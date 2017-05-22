Виталий Мутко: Повторю для Луческу: судейство в игре с «Уралом» – неевропейское

Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции после исполкома, как всегда, был, ярок.

«ТЕЛЕПРАВА? ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ»

- Права на показ Кубка Конфедераций до сих пор не выкуплены?

- Переговоры идут, - говорит Мутко. – В их детали меня не посвящают. Все-таки телеправа принадлежат ФИФА, они их напрямую реализуют – переписываются с представителями телеканалов. Насколько я знаю, было сделано новое предложение, но ситуация пока сложная. И нас это тревожит. Завтра в Россию должен прибыть президент ФИФА Джанни Инфантино. Обсудим, в чем нужна помощь государства и нужна ли вообще? Пока есть предложение, но стороны не могут договориться. Не только мы в такой ситуации – схожие трудности и в Испании, Италии, например.

- На стадионе «Санкт – Петербург» начат процесс замены газона. Не будет ли претензий со стороны ФИФА, что было проведено только два тестовых матча вместо необходимых трех?

- Важно понимать, что Кубок Конфедераций и чемпионат мира проводит не Россия, а ФИФА. Все, что делается в рамках подготовки к этим турнирами, согласуется с оргкомитетом ФИФА. И решение о замене газона – тоже. Помимо двух матчей мы провели еще два других тестовых мероприятия на стадионе. Что еще нам тестировать? Все, что нам нужно было увидеть в ходе тестовых матчей, мы увидели. Надо было принимать решение по газону. Его не смогли подготовить – и причин много. Не хочу в них углубляться. Но даже сейчас, когда мы это решение приняли, центральная часть поля, та, что под солнцем, она - в приличном состоянии, а северная и южная стороны – конечно, хуже. Опыт других стадионов говорит, что газон под крышей имеет специфику. Нельзя для себя открывать Америку только сейчас, она уже давно открыта. Есть три-четыре подобных арены, на некоторых из них газон меняют раз в три-четыре месяца. Потому что, ну, не растет под крышей трава. В Петербурге была другая технология – поле должно было выезжать, но некогда сейчас это делать. Плюс климатические условия – снег, дождь, снег. Возможности хорошо пробудить траву не было.

- Игроки ЦСКА Марио Фернандес, которого так мучительно пробовали заиграть за сборную, и Алан Дзагоев не сыграют на Кубке Конфедераций. Тревожно?

- Во-первых, никаких мучений с Фернандесом не было. Захотел получить гражданство – получил. Другое дело, что спортивное гражданство ему оформить не успели. Мы приглашали его на предыдущий сбор, коллектив его принял хорошо. У него огромное желание играть за сборную России, и у Дзагоева - тоже. Но мы исходим из того, что впереди более серьезный турнир – чемпионат мира. Тем более, у нас в сентябре планируется сбор национальной команды. Получится, что ребята почти без отпуска отыграют этот год - в июле уже начало сезона. Конечно, сожалеем, что они не смогут помочь на Кубке Конфедераций, но что делать? Есть и еще проблемы по ряду игроков. Не зря в Австрию вызваны все четыре вратаря из расширенного списка.

«МОГУ ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРИТЬ СВОИ СЛОВА ЛУЧЕСКУ»

А дальше случилось то, что Виталий Мутко умеет лучше всего – многогранно взглянуть на один-единственный вопрос.

- Мирча Луческу недавно посоветовал перенести офис РФПЛ в Санкт-Петербург, а офис РФС оставить в Москве. Тогда российский футбол будет правильно развиваться. Как вам?

- РФПЛ – самостоятельная организация, она не входит в состав РФС. Если вы с каким-то намеком задаете это вопрос, то скажу то, что сказал на исполкоме. Этот чемпионат России стал одним из самых интересных и объективных. И ФНЛ, в том числе. До последнего тура не знали, кто - в стыки, а кто - в зону вылета. Играли СКА-Хабаровск – «Тамбов», семь тысяч болельщиков. Это был интересный матч. Смотрел все игры 30-го тура РФПЛ – накал, борьба! Но победы просто так не даются. Нужно всегда искать причины поражений в себе, а не на стороне. Чтобы клуб побеждал должно многое сложиться – экономическая основа клуба, тренер, футболисты, дух, болельщики. И все это в едином кулаке.

А смотрю я, например, как играют «Крылья» - десять человек на трибуне, - продолжает Мутко. - Хотя раньше там ходило по 30 тысяч человек. Значит – что-то у клуба сломалось. Или на «Рубин» сколько ходит? Вот об этом надо думать, а не об арбитрах. Мы многое меняем в судействе – систему оплаты труда арбитрам, систему отбора и оценок их работы, систему попадания в реестр ФИФА. Все будет независимо. Это не значит, что нас будет кто-то со стороны оценивать. Но не может быть так, что судейскую комиссию возглавляет Баскаков, который к тому же является действующим инспектором. Получается, он оценивает и себя. Допустим, он вчера поставил оценку, а завтра его могут…

Мутко остановился в поисках правильных слов, но решил начать с нового абзаца.

- Судьи не сыграли никакой роли для команд, - подытожил президент РФС. - Вы молодые, не помните, как в середине 90-х приезжаешь в гости, а тебе три пенальти в первом тайме дают. Анатолий Федорович Бышовец говорил: «Нам главное больше двух до перерыва не пропустить». И мы выигрывали 3:2. Видим, у соперников заканчивался запас прочности и договоренности. А что теперь? Все же можно посмотреть. Возьмите статистику – карточки, удаления, пенальти. У нас же многие не смотрят футбол. Включат радио, откроют газету: «О, выиграли. Три удаления, три пенальти - 1:0». И пошло-поехало. Но многих судей вы и не увидели. Некоторые из них лишатся статуса арбитра ФИФА, - строго сказал Мутко.

Если вы намекаете, что Луческу обиделся на мои слова об игре «Зенит» - «Урал», то могу их еще раз повторить: судейство было неевропейского уровня. Не может судья подобного допускать, - разобрался все-таки, на что мы намекали президент РФС. – Но я хочу вот что сказать: глава судейского департамента Будогосский – честный и объективный человек. Под ним в этой структуре все непросто, да. Но он сильный методист. И его подходы сработают.

А закончился спич, как думаете, чем? Конечно, заполняемостью стадионов РФПЛ. Она – 49 процентов. В Германии, по словам Мутко, 75. Так и живем.