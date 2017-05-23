Минус два игрока. Кто еще может покинуть «Спартак» летом? (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Итоги сезона от РФС

Вчера состоялось собрание Исполкома РФС, на котором были подведены итоги сезона. Главные – лучшим футболистом признан Глушаков, а лучшим тренером – Массимо Каррера. Надо сказать, что в списке 33-х лучших пять игроков «Спартака» занимают первое место: Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес. А всего в списке 10 игроков красно-белых.



Фото: РФС

Вообще в этом списке хватает странностей. Например, Жирков признан одним из лучших левых хавбеков. Господа, он левого хавбека в минувшем сезоне почти не играл, он играл левого защитника.

Или Гилерме в тройке вратарей. Очень похоже на пиар – чтобы убедить нас в том, что это действительно сильный вратарь, который справедливо вызывается в сборную. В тройке нет ни Лунева, главного открытия сезона, ни Медведева, побившего вечный рекорд Нигматуллина. По статистике сейвов и пропущенных мячей Гилерме уступает им и не только.

Или Смольников с Дзагоевым, которые больше лечились и сидели на лавке. Они-то что делают в списке 33-х лучших? Дзагоев в этом сезоне сыграл 966 минут – всего 36% от максимально возможного времени…

Сборная

Сезон завершен, клубы премьер-лиги уходят в отпуск. Кроме тех игроков, кто будет готовиться к Кубку конфедераций. Даже и не знаешь – порадоваться за них или им посочувствовать? Во-первых, после финиша хочется отдохнуть, а не выходить на другую дистанцию. Во-вторых, игра за нынешнюю сборную – очень сомнительное удовольствие. В-третьих…

…Вот знаете, почему-то все у нас делается через одно место. Уже известно, что в интересах сборной следующий сезон финиширует рано. Опять игроки будут месяц мариноваться, готовясь к крупному форуму. Слушайте, вас жизнь правда ничему не учит? Месяц готовились к ЧМ-2014 и Евро-2016. Результат – провал. Не во времени подготовки дело. Можно хоть год тренироваться – толку не будет. Зачем календарь чемпионата ломать? Из года в год одно и то же!

Ну ладно. На сбор в Австрию отправятся 28 футболистов. Этот список комментировать не будем, хотя и хочется. Скажем, очень странно, что даже после того, как сборную покинул Фернандес, не был вызван Караваев.

5 июня сборная России сыграет с Венгрией, 9 – с Чили.

Новости клубов

«Спартак» покинули Маурисио и Синодзука, которого когда-то называли очень талантливым. За молодежку красно-белых, которая выиграла «золото», Синодзука сыграл 7 матчей и забил один гол.





Пока не ясно будущее Тигиева и Ещенко.

«Спартак» могут покинуть и более значимые игроки. Например, Зобнин вчера рассказал, что к нему есть предметный интерес со стороны «Ромы» и «Шальке». А Промес на вопрос, останется ли он в «Спартаке» на следующий сезон, ответил явно не так, как хотелось бы болельщикам: «Непростой вопрос. Не знаю. У меня есть контракт до 2021 года. Все знают, что я хочу остаться в «Спартаке». Но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет».

«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»

Защитник ЦСКА Игнашевич успешно прооперирован в Германии – у него был перелом пятой плюсневой кости левой стопы. С этой травмой он сыграл в последнем туре и забил гол. Мужик!



Фото: ЦСКА

А братья Березуцкие решили учиться на тренеров. «23 мая мы с братом начинаем учебу в ВШТ. Решили пройти обучение, а там видно будет. В любом случае хочу остаться в футболе, поэтому лишние знания не помешают. При этом давненько я не сидел за партой – нервничаю даже», – рассказал Василий Березуцкий.

На «Зенит-Арене» все-таки меняют газон.

– Сегодня самый проблемный стадион – «Санкт-Петербург». 20 мая приняли решение о замене газона, и сейчас идет активная фаза этого. Есть еще вопросы. Надеюсь, что до 2 июня будет работа завершена, – рассказал Виталий Мутко.

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?





А «Терек» официально представил нового главного тренера – Олега Кононова.

Новое амплуа Погребняка

Нападающий Погребняк, забивший за «Динамо» один гол в 28 матчах, снялся в клипе жены. Похоже, это у него получается лучше, чем играть в футбол. О самом клипе, «музыке» и тематике лучше промолчать.





Скончался Владимир Перетурин…





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