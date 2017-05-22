«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»

В понедельник в Москве состоялся совет директоров «Спартака». Боссы красно-белых совместно с главным тренером Массимо Каррерой подводили итоги сезона и строили планы на будущее.

Штаб-квартира «ЛУКОЙЛа» на Сретенском бульваре была выбрана для заседания не случайно: тут было удобнее провести все торжественные мероприятия, запланированные на этот день. Хотя обычно боссы «Спартака» свои совещания проводят в другом месте.

Солнце припекало будь здоров, но красно-белых менеджеров, тренеров и футболистов, прибывших на мероприятие, это волновало мало. В офис компании привезли чемпионский кубок. Что характерно, после официальной части никуда не увезли. Интересно, сколько он там пробудет?

Официальная часть заняла совсем немного времени – уже спустя полчаса из центральных дверей уже начали появляться игроки в элегантных костюмах.

Первым на улицу выбежал Боккетти. Итальянец так торопился в отпуск, что не заметил журналистов, стремительно сел в машину и умчался восвояси. Следом – группа молодых ребят во главе с Зобниным. Он и еще несколько спартаковцев сели в не самый навороченный седан и также уехали прочь.

Промес приехал на совет директоров вместе с отцом. Не очень понятно, зачем голландец брал на мероприятие папу, но это и не важно.

Три спартаковских вратаря – Селихов, Песьяков и Ребров – вышли на улицу вместе, но первый укатил по своим делам молниеносно. Песьяков и Ребров еще долго сидели в машине и о чем-то общались.

На контакт с прессой пошел только капитан «Спартака» Глушаков. И в его арсенале вновь нашлось место искрометным шуткам.

– Была большая встреча, – сказал он. – Руководство поздравило и подарило памятные призы. Что в пакете? Ещё не смотрел.

– Что-то напутственное руководители сказали?

– Да нет, как обычно напомнили, что «Спартак» – самый популярный клуб страны.

– В «ЛУКОЙЛе» действительно все болеют за «Спартак»?

– Ну да. Не удивлюсь, если в «Газпроме» тоже болеют за нас, – резюмировал хавбек.

Впрочем, всех интересовало другое: сколько потратит «Спартак» на новичков, кого купит, с кем расстанется – ведь одним из пунктов повестки заседания значилось обсуждение трансферной политики клуба на лето.

Ясность должен был внести генеральный директор Сергей Родионов. Выйдя на свежий воздух, он деликатно попросил журналистов оставить его на пару минут наедине с сигаретой. Возможно, споры были жаркими и нужно было успокоиться. Родионов сдержал обещание и спустя несколько минут сам подозвал к себе репортеров.

– На совете директоров рассматривались итоги выступления «Спартака-2» и основной команды, – начал он. – Результаты первых – удовлетворительные, а вторых – сами понимаете, раз победили в РФПЛ. Стать чемпионами было очень сложно, а защитить титул будет ещё сложнее. Результаты работы академии и молодёжного состава рассмотрим позже.

– Каковы планы на будущее?

– Не хочу лукавить, трансферный план есть. Но пока без определенных позиций и цифр, потому что нужна тишина в этом вопросе. Мы в последнее время придерживаемся этого мнения.

– Бюджет на трансферы будет увеличен в связи с Лигой чемпионов?

– Я бы не сказал. Усиление будет точечным. В последнее время мы работаем именно так. Не забывайте, что кроме Лиги чемпионов мы участвуем в чемпионате России и Кубке страны.

– «Спартак» будет выкупать Маурисио?

– Маурисио покинет команду. Это решение руководства, в том числе главного тренера. Тигиев? Еще будем решать этот вопрос. Ещенко? Тоже будем решать.

Ну а мы будем смотреть и выяснять. Интерес к «Спартаку» велик всегда, а этим летом, после долгожданного титула, он будет еще больше.