Валерий Рейнгольд: Чего там Луческу про меня лепит? Какой я ему фанат?!

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу, а также поделился мнением об игре «Спартака» в 30-м туре и подвел итоги для других команд.

«СПАРТАК»: ЗА СЕЗОН «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»

Валерий Рейнгольд об игре «Спартака» и ЦСКА, тренер Гончаренко, а также жесткий ответ на критику Мирчи Луческу, оценил перспективы «Локомотива» в следующем сезоне и раскритиковал аутсайдеров и разгромил участников стыковых матчей.

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– Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к футболистам «Спартака» по матчу в Туле?

– Никаких вопросов нет. А какие могут быть вопросы? Мне звонили из Ленинграда и ставили вопрос ребром: «Что случилось со «Спартаком»?» Ничего не случилось. Все нормально. В ранге чемпиона долго играть тяжело. Спасибо, что почти до конца доиграли сезон, а игру с «Арсеналом» провалили, да. Тяжело все время играть в боевом тонусе. Расслабились до предела. Все равно ставлю за сезон «пять с плюсом». Никаких претензий.

Вопрос у меня есть только к Сергею Кирьякову. Почему его команда не играла так всегда? Простой нормальный вопрос главному тренеру. Почему в матче со «Спартаком» его команда сыграла хорошо, а в предыдущих матчах не было ничего похожего?

Касаемо самого «Спартака», все достойно. Еще раз поздравляю ребят и желаю им хорошо отдохнуть. Нужно подготовиться к следующему очень тяжелому сезону, в котором будет и Лига чемпионов.

– Агент Дмитрий Селюк назвал игру нечестной.

– Не увидел договорняка. Одна команда была не готова – «Спартак», вторая рвалась через край. Это я увидел. Это по игре. После праздников и выпитого шампанского «Спартак» повесил себе гири на ноги. Если я молчу – договорняка не было. Договорняк со счетом 0:3 не проигрывают.

– А с каким счетом его проигрывают?

– 2:3, 0:1, 1:2. И все – конфузные моменты. Такого я не увидел.

– А про болельщиков «Спартака» ничего не хотите сказать? Их поведение в Туле переходит все границы. Безобразие.

– Согласен. Это безобразие уже давно переходит все границы. Не буду называть безумцами всех болельщиков «Спартака», но есть люди, которые поджигают, провоцируют. С ними надо бороться. Основная масса – нормальные люди. Конечно, такого безобразия не должно быть. Нужно наводить порядок и жестоко наказывать провинившихся. Но наши чиновники работать не хотят. Они любят штрафовать. Но какой от них смысл?

– Про ЦСКА. Очередной гол забил Федор Чалов. Почему его не доверял Леонид Слуцкий в первом круге и почему Виктор Гончаренко предпочитал ему Витиньо и Аарона Оланаре?

– Чалов при Слуцком только начинал свою футбольную карьеру. Когда я его в первых раз увидел, не мог понять, может он играть или нет. Сейчас говорю – может. У него приличная скорость. И есть голова. В результате он прибавил на глазах. Молодец.

ЛУЧЕСКУ МНЕ РЕКЛАМУ ДЕЛАЕТ?

– «Зенит» остался на третьем месте. Сезон провален из-за главного тренера?

– Отрыто заявляю, да. А вы слышали, что Мирча Луческу сказал про меня?

«Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало, – сказал Луческу. – Взять того же Рейнгольда, который на 500% фанат «Спартака», он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны».

– Да. Он сказал о незаслуженной критике и назвал вас фанатом «Спартака».

– Какой я ему фанат? Я со «Спартаком» чемпионат и Кубок страны выигрывал. Чего он там лепит? Нашел фаната! Заявляю, что я всегда переживаю за «Спартак», но я же не бездумно наговариваю на «Зенит» и Луческу. Я говорю о фактах.

И сезон он завалил – это факт. Кто проводил селекцию? Луческу. По его рекомендациям набирали игроков. И селекцию он завалил. Луческу перепутал первенство Украины и России. В Украине играют две команды, а в России - все.

А то, что он меня назвал, рекламу мне делает? И без этой рекламы меня пол-России знает. Повторяю, сезон завалил Луческу. У него все виноваты. И судьи, и игроки, и Рейнгольд. Где бы хоть раз такое позволил себе Массимо Каррера? А этот жалуется – судьи плохие, трусы длинные и ветер не в ту сторону дует.

– На месте руководства «Зенита» вы бы расстались с Луческу?

– В секунду. Не мне вам говорить, какие задачи перед ним ставились. Самый богатый клуб не только в России, но и в Восточной Европе. Он завалил сезон и пусть терпит критику.

Валерий Рейнгольд жестко отвечает главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу



СО ЛБА БЕРДЫЕВА УПАЛА ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

– Почему даже на фоне такого «Зенита» «Локомотив» в последнем туре выглядел еще хуже?

– А что есть у «Локомотива»? Со мной и Юрий Семин согласен. Исполнительского мастерства, как кот наплакал. Среднего уровня команда, которая выиграла Кубок страны – это громадный успех. Спасибо Юрию Палычу. С этим составом бороться за медали бесполезно. Если уж «Спартаку» надо укрепляться, то, как нужно же нужно укрепляться «Локомотиву»…

– Что скажете про «Ростов», который проиграл «Оренбургу» и с четвертого места опустился на шестое?

– Золотая звезда со лба Курбана Бердыева упала и народ, наконец-то, успокоится. «Ростов» - хорошая рабочая лошадка. Только лишь. Заняли место, которое им положено. Я и от «Краснодара» не в восторге. Удивительно то, что «Ростов» проиграл, имея такое преимущество. Могли красиво хлопнуть дверью. Тогда бы я, наверное, говорил о «Ростове» в другом тоне. Но команда проиграла и провалила сезон.

– А чего не хватает «Краснодару»?

– В первую очередь жесткого тренера. Я хорошо отношусь к Игорю Шалимову. Он мой одноклубник. Но он не тренер. Игроков «Краснодара» нужно каждый раз бить по ушам, чтобы они выкладывались полностью. Нужно быть мужиками. И еще «Краснодару» нужно искать усиление. У них есть только 11 человек. Очень тяжело играть таким составом. Половину игроков можно гнать. Дмитрий Торбинский и Владимир Быстров уже два года в футбол не играли. Что они забыли в «Краснодаре»? Ушел Ари, игрок забивающий. Играть на старом багаже не получится. Нужно усилиться. Не найдутся деньги у Сергея Галицкого, так и продолжится: игру выиграл – проиграл, две выиграл – проиграл.

– Не жалко «Крылья», вылетевшие из РФПЛ?

– Абсолютно. Еще бы посоветовал им подольше задержаться в ФНЛ. Это же футбольный паразитизм. Если бы «Крылья» выиграли, они бы набрали 31 очко и остались бы без стыковых матчей. Нет, валяли дурака и позорно проиграли матч. Зачем их жалеть, если они приличную зарплату за такое получают?!