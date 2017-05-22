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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 30-го тура РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщица ЦСКА
Болельщица ЦСКАФото: Instagram

Чемпионат России подошел к своему концу, но это не значит, что «Советский спорт» забыл показать вам самых красивых болельщиц заключительного тура РФПЛ.

«Оренбург» – «Ростов» – 2:0

⚽️

Публикация от Любите Искренне🍃Путешествуйте (@natkachocolate)

«Томь» – «Краснодар» – 1:5

Публикация от @4ydomalish

«Уфа» – «Урал» – 1:0

«Локомотив» – «Зенит» – 0:2

#лигаальфа2017#cheerleading#альфабанк ✌🏼🅰️

Публикация от Пищулина Полина (@pischulinapolina)

«Амкар» – «Рубин» – 1:2

⭐️️

Публикация от Дашуля👑👸🏻 (@dari_nar)

🔴😍⚫️ Ждём всех! Закрываем сезон⚽️ ⭐️17:00⭐️#АмкарРубин

Публикация от Алёна Любимова (@alena_lyubimova)

«Арсенал» – «Спартак» – 3:0

«Крылья Советов» – «Терек» – 1:3

Когда уже неделя прошла,а фоточку прекрасную с матча @fckssamara - @zenit_spb авторства замечательной @anna_shaim не можешь не выложить😍💙 Кстати,хочу напомнить,что завтра, 21.05.2017,последний домашний матч наших @fckssamara ,игра с @fcterekgrozny очень важна. Приходите на Металлург, погоду обещают супер! #Самара #крыльясоветовзенит #КСЗенит #smr2018 #samara2018 #КрыльяСоветовТерек #рфпл #rfpl #football #love #sport #fangirl #СамараЖдетЧемпионат

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ELYA (@elechko)

ЦСКА – «Анжи» – 4:0

🔴🔵

Публикация от @olyapataki

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