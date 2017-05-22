Отец «отцов из Суринама». Сергей Микулик – о Владимире Перетурине

Владимир Перетурин и Лев Яшин Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик вспоминает ушедшего сегодня из жизни комментатора Владимира Перетурина.

Вроде и с очень многими тележурналистами разных поколений перезнакомился я за свою жизнь, но такого уникального в своей самооценка человека, как Владимир Перетурин, не встречал, пожалуй, никогда. Мало того, что Владимир Иваныч искренне считал себя олицетворением спортивного телевидения СССР/России, он еще и был свято убежден в том, что комментаторов, как сугубо штучного товара, на ТВ ни коем случае не должно быть много, а уж все центральные трансляции на первом канале готов был закрыть лично, причем речь шла не только о футболе – помощники потребовались бы только на Олимпиады с чемпионатами мира. Редчайшим исключением могли быть разве что те,, кто достиг в спорте больших, чем он, рядовой мастер спорта, высот – люди уровня Владимира Маслаченко или Евгения Майорова.

Те из коллег, кому выпало счастье жить в телевизионную «эпоху Перетурина», поначалу пытались посмеиваться над этой чертой его характера, но любые попытки шутить по такому серьезному поводу Владимир Иванович пресекал на корню, да и чувством юмора, надо признать, обладал он довольно своеобразным: сколько раз приходилось бывать в совместных командировках, столько же и доводилось слышать его любимую байку, времен выступлений за ленинградское «Динамо». Ехала однажды команда на выездную игру по чужому городу, и дорогу ей перегородила похоронная процессия – еле успели из-за нее к началу, зато выиграли. «Вот же покойник вовремя попался!» – сказал тогда суеверный тренер, и с тех самых пор динамовский администратор с вечера узнавал, кого и где завтра поблизости от гостиницы понесут на кладбище, и в зависимости от этого прокладывался маршрут на стадион. Срабатывала примета, правда, не всегда, но за границей, выходя в день игры нашей сборной поутру из отеля, Перетурин постоянно мечтал вслух: вот бы где похоронный марш услышать – ребятам нашим в помощь!

У микрофона Владимир Иваныч не только патриотично болел за своих, но и частенько давал дельные советы – кто же не помнит про «отцов из Суринама», которых нам надо поискать, чтобы вырастить своих Гуллитов с Райкардами. Тренеры сборной, бывало обижались на такие подсказки, а кое-кто даже считал Перетурина нефартовым комментатором для своей команды, но в лучшие свои годы тот был вхож в самые разные высокие кабинеты, и всегда умел убедить кого надо, что сборная – это его тема. А то поменяете сгоряча – а как еще хуже результаты пойдут?

И лучших времен у Перетурина ведь было много, как ни у кого – шутка ли, «Футбольное обозрение» он вел без года два десятилетия, а когда в первый раз серьезно занемог, то не мог глазам своим поверить, что в его отсутствии его эфирное время осваивают другие люди! И вернулся ведь, и всем все высказал, едва речь восстановилась, но возраст и болезни вскоре все-таки взяли свое.

Но он до самого конца жизни, пять последних лет не вставая уже с постели, так с этим и не смирился.

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