Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 30-го тура РФПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал матч красно-белых с тульским «Арсеналом» (0:3) договорным.

Валерий Рейнгольд: «Спартак» сдал «Арсеналу» матч? Договорняк 0:3 не проигрывают Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал матч красно-белых с тульским «Арсеналом» (0:3) договорным.

Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал предположение, что матч 30-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком» (3:0) мог носить договорной характер.

Игорь Лебедев: Матч «Арсенал» – «Спартак» мог быть договорным

Игорь Лебедев: Матч «Арсенал» – «Спартак» мог быть договорным Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал предположение, что матч 30-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком» (3:0) мог носить договорной характер.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес успешную операцию, которая была сделана в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Игнашевич успешно прооперирован в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы

Игнашевич успешно прооперирован в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес успешную операцию, которая была сделана в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Глушаков – лучший футболист по версии РФС, Кононов возглавил «Терек» и смерть Перетурина. Главные новости дня

Глушаков – лучший футболист по версии РФС, Кононов возглавил «Терек» и смерть Перетурина. Главные новости дня «Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.

Вице-президент «Ростов» Курбан Бердыев рассказал, останется ли в клубе в следующем сезоне.

Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял

Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял Вице-президент «Ростов» Курбан Бердыев рассказал, останется ли в клубе в следующем сезоне.

В понедельник в Москве состоялся совет директоров «Спартака».

«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»

«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже» В понедельник в Москве состоялся совет директоров «Спартака».

«Краснодар» 12 июня начнет подготовку к новому сезону Футболисты «Краснодара» начнут подготовку к следующему сезону 12 июня, сообщает официальный сайт «быков».

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.

Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека» Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.

Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу» Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч «Арсенал» – «Спартак» .

Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления питерского «Зенита» в прошедшем чемпионате России.

Александр Бубнов: «Зенит» провалил сезон Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления питерского «Зенита» в прошедшем чемпионате России.

Виталий Мутко: Спартаковским болельщикам надо уважать другие команды

Виталий Мутко: Спартаковским болельщикам надо уважать другие команды Президент РФС Виталий Мутко – о забегах болельщиков «Спартака».

Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления московского «Локомотива» в прошедшем чемпионате России.

Александр Бубнов: «Локомотив» провел неоднозначный сезон Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления московского «Локомотива» в прошедшем чемпионате России.

Владислав Безбородов: Награда лучшего арбитра? Я честно выполнял свою работу.

Владислав Безбородов: Награда лучшего арбитра? Я честно выполнял свою работу. Футбольный арбитр Владислав Безбородов, признанный лучшим судьей прошедшего сезона, прокомментировал свою награду.