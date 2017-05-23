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Андрей Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Спартака"
Футболисты "Спартака"Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги завершившегося сезона РФПЛ.

- Чем, помимо чемпионства красно-белых, запомнился вам минувший чемпионат?
- Ничем другим. Чемпионство «Спартака» - действительно самое яркое событие. 

- Назовите тройку лучших игроков?
- Первое место отдам Промесу. Потом вратарь «Ростова» Медведев. А третий, пожалуй, Глушаков.

- Из молодых футболистов кто больше всего понравился?
- Джикия. Хотя, когда он только перешел в «Спартак», я нещадно критиковал его. Но по ходу второго круга он прибавлял, и из молодежи у него, как мне кажется, самый большой прогресс. Из тех, кто на подходе к сборной, Джикия сейчас лучше всех.

- Финансовая пропасть между группой из нескольких клубов и всеми остальными увеличивается. Эта тенденция будет продолжаться?
-  К сожалению, да. У нас в стране нет тенденции к появлению среднего класса, деньги по-прежнему аккумулируются у узкой группы населения. Поэтому все хорошо будет у команд, которые относятся к крупным корпорациям или очень богатым людям. А там, где бюджет собирательный, напротив, будет все хуже.

- Может ли «Спартак» в следующем сезоне столкнуться с дилеммой, когда ему придется выбирать между внутренним чемпионатом и Лигой чемпионов?
- Вряд ли. На мой взгляд, «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. В этом турнире нельзя блеснуть с той игрой, которую красно-белые показали в чемпионате России. Не хочу злословить, но самое лучшее, на что может рассчитывать клуб, - выход с третьего места в Лигу Европы. И то это произойдет, если четвертая команда в группе будет значительно слабее «Спартака». Какой-нибудь залетный клуб с Кипра...

- С киприотами, как показала практика, «Спартаку» лучше не встречаться...
- Я имею ввиду, что «Спартаку» противопоказано играть в клубами из топ-чемпионатов: Испании, Германии... Потому что его оборона не выдерживает никакой критики. Того, благодаря чему «Спартак» выиграл наш чемпионат, для Лиги чемпионов маловато.

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