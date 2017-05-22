«Он сделал мое поколение звездами». Ловчев – о Владимире Перетурине

Владимир Перетурин и Олег Романцев Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» вспоминает ушедшего из жизни телекомментатора Владимира Перетурина.

Моя карьера прошла в эпоху Озерова и Перетурина, уже позже появился Маслаченко. Знаете, короля играет свита. То, что мое поколение сейчас известно и востребовано – это их заслуга. Они сделали нас звездами. Да, возможно, мы играли лучше, чем нынешнее поколение, но главное то, как Перетурин и его коллеги нас подавали. Они очень хорошо к нам относились, так же как и мы к ним.

Теперь мы перед ним в долгу. Знаю, что Володя в последнее время тяжело болел, был невостребован. Конечно, ему нужно было уделять больше внимания и больше помогать, потому что материальное положение у него было не самое лучшее.

Но, главное, это, конечно, внимание и востребованность. Перетурин был очень огорчен их отсутствием. Это же беда очень многих наших ветеранов, причем не только футбольных. Беда всей нашей страны. Знаете, когда я смотрю матчи «Манчестер Юнайтед» и вижу сидящего на трибунах Бобби Чарльтона, то радуюсь за него. Потому что с ним разговаривают, у него берут автографы, его ценят. Повторю дело не в деньгах. Многим из нас было бы очень приятно видеть влюбленные глаза на улице, слышать хорошие слова, быть в центре внимания.

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И еще какая деталь: и Перетурин, и Геннадий Орлов, и Владимир Маслаченко – все они сами играли в футбол. И этим они отличаются от нынешнего поколения комментаторов. Они никого не учили играть в футбол, они просто о нем рассказывали.

А про Володю вспоминается одна история. Я не служил в армии. Рано заиграл в «Спартаке» и меня не призывали – была отсрочка. Но отсрочку давали только до 27 лет. А дальше нужно было идти служить. Например, моего хорошего друга, замечательного футболиста Сергея Ольшанского забрали в армию за два дня до 27-летия, представляете. Причем отправили сначала куда-то очень далеко, чуть ли не на Камчатку. Володя Никонов из «Торпедо» поехал в Чебаркуль. Там, кстати, в свое время Харламов играл.

Так вот, когда мне было 22 года, у меня родилась дочка. А в 26 – сын. Я их забрал с женой из роддома, отвез к себе и сразу же помчался в аэропорт Домодедово – «Спартак» улетал на матч в Ереван. Прилетели, поехали на стадион «Раздан» проводить тренировку. Смотрю, по беговой дорожке идет Перетурин.

А на дворе – 1975-й год, ЦСКА, который через военкомат забирал себе спортсменов, тренировал Анатолий Тарасов, которого поставили во главе футбольной команды. И я подхожу к Перетурину и говорю: «Володь, можешь завтра начать репортаж с такой фразы: «К сведению Тарасова, у Ловчева родился второй ребенок». А тех, у кого было двое детей, в армию уже не брали. И он выполнил мою просьбу, начал репортаж с этих слов.

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