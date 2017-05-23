Леонид Вайсфельд: Сборная России могла в Кельне и победить

Обозреватели «Советского спорта» подвели итоги чемпионата мира с известным хоккейным функционером Леонидом Вайсфельдом.

Итак, чемпионат мира завершен. Но что значат для сборной России бронзовые медали? Подтверждение стабильного успеха или системный сбой российского хоккея? Подискутировать на эту тему мы предложили известному хоккейному функционеру, ныне генменеджеру «Салавата Юлаева» Леониду Вайсфельду.

«В ПЛЕЙ-ОФФ НАДО ИГРАТЬ ПО-ДРУГОМУ»

Итак, как относиться к итоговым результатам ЧМ-2017?

- Что касается группового турнира, я всегда говорю, что он для сборной России никакой роли не играет, - сразу отмечает Леонид Вайсфельд, для разговора с которым мы расположились в фойе отеля сборной России. – Максимум наигрывание состава. А вот плей-офф - другое дело. И если сразу перейти к ключевому третьему периоду в матче с Канадой, я скажу так – когда ведешь в счете 2:0, нужно играть очень терпеливо.

Вот смотрел сейчас финал, где шведы играли с канадцами. Там не меньше, чем у нас известных мастеров и авторитетных людей. Но они вообще без риска играли, потому что понимали, как много на кону стоит. А нашим терпения не хватило.

Дмитрий Пономаренко: Тогда сразу вам вопрос, как к бывшему арбитру международной категории – три удаления россиян в третьем периоде матча с Канадой по делу были?

- Давайте остановимся на удалении Кузнецова, которого наказали за столкновение с вратарем. Есть правило: «Если голкипер покидает площадь ворот, то на него распространяются те же правила, что и на полевого игрока. Но потом стоит запятая и написано: «Но трогать его нельзя!». Случайно Кузнецов его сбил или нет... Мы так рассуждаем, потому что болеем за сборную России. А поставьте себя на место канадского голкипера. Он вышел за ворота. Знает, что его трогать никто не может. И вдруг его с разгона с ног сбивают. Это чистые две минуты! Мне в этом матче судейские ошибки в глаза не бросились.

Д.П. : Но бросилось то, что у наших было четыре удаления подряд.

- Вот все твердят: «Нас удалили». Но никто почему-то не говорит: «Мы удалялись четыре раза подряд».

Павел Лысенков: А я бы хотел вспомнить, как нам канадцы решающие голы забивали. Что там сыграло большую роль – мастерство соперников или то, что в нашей сборной им противостояли дебютанты?

- Все вместе. Хотя второй и третий гол в наши ворота от канадцев… Так просто нельзя играть в матчах на вылет.

Д.П.: Что вы конкретно имеете в виду?

- Достаточно не доработать в водном-двух эпизодах, и матч проигран. Первый гол нам забили из-под центрального нападающего. Второй – сами сопернику отдаем шайбу, коньком ему пасуем… В этом плане очень показательный матч был у финнов с американцами в четвертьфинале. Там у финнов всего одна ошибка была за всю игру – удаление в зоне атаки. И все! Американцы ведь неплохо там играли. Но им ничего не дали сделать.

«ВИДИМО, ТРЕНЕРСКОМУ ШТАБУ АНДРОНОВ НУЖНЕЕ КАПРИЗОВА»

П.Л.: В этой сборной было 11 дебютантов чемпионата мира. И они набрали 60 очков в десяти матчах. Это круто?

- Ну что значит дебютанты? Гусев должен был очки набирать. Кучеров – тоже. Их ведь для этого в сборную и взяли. Они потому и дебютанты, что играют лучше тех, кто в сборной раньше был. Эти цифры просто говорят о том, что это талантливые игроки. И их в сборную по делу пригласили.

П.Л.: Чем вам запомнится нынешний финал?

- Один из лучших, что я видел. Несмотря на звездный состав и шведы, и канадцы играли очень дисциплинированно. Ни одна звезда не противопоставляла себя командным задачам. Все работают по заданию до финальной сирены. А для наших это иногда проблема. Потому что лучшие игроки КХЛ собраны в одном клубе. И они привыкают поневоле к своему превосходству. Не забили сейчас, исправимся позже… А на ЧМ им противостоят не менее талантливые люди. И начинаются проблемы.

П.Л.: Поставите нашей команде оценку за этот турнир?

- Я скажу, что по количеству талантов мы никому из соперников не уступали. И если бы добавили в организации игры, были бы на первом месте.

Д. П.: Кстати, о талантах – Капризова надо было брать?

- Тут простая история. Я тоже хотел бы, чтоб Капризов сыграл. Но вы сперва скажите кого отцепить. Ничушкина? Минуточку! Наверное, у тренера были на него свои виды. Ведь штаб Знарка формировал команду. И вопрос не в том, что они взяли игрока, который хуже. Они пригласили того, кто им больше нужен. Понятно, что Капризов, как минимум, не менее талантливый, чем, скажем,Андронов. Но Сергей, видимо, тренерам сейчас нужен больше, чем Кирилл.

«ЧТО КРУЧЕ – ЛА СКАЛА ИЛИ ШЕПЕТОВКА?»

П. Л.: После поражения от Канады возник вопрос: есть ли в нашем хоккее системные ошибки?

- Сильные игроки у нас будут появляться всегда, какая бы лига не была. Потому что страна огромная, в хоккей играет много людей и талантов хватает.

Но если рассматривать этот вопрос глобально, то вот в НХЛ с утра до ночи только и думают – как выровнять уровень команд? Да и для ИИХФ гораздо лучше, чтоб чемпион мира менялся каждый год. Чтоб интерес был!

А в КХЛ расстояние между бедными и богатыми увеличивается. По-моему, нам эту дистанцию надо сокращать! Бюджеты богатых клубов понемногу уменьшать, а бедные, наоборот, вверх подтягивать.

П.Л.: Вводить жестки потолок зарплат?

- Однозначно. Пусть он будет хоть пять миллиардов, но обязательно жесткий. Нельзя бесконечно его превышать. Вот 24 мая состоится Совет директоров КХЛ, который примет решение по этом вопросу. Например, руководитель «Сибири»Кирилл Фастовский высказал недавно точку зрения, с которой и я согласен, – давайте определимся! Либо мы поднимаем коммерческую привлекательность лиги, либо у нас клубы пол зимы не играют в хоккей. Плюс сумасшедшие перерывы на Евротуры. Понятно, что они нужны для сборной. Но канадцы вон приехали, познакомились в аэропорту и опять в финале сыграли.

Д. П.: Но ведь окна в чемпионате делаем не мы. Это требование ИИХФ. Если проигнорируем его, поссоримся с международной федерацией хоккея.

- Зачем ссориться? Пусть сборная играет на Евротуре. Но чемпионат при этом останавливать не надо. Берите максимум два человека с клуба в сборную и играйте.

П.Л.: Наша лига в последние годы заточена под интересы сборной. Однако при этом наблюдается странный парадокс! Игроки нашей национальной команды рвут контракты с российскими клубами и уезжают в НХЛ. И это перед Олимпиадой, в которой они тем самым не смогут принять участие.

- Тут все очень просто. Представь, что ты оперный певец. Где ты предпочтешь петь – Шепетовке или Ла Скала? Какая Олимпиада, если тебе сегодня говорят – в Ла Скала есть контракт. А завтра его может уже не быть! Не дай бог травма. Или просто сезон не сложится, молодые конкуренты подрастут… Там же очередь стоит на каждое место! Важно, какие у человека приоритеты. Если нужны деньги – лучше остаться в России. Здесь их больше заработаешь. Или, например, вариант Евгения Медведева. Человек в 30 лет поехал в «Филадельфию», чтобы сам себе доказать – я могу играть в НХЛ. Сыграл, доказал. И вернулся обратно.

ВОПРОС РЕБРОМ НУЖНА ЛИ КХЛ «КУЗНЯ»?

Леонид Вайсфельд ответил и на самый злободневный вопрос в нашей лиге – исключение из нее новокузнецкого «Металлурга».

- Решение будет принято 24 мая на Совете директоров КХЛ, - говорит Вайсфельд. - И с одной стороны у меня очень трепетное отношение к Новокузнецку. Я ведь долго там работал. Оставлять такой обширный регион без хоккея нельзя.

Но не может быть к команде с богатыми традициями такое безразличное отношение со стороны ее хозяев и губернатора области. На заседании Правления лиги приводилось много примеров, что и посещаемость на матчах и вообще рейтинги с участием новокузнецкого «Металлурга» очень низкие.

Надо сказать честно, у команды КХЛ с зарплатной ведомостью 120-150 миллионов рублей шансов на успех вообще нет. Даже с 350 миллионами в год будет чудом, если команда в Кубок Гагарина пробьется. Чтоб реально бороться за попадание в плей-офф нужно 600 миллионов. И если у команды зарплатная ведомость всего сто, это означает, что она обречена быть аутсайдером.

Я за то, чтобы «Кузню» оставить. Но для этого ей надо сперва увеличить бюджет.