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Венгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошо

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Венгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошо
Фото: Gettyimages.ru

Впервые за 20 лет лондонский «Арсенал» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Советский спорт» рассказывает, почему костерить команду Арсена Венгера все-таки не стоит.

НАСТОЙЧИВОСТЬ

Не секрет, что за лидерами «канониров» - Алексисом и Озилом – уже выстроилась очередь из топ-клубов. У обоих остался только год контракта, а значит, удержать игроков после невозможности сыграть в Лиге чемпионов можно только одним способом –зарплатами.

Боссы лондонцев весь год уговаривали агентов уменьшить предложения по переподписанию контрактов, но теперь, когда по факту клубу просто нечего предложить своим хедлайнерам, остается только одно – удовлетворить аппетиты Санчеса и Озила, тем самым показав – несмотря на неудачный сезон, расставаться с главными звездами клуб не намерен. Футболисты, осознав свою незаменимость на практике, вряд ли захотят паковать чемоданы.

РЕФОРМЫ

Одна из них наступила уже по ходу этого сезона, а точнее – на его финишной прямой. Венгер вернулся на 20 лет в прошлое и моментами перешел на формацию с тремя защитниками, отойдя от своих, казалось, непоколебимых принципов построения игры во имя результата. Ущемление креативной составляющей в пользу дисциплины и академичности позволили лондонцам практически просочиться в Лигу чемпионов (но все-таки не вышло), продраться в финал Кубка Англии и, что самое главное, стать разноплановым коллективом.

Есть надежда, что клуб ждут реформы не только тактического толка, но и, например, трансферного. Но тут, правда, вопрос уже к исполнительному директору Ивану Газидису. Вдруг, Венгер перестанет покупать только по одному топ-футболисту каждое лето, ведь в кротчайшие сроки вокруг новичка чемпионской игры не соткать, а закупится по-настоящему. Как это делает «Челси», «Ливерпуль» или манчестерские клубы. Пусть у «Арсенала» в этой компании самый тоненький кошелек, но раскошелиться ради глобальных изменений единожды все-таки нужно.

НОВЫЙ ВЫЗОВ

Для тренера и футболистов Лига Европы – это новый опыт, шанс почувствовать себя чуть ли не безоговорочным фаворитом, а значит, в другой шкуре. Когда к розыгрышу еврокубка «Арсенал» подходил в подобном статусе, я, честно говоря, не припомню. А тут тебе и шанс бороться за трофей и, в случае победы, самым коротким путем оказаться в Лиге чемпионов.

Нет, правда. Помните сезон-2012/13, когда «Челси» каким-то непостижимым образом свалился в ЛЕ и там, не без проблем конечно, от души повеселился? Вполне возможно, что это случится и с «Арсеналом». Хотя, Венгер настолько не ценит Лигу Европы, что ожидать можно и диаметрального исхода: парни, забейте, этот турнир не для вас, уезжаем.

ШАНС НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Несмотря на непопадание в Лигу чемпионов, истинные болельщики будут любить «Арсенал» и дальше. Но фан-сообщество клуба давно разделилось на Wenger In и Wnger Out. И если бы меня спросили, чего мне хочется больше – позорного вылета от «Баварии»/»Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ или, скажем, финала ЛЕ с участием любимого клуба – я бы выбрал второе не раздумывая.

Фанаты «пушкарей» соскучились по большим победам, и Кубок Англии, недавно взятый дважды подряд, не создаст мощный разряд на кончиках пальцев, не затмит накопившиеся за время владения Стэном Кроенке проблемы. А вот победа в Лиге Европы может все это исправить. Она и встряхнет поклонников «Арсенала» и воодушевит футболистов. А плюс на плюс, как известно, дает только плюс. Так что, как говорится, In Arsene We Trust.

БУДУЩЕЕ

Хотели того в Северном Лондоне или нет, но следующий сезон максимально выбивается из привычной канвы: нет ни места в четверке, ни Лиги чемпионов, ни больших ожиданий. А значит, настало время перемен. Настало время реанимировать клуб, поменять батарейки и выходить на длинную и непроходимую дистанцию с новыми силами.

Венгер, построивший буквально все, с чем у вас ассоциируется современный «Арсенал», как никто другой может подготовить команду для качественного скачка вперед, для будущей перспективы. Только он способен не только эффективно, но и эффектно закончить работу в главном проекте своей жизни и передать, безусловно, свое детище (у кого-то есть сомнения?) преемнику. Амбициозному, квалифицированному и современному.

И если так случится, мы точно зададимся вопросом: Венгер, ты ли это?

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