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Легенда номер 69. Чемпион мира по мотогонкам погиб в 35 лет

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Легенда номер 69. Чемпион мира по мотогонкам погиб в 35 лет
Фото: Официальный сайт Ники Хэйдена

«Советский спорт» рассказывает о трагедии, случившейся с чемпионом серии MotoGP Ники Хэйденом.

Что случилось?

17 мая Ники Хэйдена во время велосипедной прогулки в итальянском курортном городе Римини сбила машина. Спортсмена сразу госпитализировали с диффузным отеком мозга и травмами грудной клетки, состояние оценивалось как тяжелое. Чуть позже Хэйдена ввели в искусственную кому, а через день пресс-служба больницы повторно заявила о критическом состоянии спортсмена. 22 мая он скончался в госпитале Маурицио Буфалини.

Кто виноват в столкновении?

Изначально журналисты написали о том, что Хэйден катался на велосипеде в компании друзей, но, несмотря на это, ни о каких свидетелях сейчас пресса не сообщает.

Тем не менее, в итальянских СМИ прошло сообщение о том, что ДТП было снято на камеру наружного видеонаблюдения, а запись трагедии уже передана сотрудникам полиции.

Чего успел добиться Ники?

В 2006-м Хэйден стал чемпионом серии MotoGP в составе «Хонды». На протяжении 13 лет выступал в мировой серии за «Хонду» и «Дукати», собрав 28 подиумов.

Наверняка их было бы намного больше, если бы не серьезная травма запястья из-за которой гонщики обычно заканчивают карьеру. Но не Хэйден: американец не только смог вернуться, но и взять еще несколько титулов.

В нынешнем сезон Хэйден выступал в классе Superbike и занимал 13-е место, а свою последнюю победу одержал в 2016-м году в Малайзии.

Каким Хэйдена запомнят?

– Если бы чемпиона мира выбирали по количеству болельщиков, выстроившихся за автографами, неоднократным победителем был бы Хэйден, – пишет про гонщика известный английский мото-обозреватель Питер Макларен.  

Его любили все: фанаты, люди из его команды и даже соперники. 

– Ники был одним из лучших друзей, которых я когда-либо видел в паддоке, – говорил про Хэйдена звезда мотогонок Валентино Росси.

– Я глубоко расстроен и опечален. Для меня было большой честью делить гараж вместе с тобой. Мои мысли с семьей Ника. Мы никогда тебя забудем, – написал в инстаграме бывший партнер Хэйдена Штефан Брадл

– Ты был одним из лучших спортсменов вообще и хорошим другом. Ты будешь навсегда в моем сердце, – написал в твиттере чемпион MotoGP Маверик Виньялес

– Скромный, веселый, профессиональный, сильный. Ты был действительно хорошим парнем, мы будем скучать по тебе! – написал в твиттере трехкратный бронзовый призер MotoGP Андреа Янноне.

Весь мир автогонок скорбит...


Всю свою карьеру Ники выступал под номером 69 и всегда отличался необычной манерой поведения на трассе. Хэйден любил рисковать и в жизни, поэтому многие в интернете и называют смерть гонщика неслучайной. 

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