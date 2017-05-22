Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 30-го тура РФПЛ
Чемпионат России подошел к своему концу, но это не значит, что «Советский спорт» забыл показать вам самых красивых болельщиц заключительного тура РФПЛ.
«Оренбург» – «Ростов» – 2:0
«Томь» – «Краснодар» – 1:5
«Уфа» – «Урал» – 1:0
Вот и отгремел очередной сезон. И радостно, и грустно. Было много побед,но были и поражения ,которые только закаляли наш боевой дух! Мы это сделали ,мы в 7-ке лучших! Спасибо клубу, спасибо всем кто с нами и не с нами! Совсем скоро мы окунёмся в новый сезон, в котором нас ждут новые вершины. До встречи в новом сезоне Премьер-лиги, Уфа! #премьерлига#рфпл#фкуфа#фкуфанашакоманда#30тур
«Локомотив» – «Зенит» – 0:2
«Амкар» – «Рубин» – 1:2
«Арсенал» – «Спартак» – 3:0
«Крылья Советов» – «Терек» – 1:3
Когда уже неделя прошла,а фоточку прекрасную с матча @fckssamara - @zenit_spb авторства замечательной @anna_shaim не можешь не выложить😍💙 Кстати,хочу напомнить,что завтра, 21.05.2017,последний домашний матч наших @fckssamara ,игра с @fcterekgrozny очень важна. Приходите на Металлург, погоду обещают супер! #Самара #крыльясоветовзенит #КСЗенит #smr2018 #samara2018 #КрыльяСоветовТерек #рфпл #rfpl #football #love #sport #fangirl #СамараЖдетЧемпионат
ЦСКА – «Анжи» – 4:0