирать игровую практику игроки нашей сборной?Вчера питерский «Зенит» проиграл на своем поле матч лиги чемпионов «Байеру» - 1:2. Телекоментатор Владимир Перетурин, исходя из виденого, оценивает проект нового формата лимита на легионеров «10+15».Владимир Перетурин: Капелло — плохой тренер. Думаю, Бышовец справился бы лучшеГлавный тренер сборной России Фабио Капелло не справился со своей работой. Такую точку зрения высказал спортивный комментатор Владимир Перетурин, который также считает, что Капелло мог бы заменить Анатолий Бышовец.Владимир Перетурин: России нужно срочно отказаться от проведения чемпионата мираРоссия должна отказаться от проведения чемпионата мира по футболу в 2016 году. В этом уверен спортивный комментатор Владимир Перетурин.«Гормоны роста прикупи». Как выглядела бы твит-трансляция футбольного финала в Сеуле-1988«Гормоны роста прикупи». Как выглядела бы твит-трансляция футбольного финала в Сеуле-1988Олимпийские игры 1988 года стали самым успешным турниром в истории отечественного футбола. Sovsport представил, как могло все это дело выглядеть, если бы в то время были гаджеты и соцсети.Владимир Перетурин: Надо признать ошибку, выплатить Капелло неустойку и отпустить на все четыре стороны!Известный телекомментатор Владимир Перетурин о выступлении сборной России на чемпионате мира в БразилииВладимир Перетурин: Денисов совершил большую глупость, пропал игрокВладимир Перетурин: Денисов совершил большую глупость, пропал игрокИзвестный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин поделился своим мнением об изменениях в составе «Зенита».Владимир Перетурин: Приятно, что именно российский специалист привел ЦСКА к победе в чемпионатеИзвестный футбольный телекомментатор Владимир Перетурин - о чемпионстве ЦСКА.Владимир Перетурин: Денисов сделал большую глупость, перейдя в «Анжи»Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин поделился мнением о переходе полузащитника «Зенита» Игоря Денисова в «Анжи», пишет «Спорт уик-енд».Владимир Перетурин: Наше футбольное руководство - это полная некомпетентность!Спортивный комментатор СССР Владимир Перетурин прокомментировал ситуацию вокруг разногласий РФС с РФПЛ
Футбол
Бывший наставник сборной Аргентины Бьельса возглавил «Лилль»
Футбол
Виталий Мутко: Принято решение о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург»
Футбол
Шамиль Лахиялов: В следующем сезоне «Спартак» станет вдвойне сильным раздражителем
Футбол
Квинси Промес: Я не знаю, что будет в будущем
все новости
Владимир Перетурин
Владимир Перетуринвсе новости