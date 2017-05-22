Легенда номер 69. Чемпион мира по мотогонкам погиб в 35 лет
«Советский спорт» рассказывает о трагедии, случившейся с
чемпионом серии MotoGP Ники Хэйденом.
Что случилось?
17 мая Ники Хэйдена во время велосипедной прогулки в
итальянском курортном городе Римини сбила машина. Спортсмена сразу
госпитализировали с диффузным отеком мозга и травмами грудной клетки, состояние
оценивалось как тяжелое. Чуть позже Хэйдена ввели в искусственную кому, а через
день пресс-служба больницы повторно заявила о критическом состоянии спортсмена.
22 мая он скончался в госпитале Маурицио Буфалини.
Кто виноват в столкновении?
Изначально журналисты написали о том, что Хэйден
катался на велосипеде в компании друзей, но, несмотря на это, ни о каких свидетелях сейчас пресса не
сообщает.
Тем не менее, в итальянских СМИ прошло сообщение о том, что
ДТП было снято на камеру наружного видеонаблюдения, а запись трагедии уже
передана сотрудникам полиции.
Чего успел добиться Ники?
В 2006-м Хэйден стал чемпионом серии MotoGP в составе «Хонды».
На протяжении 13 лет выступал в мировой серии за «Хонду» и «Дукати», собрав 28
подиумов.
Наверняка их было бы намного больше, если бы не серьезная
травма запястья из-за которой гонщики обычно заканчивают карьеру. Но не Хэйден:
американец не только смог вернуться, но и взять еще несколько титулов.
В нынешнем сезон Хэйден выступал в классе Superbike и занимал 13-е место, а свою последнюю победу одержал в 2016-м году в Малайзии.
Каким Хэйдена запомнят?
– Если бы чемпиона мира выбирали по количеству болельщиков,
выстроившихся за автографами, неоднократным победителем был бы Хэйден, – пишет про
гонщика известный английский мото-обозреватель Питер Макларен.
Его любили все: фанаты, люди из его команды и даже соперники.
– Ники был одним из лучших друзей, которых я когда-либо видел в паддоке, – говорил про Хэйдена звезда мотогонок Валентино Росси.
– Я глубоко расстроен и опечален. Для меня было большой честью делить гараж вместе с тобой. Мои мысли с семьей Ника. Мы никогда тебя забудем, – написал в инстаграме бывший партнер Хэйдена Штефан Брадл.
– Ты был одним из лучших спортсменов вообще и хорошим другом. Ты будешь навсегда в моем сердце, – написал в твиттере чемпион MotoGP Маверик Виньялес.
– Скромный, веселый, профессиональный, сильный. Ты был действительно хорошим парнем, мы будем скучать по тебе! – написал в твиттере трехкратный бронзовый призер MotoGP Андреа Янноне.
Весь мир автогонок скорбит...
Всю свою карьеру Ники выступал под номером 69 и всегда отличался необычной манерой поведения на трассе. Хэйден любил рисковать и в жизни, поэтому многие в интернете и называют смерть гонщика неслучайной.