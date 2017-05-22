Ешь слонов и худей

Мария Фоминых. Фото: chessevent.ru

Реалити-шоу «Метаморфозы», участником которого стал главред «Советского спорта» Николай Яременко, не оставило равнодушным мир спорта. Международный гроссмейстер Мария Фоминых делится неожиданными выводами: играя в шахматы, люди теряют массу килограммов.

Узнав о том, что главный редактор «Совспорта» Николай Яременко решил бросить все силы на борьбу с собственным весом, я не могла не поделиться действенным средством. Главное преимущество в том, что оно подходит тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, засыпает далеко за полночь, да и вообще не привык отказывать себе в каких бы то ни было радостях жизни. Речь идет не о супертаблетках, так что не спешите обвинять в скрытой рекламе, а о шахматах. Кажется, что передвижение фигур по доске не требует больших усилий, однако если вспомнить, что мозг – самый энергозатратный орган в теле человека, то уже не покажется удивительным, что сидя за доской можно потерять калорий больше, чем двигаясь. Гроссмейстеры нередко упоминают в интервью, что теряют в весе после турнира, а иногда и вовсе после одной партии. Не раз приходилось слышать и о том, что шахматные матчи по энергозатратам сравнимы с боксерскими поединками...

Скажу честно, мне эта параллель настолько нравилась, что я сама ее цитировала, не вдаваясь в размышления о том, какие «британские ученые» сделали это великое открытие. Но ответственность перед читателями и писателями Совспорта сподвигла провести мини-исследование связи шахмат и потери веса. Телефонно-соцсетевой опрос друзей с рейтингом за 2500 подтвердил, что ответственные турниры – неплохой способ, чтобы скинуть пару кило. Александра Костенюк указала конкретные цифры: «За напряженный турнир часто теряю 2-3кг, рекорд – 5кг». При этом сами шахматисты (особенно мужчины), наоборот стараются похудеть перед турниром, даже зная о том, что впереди интенсивная нагрузка. Рекорд похудения принадлежит семикратному чемпиону России Петру Свидлеру, несколько лет назад он буквально на глазах «расстаял» на 20 кг. Правда, шахматные нагрузки тут не при чем, петербуржский маэстро сбрасывал вес не во время турниров, а во время подготовки к ним.

Давно уже организаторы серии турниров чемпионата мира мечтают о том, чтобы во время игры специальные датчики измеряли давление, чсс и прочее, и «шкалили» во время цейтнотов и прочих стрессов на радость зрителей. Но пока это в бендеровских планах...

Научных данных об энергозатратах во время шахматных поединков найти не удалось. Удивительно, но в бесконечных таблицах, расписывающих сколько калорий сжигается при занятиях разным спортом, пением, вязанием, сексом (интенсивным и не очень), о шахматах ни гу-гу. Знакомые из РГУФКа подтвердили, что никаких исследований о связи игры в шахматы с потерей калорий не проводилось. Так что предлагаю чередовать физические нагрузки с интеллектуальными, запатентовать исследование, и послужить не только собственной фигуре, но и шахматной науке.