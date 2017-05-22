Вы, друзья, как ни садитесь… Как игра сборной зависит от календаря РФПЛ
Российская футбольная премьер-лига анонсировала дату старта
и завершения чемпионата страны по футболу на сезон 2017/18. Первый тур намечен
на 16 июля, а последний – на 13 мая.
Почему эти даты так важны, особенно последняя? Все просто –
летом 2018 года в нашей стране будет проходить чемпионат мира. Сборная России на
правах хозяйки турнира будет играть в матче-открытии 14 июня. Между окончанием
сезона в премьер-лиге и первой игрой сборной России на ЧМ-2018 пройдет 32 дня.
Много это, или мало? Выяснить можно только опытным путем.
Вот мы и решили вспомнить, когда заканчивали играть клубы, а тренеры
национальной команды получали игроков в свое распоряжение в 2012, 2014 и 2016
годах – для подготовки к чемпионатам мира и Европы после сезона по системе
осень-весна.
Евро-2012
Сезон 2011/12 получился для футболистов российских клубов
особенно сложным. Это был переходный чемпионат. За привычным первенством в
тридцать туров с весны по осень следовал второй этап – команды разделялись на
две группы и играли еще один турнир – 14 дополнительных туров.
В 2012 году чемпионат завершился 13 мая. Буквально через
день игроки национальной команды уже поступили в распоряжение Дика Адвоката.
Голландскому тренеру на подготовку к первому матчу дали 26 дней. Игра была
намечена на 8 июня – в Группе А Россия играла с Чехией. Матч завершился победой
наших со счетом 4:1.
Чем закончился тот турнир, мы все прекрасно помним: «Ваши
ожидания – это ваши проблемы». Этой крылатой фразе Андрея Аршавина
предшествовала ничья с хозяевами турнира – сборной Польши, и обидное поражение
от Греции со счетом 0:1. Россия заняла третье место и вылетела. Дик Адвокат был
уволен. Его место позже занял итальянец Фабио Капелло.
ЧМ-2014
К 2014 году Россия уже окончательно привыкла к системе
осень-весна. Чемпионат шел своим чередом. 30-й тур был намечен на 15 мая – дата
на которой настаивал синьор Капелло. Он даже хотел заполучить игроков раньше,
но 15 мая – все, что смогли сделать в Российском футбольном союзе. Для этого и
так пришлось буквально на коленке перекраивать календарь, максимально уплотняя
его.
Перед стартовым матчем сборной России у Капелло было долгих
33 дня – рекорд. Россия попала в последнюю по счету Группу Н и вступали в
борьбу в числе последних – 17 июня матчем с Южной Кореей в бразильской Куябе –
сыграли вничью 1:1.
Во втором туре мы на «Маракане» уступили Бельгии 0:1, а в
последний день группового турнира в Куритибе не смогли переиграть Алжир – 1:1.
В итоге Россия вновь вылетела с третьего места. Капелло сохранил свой пост, но
ненадолго – через год его уволили за неудовлетворительные результаты в
отборочном турнире Евро-2016.
Евро-2016
К чемпионату Европы 2016 года команду готовил первый за
долгое время отечественный специалист – Леонид Слуцкий. Чемпионат страны
завершился 21 мая – самое позднее окончание в год крупного футбольного форума.
Первый матч на Евро-2016 был намечен уже на 11 июня (всего
21 день для Слуцкого) – Россия в Группе В играла с Англией в Марселе – вновь
ничья 1:1. Начиналось все оптимистично, а закончилось – катастрофой: два
поражения от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3) откинули Россию на последнюю строчку
в группе. Это выступление стало худшим за все время. Слуцкий вскоре подал в
отставку. Его приемником стал Станислав Черчесов, у которого на подготовку
сборной времени будет побольше.
Мораль
Зависит ли как-то результат на крупном турнире от даты
окончания внутреннего чемпионата и времени на подготовку команды, отведенного
тренеру? По большому счету – не зависит. Тут, как в басне, «Вы друзья, как ни
садитесь…» Дальше можно придумать что-то про футболистов. Единственное – лучше давать
тренеру на работу со сборной чуть больше, чем три недели, если мы не хотим
занимать последнее место в группе, а рассчитываем хотя бы на третью строчку.