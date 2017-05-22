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Вы, друзья, как ни садитесь… Как игра сборной зависит от календаря РФПЛ

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Кудряшов и Денис Глушаков
Федор Кудряшов и Денис ГлушаковФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Российская футбольная премьер-лига анонсировала дату старта и завершения чемпионата страны по футболу на сезон 2017/18. Первый тур намечен на 16 июля, а последний – на 13 мая.

Почему эти даты так важны, особенно последняя? Все просто – летом 2018 года в нашей стране будет проходить чемпионат мира. Сборная России на правах хозяйки турнира будет играть в матче-открытии 14 июня. Между окончанием сезона в премьер-лиге и первой игрой сборной России на ЧМ-2018 пройдет 32 дня.

Много это, или мало? Выяснить можно только опытным путем. Вот мы и решили вспомнить, когда заканчивали играть клубы, а тренеры национальной команды получали игроков в свое распоряжение в 2012, 2014 и 2016 годах – для подготовки к чемпионатам мира и Европы после сезона по системе осень-весна.

Евро-2012

Сезон 2011/12 получился для футболистов российских клубов особенно сложным. Это был переходный чемпионат. За привычным первенством в тридцать туров с весны по осень следовал второй этап – команды разделялись на две группы и играли еще один турнир – 14 дополнительных туров.

В 2012 году чемпионат завершился 13 мая. Буквально через день игроки национальной команды уже поступили в распоряжение Дика Адвоката. Голландскому тренеру на подготовку к первому матчу дали 26 дней. Игра была намечена на 8 июня – в Группе А Россия играла с Чехией. Матч завершился победой наших со счетом 4:1.

Чем закончился тот турнир, мы все прекрасно помним: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Этой крылатой фразе Андрея Аршавина предшествовала ничья с хозяевами турнира – сборной Польши, и обидное поражение от Греции со счетом 0:1. Россия заняла третье место и вылетела. Дик Адвокат был уволен. Его место позже занял итальянец Фабио Капелло.

ЧМ-2014

К 2014 году Россия уже окончательно привыкла к системе осень-весна. Чемпионат шел своим чередом. 30-й тур был намечен на 15 мая – дата на которой настаивал синьор Капелло. Он даже хотел заполучить игроков раньше, но 15 мая – все, что смогли сделать в Российском футбольном союзе. Для этого и так пришлось буквально на коленке перекраивать календарь, максимально уплотняя его.

Перед стартовым матчем сборной России у Капелло было долгих 33 дня – рекорд. Россия попала в последнюю по счету Группу Н и вступали в борьбу в числе последних – 17 июня матчем с Южной Кореей в бразильской Куябе – сыграли вничью 1:1.

Во втором туре мы на «Маракане» уступили Бельгии 0:1, а в последний день группового турнира в Куритибе не смогли переиграть Алжир – 1:1. В итоге Россия вновь вылетела с третьего места. Капелло сохранил свой пост, но ненадолго – через год его уволили за неудовлетворительные результаты в отборочном турнире Евро-2016.

Евро-2016

К чемпионату Европы 2016 года команду готовил первый за долгое время отечественный специалист – Леонид Слуцкий. Чемпионат страны завершился 21 мая – самое позднее окончание в год крупного футбольного форума.

Первый матч на Евро-2016 был намечен уже на 11 июня (всего 21 день для Слуцкого) – Россия в Группе В играла с Англией в Марселе – вновь ничья 1:1. Начиналось все оптимистично, а закончилось – катастрофой: два поражения от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3) откинули Россию на последнюю строчку в группе. Это выступление стало худшим за все время. Слуцкий вскоре подал в отставку. Его приемником стал Станислав Черчесов, у которого на подготовку сборной времени будет побольше.

Мораль

Зависит ли как-то результат на крупном турнире от даты окончания внутреннего чемпионата и времени на подготовку команды, отведенного тренеру? По большому счету – не зависит. Тут, как в басне, «Вы друзья, как ни садитесь…» Дальше можно придумать что-то про футболистов. Единственное – лучше давать тренеру на работу со сборной чуть больше, чем три недели, если мы не хотим занимать последнее место в группе, а рассчитываем хотя бы на третью строчку.

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